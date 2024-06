El triunfo arrollador de Claudia encamina el Plan C. Norma Piña amanece sobre un hilo

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- El triunfo histórico de Claudia Sheinbaum Pardo en las urnas no sólo implica su llegada a la Presidencia de México. La cifra inédita de votos que alcanzó en la jornada de este domingo 2 de junio también se vio reflejada en respaldo a los candidatos a diputados y senadores de Morena y sus aliados, quienes alcanzarán en la Cámara Baja la mayoría calificada que requieren por sí solos para modificar la Constitución, mientras que en el Senado están en la antesala de alcanzar este umbral.

En el Senado, los mismos datos del Conteo Rápido señalan que Morena alcanzó entre 57 y 60 senadurías; el Partido Verde entre 10 y 15 senadurías y el Partido del Trabajo entre 9 y 13 legisladores. El oficialismo tendría así entre 76 y 88 escaños, es decir estas cifras señalan que aún no tiene asegurada la mayoría calificada que en esta Cámara es de 86 legisladores. Esta mañana, el Gobierno de México dio a conocer, con datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que en San Lázaro Morena y sus aliados tendrán 365 curules y en la Cámara Alta prevén 82 escaños, con el 70 por ciento de las actas escrutadas.

La Mayoría Calificada que el oficialismo tiene asegurada en San Lázaro y que aún está en vilo en el Senado es necesaria para poder modificar la Constitución, como el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum Pardo han dicho que harán para implementar el Plan C, con el cual se haría una Reforma Político-Electoral y una Judicial para que los Consejeros y magistrados electorales, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos mediante voto popular, una medida a la cual se ha opuesto el PRIAN y la élite judicial que preside la Ministra Norma Piña.

“Nos tenemos que poner de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia [Sheinbaum] y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta. No quiero yo imponer nada. Me siento muy satisfecho, entre otras cosas. Imagínense si no estoy contento, si estamos terminando nuestro mandato y logramos reducir la pobreza”, declaró en ese sentido esta mañana el Presidente López Obrador.