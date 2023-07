QRoo: Ejidatarios denuncian violencia y amenazas de muerte por proyecto inmobiliario

Ejidatarios de la zona denuncian que, a pesar de que el proyecto de “Ciudad Aurum” está detenido por falta de estudios, el despojo de tierras continúa adelante, con casos puntuales donde han amenazado de muerte e intentado secuestrar a los dueños que históricamente han preservado la zona, un área donde abunda la selva virgen y con ella especies de flora y fauna protegida.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– Mar García Méndez, uno ejidatario de la población de Leona Vicario, en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, realizó una huelga de hambre de seis días que concluyó este domingo, “desesperado” por la situación que atraviesa: es uno de los varios que denuncian presiones cada vez mayores por parte de privados, supuestamente apoyados por las autoridades municipales, que buscan despojarlos de sus tierras en esta entidad eminentemente turística en el sureste del país.

“Ya han habido atentados contra nuestra vida, contra nuestros hijos incluso golpizas, amenazas. El día que golpearon a mi hijo Esdras nos dieron 24 horas para salirnos de allá de donde tenemos nuestros terrenos y salirnos del estado diciendo que nos iban a matar o nos iban a matar”, relata a SinEmbargo. “Eso nos llevó a la huelga de hambre. Porque ya no podemos circular para Puerto Morelos, para Leona Vicario, no podemos circular por nuestras parcelas”.

García Méndez, que tiene terrenos en Leona Vicario –ubicado en el municipio de Puerto Morelos, unos 40 kilómetros al suroeste de Cancún, la joya turística mexicana–, asegura que las amenazas contra él y otros ejidatarios comenzaron sobre todo a partir de septiembre de 2022. Las razones del súbito interés por estos terrenos no se le escapan. “Leona tiene una estación de tren”, dice, en referencia al Tren Maya.

Y es que el pueblo, de unos 10 mil habitantes, es vital para la vida de las ciudades de la Península de Yucatán: es la que les surte agua tanto a Cancún como a Cozumel, Isla Mujeres y otras. Ahora, el Tren Maya pasará por la zona. “Las tierras, que estas gentes ansían, están muy cercanas a la estación del Tren Maya y lo que trae consigo. No hay un ánimo ni siquiera de decir ‘te las compro’, que desde luego no las estamos vendiendo, o ‘asóciate’, no. Quieren nuestra tierra a cambio de nada. Es el patrimonio de toda nuestra familia, de toda la vida, trabajamos nuestra tierra y consideramos que nosotros no tenemos por qué salir huyendo cuando ellos no son los dueños de nuestras tierras”, explica.

Las personas que buscan despojarlo de sus tierras han recurrido a todo, de acuerdo con su relato. Amenazas de muerte, golpizas contra uno de sus hijos, el intento de secuestro de su esposa, Miriam Espinosa, quien dirige la Asociación Ecologista de Quintana Roo A.C., y otros intentos más de intimidación. “Mis hijos ya no quieren salir, dos de ellos tenían una excursión de la escuela y no quisieron ir por miedo. Nosotros queremos estar sin miedo. Queremos estar tranquilos. Es un recurso desesperado, pero no vemos otra manera de que la autoridad a otro nivel tome cartas en el asunto”, relata García Méndez sobre la huelga de hambre.

La pareja y su hijo, Esdras García, iniciaron el lunes la huelga de hambre en el Palacio de Gobierno de Quintana Roo. Este domingo por la mañana, tras seis días así, la titular de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, por instrucciones de la Gobernadora, Mara Lezama, se reunió con la familia, con la finalidad de darles a conocer el respaldo y apoyo para asegurar sus derechos humanos y garantías individuales.

En el acuerdo que se firmó cerca de las 12:30 horas de hoy, el Gobierno estatal se comprometió a velar por la integridad física de los huelguistas y su familia, y garantizó su integridad personal. Se acordó también el seguimiento preciso de las instancias judiciales pertinentes a las carpetas de investigación que levantaron los ejidatarios y que estaba sin atención para llevar el proceso de judicialización de las mismas.

Hasta la publicación del texto, ni el Gobierno Municipal ni la Edil Blanca Merari han respondido a este medio para aclarar las denuncias en su contra.

“Nosotros hemos recibido ataques de la policía municipal. Agresiones, golpes con palos, con policías presentes. Hay pruebas gráficas. Lejos de evitar que le maltraten a un hijo al contrario, se limitan solamente a grabar. Nos quieren fuera, quieren despojarnos, es un grupo que se ha dedicado a despojar gente en Puerto Morelos, y ahora voltearon los ojos a Leona Vicario”, indicó García Méndez.

UN PROYECTO INMOBILIARIO EN EL CAMINO

La llegada del Tren Maya, el proyecto más ambicioso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la zona, también trajo consigo la propuesta de la construcción de la llamada “Ciudad Aurum”, que buscaría construir hoteles y complejos inmobiliarios hasta para un millón de personas en un polígono en el corazón de Leona Vicario, donde abundan la selva virgen y los cenotes, lo cual no sólo impacta a los habitantes de la zona, sino también en el ecosistema local, de acuerdo con Rogelio Concha Naal, uno de los ejidatarios de la zona y representante de un grupo de ellos que está en contra del proyecto, quien denunció en este medio despojo y fraude a finales de abril.

“Desde luego hay intereses de gente que quieren apoderarse de la tierra”, dice por su parte García Méndez. “Es muy sabido que detrás de un interés operan para el despojo, hay gente que quiere quedarse con todo ese terreno. En Puerto Morelos hay denuncias, pero quedan guardadas, el primer atentado fue del 14 de septiembre de 2022, recibimos balazos. Pero no ha habido una sola actividad para empezar la carpeta, investigar, todo lo que compete. Es increíble que nadie haga nada, que no pase nada. No queremos entrar a nuestro propio terreno porque nos monitorean, no hay garantías de que no nos va a pasar nada”, reclama.

Y no es el único caso. “Sí conocemos [otros casos], pero los compañeros particularmente nos pidieron que no mencionen sus nombres, porque tiene familiares en la nómina, en dependencias. Tienen miedo de que les quiten la chamba. La gente en Leona Vicario vive de manera mediana, sencilla, la alternativa es trabajar en el municipio o –los menos– en las tierras que tenemos. Y hay temor, a compañeros ya los han despojado no de manera violenta pero sí con presiones y el temor de la gente es a lo que puedan hacerles o a perder su trabajo”, explica el ejidatario.

A finales de mayo, reportó este medio, el grupo de ejidatarios en contra del proyecto de la nueva “ciudad” a construirse sobre sus terrenos ha devastado “más de 300 mil metros cuadrados de selva virgen”. La zona, hábitat de miles de especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, “creará un desastre ecológico de fatales consecuencias”, aseguran.

Aunque García Méndez desconoce para qué quieren los terrenos de los cuales quieren despojarlo, explica que el asedio ha sido imparable. “Primero querían ver la legalidad. Ya vieron que todas las tierras son adquiridas de manera legal. Pero ahora están viendo cómo quitarnos de en medio, porque saben que no vamos a vender. ¿Qué quieren hacer? Desconozco lo que quieran hacer, pero obviamente las quieren, no somos tontos. Hay un auge muy fuerte en Quintana Roo de todo el tema del Tren Maya, todo lo turístico. Y con una estación ahí obviamente todo esto para ellos supone una tierra de plusvalía, pero la quieren a cambio de nada, y no estamos dispuestos. Pero ya nos llevaron a un punto donde peligran nuestras vidas”, asevera.

El caso de la “Ciudad Aurum” sigue enmarañado en polémicas. El titular de la Secretaría Municipal De Desarrollo Urbano y Ecología, Rolando Melo, afirmó a mediados de marzo ante medios locales que “ahorita el uso de suelo no les alcanza para hacer eso, quieren hacer una ciudad nueva que forme parte de la jurisdicción del municipio, pero ocupan tocar otras instancias”.

El 4 de junio pasado, la Asamblea General del Comisariado Ejidal del Leona Vicario, donde estuvo presente la Procuraduría Agraria, se determinó que el proyecto estaba en suspenso hasta realizar, de entrada, los estudios necesarios que aprueben su factibilidad. Ya los ejidatarios habían protestado antes que no han presentado hasta ahora documentos con sellos oficiales que certifiquen que el proyecto fue ingresado al municipio de Puerto Morelos o entregado a las autoridades correspondientes, “como quisieron hacerlo creer”. Sin embargo, las denuncias persisten ante presiones para despojar a los dueños de los terrenos y por la devastación local.

La misma Edil de Puerto Morelos, Blanca Merari, ha deslindado a su Gobierno de la supuesta construcción de “Ciudad Aurum”. “El proyecto inmobiliario no le corresponde al Ayuntamiento, al menos en este momento, porque se trata, precisamente, de tierras ejidales que, en un principio, tendrían que desincorporarse, por lo que deberían intervenir autoridades agrarias en el conflicto que ahora tienen”, dijo. Esto, agregó, implica un “largo camino jurídico, técnico, ambiental y urbano”.

En una publicación de Facebook del 8 de junio, la Edil de Puerto Morelos informó que se había reunido con los ejidatarios de Leona Vicario. “Asimismo, señalé que cuando existan proyectos en los que el municipio tenga injerencia como ente de Gobierno, se analizarán en apego a la ley, para que exista un equilibrio entre el desarrollo y la sustentabilidad”, escribió.

“QUEREMOS CONSERVAR, NO VENDER”

Sea cual fuere el destino para el que buscan despojarlos de sus tierras, los ejidatarios coinciden en que no buscan ni venderlas ni comercializarlas ni nada por el estilo. “Nosotros no queremos vender. Esa zona es la selva virgen que todavía conserva Puerto Morelos y Quintana Roo. De esa zona sale el agua dulce que va a todo el norte del estado”, incluido Cancún, aseveró García Méndez.

“Queremos preservar la zona. Si algo en nuestra tierra se pudiera hacer y alguien nos dijera que se puede hacer turismo alternativo, algo de muy baja densidad, podría ser que estemos de acuerdo, pero no tenemos pruebas de que quieran algo similar. Quieren quitarnos de ahí y tomar posesión de las tierras. Las cuidamos durante tantos años, hemos sembrado 280 mil árboles desde 2006, con nuestros recursos y esfuerzos, cada temporada de lluvias, año con año. Esa labor es callada, no la damos a conocer, invitamos a quienes quieran ayudar, pero nuestra vocación va por otro lado”, expresó.

La familia afectada reconoció que, a lo largo de una semana de huelga de hambre, trabajadores de la Secretaría de Salud de Quintana Roo y de Derechos Humanos los han visitado en la carpa colocada afuera del Palacio de Gobierno del estado, de la cual se retiraron este día para regresar a Cancún, donde los espera el Secretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Oyarbide Pedrero y el Fiscal Interino Raciel López Salazar para dar seguimiento a los acuerdos.

“Ya tenemos una queja presentada [ante DDHH], ante la Fiscalía. Nos ofrecieron ahora con la huelga hacer las gestiones pertinentes para hacer su conclusión, han venido todos los días, están pendientes y ellos gestionaron con Salud que nos supervisen”, indicó el jueves pasado Méndez.

“El miedo es grande y creo que es el mismo miedo que nos impulsa y que nos impulsó a tomar esta decisión, parece que lo que quieren es nuestra sangre. Si no es por un medio es por otro, intentan y todo a poder de imponer, infundir miedo”, explicó el ejidatario.

“La esperanza es lo que nos queda. Vamos a estar aquí hasta que dios diga y aguantemos, pero no vamos a claudicar hasta que las autoridades no pongan atención y nos escuchen”, concluyó.

Manuel González Vargas https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.