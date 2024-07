VERSUS¬ Morena abre puertas a impresentables como Mayer. ¿Hay riesgo de otra Lilly?

El pasado mes de febrero, Morena dio a conocer sus listas finales de fórmulas para las elecciones de legisladores para el Congreso de la Unión por representación proporcional, conocida coloquialmente como “plurinominales”, donde destacaban nombres de personajes polémicos como el de Sergio Mayer. Tras el triunfo electoral del pasado 2 de junio el actor aseguró un lugar en la Cámara de Diputados, situación que ha generado un intenso debate al interior del partido.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- La apertura de la dirigencia de Morena a personajes que van en contra de los valores del partido, como el actor Sergio Mayer, quien recibió una diputación plurinominal, podría provocar que se repita lo ocurrido con Lilly Téllez, quien llegó al Senado de la República por el partido guinda y terminó convirtiéndose en una de las más duras opositoras del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidieron Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel en esta entrega de VERSUS.

En los últimos días, al interior de Morena se ha generado un intenso debate debido a la nominación de personajes polémicos como Sergio Mayer, Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Monreal, por mencionar a algunos, por encima de figuras que forman parte del movimiento desde sus inicios. Esta situación, provocó que Rafael Barajas, mejor conocido como “El Fisgón”, reclamara a la militancia de Morena y a sus aliados que rechazan el nombramiento del actor pues consideró que es una pieza importante para tener la mayoría calificada que se necesita para aprobar el Plan C, el paquete de reformas impulsadas por el Presidente.

“Me parece un tanto exagerado decir que por las quejas que está teniendo la gente se está poniendo en riesgo el Plan C porque no hay relación en eso ni causa y efecto, la gente hizo ya realidad el Plan C, a quien le toca llevarlo a cabo es a los legisladores a los que ya se votó”, afirmó Daniela Barragán.

La periodista señaló que a esta polémica se suman los reclamos del Diputado Gerardo Fernández Noroña, quien afirmó que se manda un mal mensaje al incumplir el acuerdo al que llegaron los aspirantes presidenciales de la Cuarta Transformación y dejar en posiciones tanto dentro del Gabinete como en las coordinaciones del Congreso a quienes “regatearon” el respaldo a Claudia Sheinbaum.

“Desde 2017 tenemos el primer comentario de Andrés Manuel López Obrador, en ese momento candidato presidencial, justificando este tipo de alianzas en aquel momento con el PES diciendo que en el movimiento todos los hombres y mujeres de buena voluntad eran bienvenidos. De 2017 para acá tenemos un cansancio que es muy legítimo y tiene mucha justificación, o sea han sido muchos los nombres, Manuel Velasco, Adrián Ruvalcaba, Romel Pacheco, Jorge Carlos Ramírez Marín, Eruviel Ávila Sergio Mayer, Ignacio Mier, Alejandro Armenta, Eugenio Hernández Flores, Manuel Espino, Jorge Esteban, esos algunos políticos y tenemos otra camada que es de los gobernadores que tienen un consulado o una embajada, Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Omar Fayad, Carlos Miguel Aysa y Carlos Joaquín González, o sea, el malestar no viene de la nada y eso es algo que un partido de izquierda más que otros partidos tienen que entenderlo”.

Por su parte, Alina Duarte recordó que estas críticas hacia la elección de ciertos perfiles no son nuevas, sin embargo, dijo, se debe recordar que las personas a través de sus votos respaldaron a dichos personajes, pues había conocimiento de que con la victoria de Morena podrían llegar a cargos públicos.

“Recordemos que detrás de la boleta venían los nombres de los plurinominales, entonces indirectamente ese voto iba también para ellos y parecía haber cierto consenso, un consenso que no es nuevo. Los plurinominales han sido tomas de decisiones de los partidos históricamente, lo cual se va a reformar con la propuesta de Reforma Electoral, tendrá que estar sobre la mesa la reducción de estos 200 plurinominales para que esto ya no se vuelva ese pacto entre los partidos, entre cúpulas o entre quien tenga que tomar esa decisión para incluirlos en estas listas”.

Alina mencionó que el ser un personaje de izquierda o formar parte del grupo fundador del partido no garantiza que pueda existir traición, tal y como sucedió con Lilly Téllez, quien una vez que llegó al Senado abandonó Morena para unirse a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

“Creo que habría que partir que las traiciones, porque siento que es una parte del discurso, el no ser fundador de Morena entonces te acerca más a llevarte a ser una Lilly Téllez, cuando en realidad las traiciones pueden ser de los más de izquierda, como se asumía Porfirio Muñoz Ledo o de la propia derecha. Prácticamente esa es la similitud que se está haciendo, que no se lleve a Sergio Mayer porque se convertiría en una Lilly Téllez”.

Respecto a la inclusión de Sergio Mayer como Diputado plurinominal, Alina Duarte señaló que los cuestionamientos a su nombramiento no se deben a su trayectoria artística, sino a a lo que podría aportar al movimiento. “Parte de la indignación de la militancia es que se llega a entender por qué gente que no es de Morena se incorpora al partido teniendo estructuras, teniendo cierto apoyo, más bien la falta de claridad es qué ofrece Sergio Mayer para tener que ofrecerle una plurinominal”.

En tanto, Adriana Buentello mencionó que es imposible que que no haya tribus o grupos al interior de Morena debido a que se trata de un Frente Amplio, que no es 100 por ciento progresista al que se le empezaron a sumar perfiles por la puerta de atrás como Eruviel Ávila. Señaló que ha sido el propio Presidente López Obrador ha mandado el mensaje de que que los cargos y la política se deciden en las cúpulas.

“Eso desde mi punto de vista ha sido lo que se ha mandado como mensaje en los últimos años sobre todo porque tanto desde el 21 vimos cómo se despreció también a la base, como se designaron o se otorgaron ciertas posiciones a personajes”.

Y ahondó: “Me parece que el 2021 fue también muy representativo de cómo el Presidente ha liderado el movimiento y ha privilegiado algunos perfiles más allá de la base de lo que se ha formado como movimiento, de luchas históricas y estos personajes, pues polémicos, que han estado ya en los gobiernos, operadores políticos que podrán tener experiencia y que el Presidente está considerando que en su sumatoria o en su estrategia van a a darle cierto margen de maniobrabilidad en su gobierno o en el partido”.

Meme Yamel, por su parte, mencionó que los señalamientos en contra de “El Fisgón” por defender la candidatura de Sergio Mayer no tienen razón, pues recordó que el monero se ha destacado como una figura importante al interior del partido.

“Una de las personas que más trabajo ha hecho para concientizar, para avanzar, para transformar ideologías ha sido ‘El Fisgón’ desde una figura interna del partido a través del Instituto Nacional de Formación Política creo que incluso es por eso, que la crítica hacia lo que dijo es aún más fuerte, porque de alguien que entiende el poder y la necesidad de una crítica, el valor de una crítica, que es necesario tener una crítica”.

La periodista cuestionó lo dicho por “El Fisgón”, quien afirmó que Sergio Mayer es una pieza importante para lograr el Plan C en la Cámara de Diputados y aseguró que con él o sin él, la Reforma al Poder Judicial avanzará.

“No nos quejamos de Sergio Mayer por unas declaraciones, nos quejamos por lo que él hizo y no hizo y la parte a culpa de quién se la echó y puedo todavía irme más larga en cuanto a las culpas, a quién se las echaba y lo que no votó, en resumen, si El Fisgón cree que Sergio Mayer teniéndolo ahí o la gente en general cree que Sergio Mayer teniéndolo como Diputado es una garantía para garantizar el Plan C eso es falso, porque Sergio Mayer como diputado ya aprobó, que si él no está de acuerdo con una iniciativa o con una reforma no la va a votar, punto, podría ser un diputado de Morena que vote en contra”.

