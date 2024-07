México cae ante Lituania en preolímpico de basquetbol; peligra su pase a París 2024

Ciudad de México, 3 de julio (AS).- A pesar de ser un resultado que podía esperarse (y no por desconfiar de las habilidades mexicanas; más bien por conocer el poderío lituano), los 12 guerreros aztecas saltaron a la duela para morir en la misma, y con la firme convicción de pelear hasta el final en busca de una muy complicada victoria, rindieron un performance digno de aplaudir en vista de las condiciones.

Omar Quintero y sus discípulos (los que realmente se quisieron subir al barco), le hicieron frente a una Lituania comandada por la estrella de la Asociación Nacional de Basquetbol (NBA por sus siglas en inglés), Domantas Sabonis, en un encuentro que brindó emociones de principio a fin; sin embargo, una pizarra final de 84-96 y la clara superioridad en diversos aspectos a favor de los bálticos, terminaron por condicionar la estadía y anhelos de los connacionales.

🇲🇽 Gabriel Giron closed the game with a @Tissot #BuzzerBeater 3! #FIBAOQT pic.twitter.com/hUaHlIQGWd

Así como en el Mundial de la Federación Internacional de Basquetbol (FIBA) 2023, en donde el nuevo pivote de los Wizards, Jonas Valanciunas, se impuso a la quinteta mexicana con un doble de 15 puntos y 12 rebotes, para la tarde de este martes 2 de julio la dosis se repitió, sólo que, a manos del elemento estelar de los Sacramento Kings, con registros que de igual manera fueron sumamente complicados de contener (12 puntos y 11 rebotes).

Por parte de la escuadra nacional, resaltaron el poste Joshua Ibarra, quien finalizó los cuatro cuartos con 18 unidades, seis tablas y cuatro asistencias; así como el escolta Gabriel Girón (16 puntos, seis rebotes y dos asistencias). Una actuación sumamente digna de contemplarse a los hombres que tuvieron enfrente.

🇱🇹 Marius Grigonis leads Lithuania to victory on their #FIBAOQT opener 🔥 pic.twitter.com/go5sZzicwu

