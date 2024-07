El Presidente insiste en que se alejará de la vida pública; pedirá licencia a Morena

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que una vez que termine su sexenio, cancelará sus redes sociales, se alejará de la vida política y se irá a vivir a Palenque, Chiapas; y anunció que pedirá licencia en el partido Morena, ya que no estará activo.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, mencionó que no habrá réplica por su parte, pues cancelará sus redes sociales y no responderá a lo que digan sus adversarios.

“Un periodista mencionó que ya se van a terminar las ‘mañaneras’, y que ya vendrá lo bueno porque no voy a poder replicar. Pues no, fíjense que ya no voy a replicar. Cancelo mis redes sociales y me alejo de la vida pública. No vuelvo a participar en ninguna actividad pública-política”, reiteró López Obrador.