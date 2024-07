“Cuando se reparte mal el botín, hay motín”: AMLO sobre reclamos de Lozano a Cortés

Javier Lozano Alarcón y Marko Cortés Mendoza se enfrentaron en un cara a cara durante un programa de Carlos Alazraki. El exsecretario de Trabajo calderonista recriminó al dirigente de Acción Nacional los pésimos resultados que ha tenido en su gestión.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador habló este miércoles sobre la discusión que tuvo Javier Lozano Alarcón, quien fue Secretario del Trabajo en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), sobre la derrota del blanquiazul en las últimas elecciones.

A través de su conferencia de prensa diaria, López Obrador señaló que las acusaciones se dieron porque repartieron mal “el botín”, y calificó la discusión como un “pleito de cúpula”.

“Es un pleito de cúpula. Te lo puedo resumir en una frase coloquial: ‘Cuando se reparte mal el botín, hay motín'”, aseguró.

El que fuera Secretario del Trabajo en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa le dijo “cobarde”, “cabrón” y “pésimo dirigente” al líder nacional del PAN en un cara a cara durante el programa de Carlos Alazraki en Atypical Te Ve, un megáfono de la oposición en el cual se da espacio a los principales críticos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

—¿En qué lugar de la lista plurinominal vas al Senado? —le recriminó Lozano Alarcón luego de cuestionar los resultados del pasado 2 de junio, día en el que el PAN tuvo una de sus peores votaciones al aliarse con el PRI.

—Encabezando. Soy el presidente del partido, la Comisión permanente —respondió Cortés.

Pónganle a Atypical que se están dando con todo El Saco de Pus reclama que el PAN no reconoció a García Luna como uno de los suyos y que 2012 se perdió porque Josefina era pésima Meko Cortés dice que el saco de pus está enojado porque no le dieron la pluri que pidió pic.twitter.com/tK2lDQgHq8 — Tania (@tania__rd) July 2, 2024

Marko Cortés señaló que detrás de la derrota del 2 de junio hay factores como la poca estructura territorial, la falta de una campaña en equipo y la incapacidad de enviar un mensaje empático con el electorado. “Y además yo te diría dos temas que no logramos podernos quitar, esta etiqueta a Xóchitl [Gálvez] de la candidata del PRIAN, claro que pegó […] y segundo el concepto de la campaña era por un México sin miedo y hay que combatir la inseguridad, la violencia, y cuando hablábamos de esos temas, que te sacaran a García Luna hoy en la cárcel por crímenes que tienen que ver con el narcotráfico, pues claro que pegó, y yo te diría y el PAN ahí qué tuvo que ver, si el PAN no lo contrató, nunca fue panista”.

Luego de plantear eso, Javier Lozano le respondió que era una “cobardía” referirse así a un Secretario de Estado que trabajó para un Gobierno panista, en este caso el de Felipe Calderón Hinojosa, quien delegó en Genaro García Luna su guerra contra narcotráfico.

“Que responda quien lo contrató”, reviró Marko Cortés.

La caída del PAN tiene una explicación muy clara: sus dirigentes, especialmente el actual @MarkoCortes, se han servido con la cuchara grande. 6 años en la dirigencia y solo cubrió el 39% de representantes de casilla? Qué hizo en 6 años aparte de agandallarse las pluris y las… — Felipe Calderón 🇲🇽 (@FelipeCalderon) July 2, 2024

La respuesta no tardó en llegar. Ayer, Felipe Calderón escribió en su cuenta de X: “La caída del PAN tiene una explicación muy clara: sus dirigentes, especialmente el actual, @MarkoCortes, se han servido con la cuchara grande. ¿Seis años en la dirigencia y sólo cubrió el 39 por ciento de representantes de casilla? ¿Qué hizo en seis años aparte de agandallarse las pluris y las notarías?”.

Previamente, Calderón se lanzó contra el dirigente panista al criticar que Jorge Triana “uno de los mejores tribunos del PAN” quedara fuera del Congreso al no incluirlo en sus listas plurinominales. “Eso sí, sí quedó uno de sus peores oradores @MarkoCortes, el actual presidente del PAN, y el que más daño le ha hecho en la historia a ese partido, además de su asistente, y otros de su camarilla”.

Cortés por su parte le contestó a Calderón: “@FelipeCalderon , explícanos por qué la peor caída de votación para @AccionNacional en la historia fue cuando fuiste presidente, dejando a nuestra candidata en tercer lugar. Aprovecho también para pedirte que nos expliques qué pasó con García Luna, porque sin tener ninguna responsabilidad, al PAN eso le provocó un enorme daño en la campaña, ¿tú no te enterabas de lo que pasaba en tu gobierno o lo consentías?”.

.@FelipeCalderon, explícanos por qué la peor caída de votación para @AccionNacional en la historia fue cuando fuiste presidente, dejando a nuestra candidata en tercer lugar. Aprovecho también para pedirte que nos expliques qué pasó con García Luna, porque sin tener ninguna… https://t.co/pUSDDi3Ynt pic.twitter.com/nc1n65eI0e — Marko Cortés (@MarkoCortes) July 2, 2024

Horas antes, luego de un intercambio de palabras en el que Javier Lozano cuestionó a Marko Cortés por haberse asegurado de un lugar en el Senado, pese a sus malos resultados como dirigente de Acción Nacional, éste le respondió:

—Mira Javier, dile a la gente que estás enojado porque no te dimos la plurinominal. Yo te ofrecí la mayoría del Distrito 11.

—Yo no quería nada.

—Claro que querías algo.

—Pésimo dirigente.

—Tus molestias no las traigas a un medio de comunicación.

—No, sí las traigo. La gente se tiene que enterar quién eres, cabrón.

La explicación para los panistas es muy clara: dejaste completamente sola a Josefina y pactaste con Peña Nieto. Y de pluris mejor no hablemos, tu grupo sabe muy bien de eso y hasta me las pidieron en 2021 y 2024. Una precisión, solo en el PAN tuvimos una cobertura de casillas… https://t.co/XQp2wIWkzu — Marko Cortés (@MarkoCortes) July 2, 2024

La debacle sufrida por Acción Nacional en el pasado proceso electoral ha confrontado a Marko Cortés Mendoza, el actual dirigente nacional, con los jerarcas del partido, quienes han pedido su renuncia por distintos medios.

Marko Cortés recibió en 2018 al PAN con 11 estados: Baja California, Baja California Sur, Puebla, Chihuahua, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Yucatán.

Pero después de la elección del 2 de junio, ganó un par de ciudades como León y Mérida, pero sólo mantiene el gobierno en cuatro entidades: Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. No sólo eso, en estas entidades, Xóchitl Gálvez sólo ganó en Aguascalientes, mientras que en Querétaro el panismo perdió la mayoría en el Congreso.

Tus otros datos. 2012: el PAN compitió sin coalición: obtuvimos 12.7 millones de votos; 38 senadores y 114 diputados. 2024: el PAN obtuvo 3 millones menos con un padrón que creció en 20 millones de ciudadanos. Dejas el peor resultado en nuestra historia: 32 diputados de… https://t.co/pvzrXHyvlX — Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) July 2, 2024

Aunado a ello, Xóchitl Gálvez —quien luego de la votación exhibió a Cortés por conductas misóginas— logró para el PAN su peor votación presidencial en dos décadas. Si bien obtuvo en conjunto con el PRI y PRD 16 millones 502 mil 697 votos, de estos nueve millones 644 mil 918 fueron para el PAN. Seis años antes, Ricardo Anaya obtuvo una votación de 12 millones 60 mil 779 sufragios, de los cuales nueve millones 994 mil 397 fueron para Acción Nacional; y en 2012, Josefina Vázquez Mota, quien fue sólo arropada por el panismo, obtuvo 12 millones 732 mil 630.

Eso mismo destacó el calderonista Roberto Gil Zuarth en su cuenta de X: “Dejas el peor resultado en nuestra historia: 32 diputados de mayoría con coalición de tres partidos y, todavía peor, 16 senadores después de la bailada que te dio Alito. Presumes los votos del PRI y del PRD como tuyos, pero te quejas del PRIAN que tú firmaste.”

Pese a ello, Cortés Mendoza presumió en el programa de Carlos Alazraki los números obtenidos el pasado 2 de junio. Algo que le reclamó Javier Lozano:

—Te voy a decir otra cosa, Marko. Te lo tengo que decir de frente porque ya lo escribí públicamente y no puedo no expresarlo en una mesa como ésta: en el 2009, cuando perdimos las elecciones intermedias, estaba Felipe Calderón en la Presidencia de la República, yo era Secretario del Trabajo. Al día siguiente que perdimos y que no era por culpa del PAN, tuvimos que subir el IVA del 15 al 16 por ciento, estaba la pandemia del H1N1, de la influenza, tuvimos todo eso. Al día siguiente que perdimos, y mira que no es santo de mi devoción, es más me cae gordo Germán Martínez, pero llegó al día siguiente junto con Roberto Gil y Juan Ignacio Zavala y presentaron su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Por qué tú no hiciste lo mismo después de estas elección, del enorme fracaso del Partido Acción Nacional?

–Con información de Obed Rosas