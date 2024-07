Exportaciones mexicanas a EU suben 6.1% en 5 meses, y superan a las de China y Canadá

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, al registrar un incremento de 6.1 por ciento en sus exportaciones hacia ese país en los primeros cinco meses del año, superando a China y Canadá, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo estadounidense.

Las cifras publicadas este miércoles indican que las ventas de productos mexicanos a Estados Unidos alcanzaron una cifra histórica de 43 mil 881 millones de dólares en mayo, mientras que las exportaciones de Canadá disminuyeron 2.8 por ciento al ubicarse en 35 mil 669 millones de dólares y las de China 2.3 por ciento con un total de 35 mil 037 millones de dólares.

The #TradeDeficit in May 2024 was up 0.8% to $75.1B. #Exports were down 0.7% to $261.7B. #Imports were down 0.3% to $336.7B (seasonally adjusted).

➡️ https://t.co/h88iHdG0NZ#CensusEconData #ForeignTrade pic.twitter.com/XPmwdCJ05b

— U.S. Census Bureau (@uscensusbureau) July 3, 2024