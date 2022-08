En Morena hay aspirantes “desubicados”: AMLO; no aceptan que el pueblo manda, afirma

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que hay políticos de Morena “desubicados” que aún no han entendido que “el pueblo manda”. Además, el mandatario destacó que ya no hay “dedazo” para apoyar a algún candidato político.

“Algunos se desubican porque no quieren aceptar que el pueblo manda, que es el soberano, y que si yo quiero, aspiro a participar y a ser representante del pueblo, pues necesito convencer al pueblo”, dijo esta mañana en conferencia de prensa.

“No como antes de que voy a colarme porque tengo un buen amigo que es un político influyente o es mi tío, es político influyente, o es mi conocido, o es mi paisano. No. Eso ya no sirve para nada, al contrario, pero no lo han querido entender. Y piensan que si se lanzan en contra del movimiento, también con lo mismo que dicen los conservadores, ‘son iguales’, creen que con eso ya van a contar con el apoyo del pueblo y no”, expresó, y destacó que ya no hay influyentismo político.