Monreal le pide a Morena que se disculpe por irregularidades en elecciones internas

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– El Senador Ricardo Monreal Ávila solicitó a la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, que se disculpe con los militantes por las irregularidades y acciones violentas que se registraron el fin de semana durante la elección de consejeros nacionales.

El también coordinador de los morenistas en el Senado de la República indicó que sería también necesario pensar en qué pasará en el futuro con el partido oficial e hizo un llamado a reflexionar sobre la profundidad de los eventos del pasado fin de semana.

Al finalizar un homenaje luctuoso al priista René Juárez Cisneros, el Senador consideró que no se deberían de “enterrar” las denuncias acarreo de votantes y la quema de boletas que se detectaron en algunos distritos, sino que se debería de profundizar sobre ellos.

“Obviamente sí hay molestia de muchos militantes y fundadores de Morena, y para mí no hay molestia, hay tristeza, porque no luchamos para eso, porque nosotros fuimos víctimas de prácticas que siempre combatimos y no podemos admitir que se trasladen a Morena. No debemos admitir, por ningún motivo”, recalcó.