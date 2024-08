CLOSE UP¬ “El Mencho” inició su carrera criminal en EU. Hoy dirige un imperio

“El Mencho”, líder del CJNG, pasó de ser un traficante de heroína en las calles de California de la década de los 80 a, luego de ser deportado, uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– “Nemesio Rubén Oseguera-Cervantes, 17 de julio 1966, Aguililla, Michoacán, cabello negro, ojos cafés, nota: Líder del Cártel Jalisco Nueva Generación”. Así describe la ficha de la DEA que ofrece 10 millones de dólares por información para capturar a “El Mencho”, el narcotraficante libre más poderoso de México tras la reciente captura de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador junto con Joaquín “El Chapo Guzmán” del rival Cártel de Sinaloa.

El CJNG que fundó hace 15 años es catalogado por autoridades y colectivos como uno de los grupos trasnacionales más peligrosos. Se le atribuye el homicidio del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval en diciembre de 2020, así como el intento de asesinato de Omar García Harfuch, quien será el Secretario de Seguridad en el Gobierno de Claudia Shienbaum.

“El Cártel Jalisco Nueva Generación hoy día es es el cártel más poderoso de México y el capo más sanguinario, el capo más relevante del que tendríamos que estar hablando hoy no sería ‘El Mayo’, sino Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’. Es un hombre sanguinario que le gusta la violencia, que le gusta ultrajar y acabar con sus rivales a como dé lugar. Es un personaje que ya había sido involucrado en actividades de narcotráfico desde los 90”, comentó José Luis Montenegro, conductor del podcast Mundo Narco.

Para Héctor Flores González, del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, “El Mencho” ha causado mucho dolor y terror no solo en Jalisco sino en la veintena de estados donde opera.

“Es un individuo que ha generado terror, incertidumbre y mucho dolor no solo en Jalisco, sino en muchísimos estados de la República. Sus redes de corrupción han llegado hasta las más altas esferas del estado de Jalisco, hay una impunidad terrible y esta relación del Estado, la Fiscalía y la policía con el crimen organizado hace esta violencia irracional”, dijo quien al buscar a su hijo desaparecido en mayo de 2021 ha visto decenas de fosas clandestinas con cuerpos desmembrados.

La revista The Rolling Stone publicó en 2017 el fragmento de una conversación telefónica entre un policía de Jalisco y supuestamente “El Mencho” que da una prueba de su temperamento:

–¿Delta Uno? –preguntó “El Mencho” a un policía local.

–Sí, ¿quién habla?

–Escucha, hijo de puta. Este es ‘Mencho’. Diles a tus muchachos que retrocedan o los chingaré en serio. Mataré hasta a tus putos perros, hijo de puta.

–Sí, señor. Les diré que se retiren– respondió el comandante.

–No me cuelgues, hijo de puta. Sé dónde estás: acabas de estar en Chapala…

Además, se le conoce por su afición a las peleas de gallos, prohibidas en algunas entidades como Veracruz por ser maltrato y sufrimiento innecesario para los animales. También gusta de la banda regional, género donde varios grupos le han dedicado narcocorridos. En un reciente evento público se celebró en Tonaya, Jalisco, su cumpleaños 58 entre cabalgatas, mariachis y mucha música de regional mexicano.

“Especialmente para el señor, donde quiera que se encuentre”, dijo un cantante de mariachis tras entonar Las Mañanitas en la fiesta del 17 de julio. Ya por la noche, el vocalista del grupo principal El Laberinto dijo: “Vamos a comenzar con un pequeño homenaje con las mañanitas para ‘El Señor de los Gallos’”.

En contraste a esa festividad a los ojos de las autoridades mexicanas, “El Mayo” Zambada fue capturado en Texas, Estados Unidos, una semana después. Con los dos fundadores del Cártel de Sinaloa detenidos, ahora “El Mencho” es uno de los capos más buscados por el gobierno mexicano y estadounidense, al igual que “Los Chapitos” Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán.

Entre las pocas fotografías públicas que hay de Nemesio, ya desactualizadas, resalta en las que se le ve muy joven detenido en San Francisco en 1986 y 1989 con una sudadera azul y una chamarra jeans, respectivamente, así como una imagen donde se le observa sentado en una mesa abrazando a sus entonces pequeños hijos Rubén y Jessica. La más conocida es una foto de la DEA donde porta playera blanca y bigote. En esa ficha de búsqueda se dimensiona su poder:

“Oseguera-Cervantes llegó al poder alrededor de 2009 cuando el líder del Cártel del Milenio (El Lobo Valencia) comenzó a perder poder. Aprovechó esta pausa en el liderazgo y se unió a Los Cuinis para luchar contra la competencia por el control de las redes de distribución de drogas en Jalisco, Nayarit y Colima (…) Oseguera-Cervantes supuestamente ha hecho crecer al CJNG, de una organización de narcotráfico con base regional, a una potencia del crimen organizado internacional, involucrada en la producción y distribución de drogas en todo el mundo”.

Ante los rumores de su supuesta muerte al haber reportes de que padece una enfermedad renal que le demanda diálisis constantes, en marzo de este 2024 se publicó la canción de banda regional “Me pongo belikon” que comienza asegurando: “Al millón sigo con mi gente / cuatro letras son las que ahora me dan respaldo”. Posteriormente se dice: “Gracias a mi Dios es que todavía sigo en el camino”.

El relevo natural en la jefatura del CJNG, que domina casi todos los estados de México y opera en América, Europa, Asia y África, sería su hijo Rubén Oseguera González, “El Menchito”, pero está preso en Estados Unidos.

“Hay pocas opciones para el Cártel Jalisco. Ya lo refería Ricardo Ravelo en su libro El Amo de Jalisco: hay varias escisiones del mismo grupo que pueden surgir a raíz de la captura de ‘El Mencho’ o también se habla de que este personaje ya murió desde hace tiempo y solamente se opera bajo su nombre”, dijo José Luis Montenegro, autor de Los Chapitos (Aguilar, 2024) y el podcast Mundo Narco.

Uno de los grupos que busca afanosamente el liderazgo del CJNG está encabezado por Juan Carlos Valencia, ‘El O3’, escribió el columnista de SinEmbargo Ricardo Ravelo, quien se especializa en temas del narcotráfico.

Este personaje se ostenta como hijo de Oseguera Cervantes. Opera en Michoacán y quienes lo conocen aseguran que ya se erige como el relevo natural de “El Mencho”. El otro podría ser “La Garra”, conocido por sus sanguinarios métodos para ejercer intimidación; se caracteriza por decapitar a sus víctimas y, en el peor de los casos, suele descuartizarlos y exhibirlos a través de las redes sociales.

DEPORTADO DE EU

Nemesio Oseguera-Cervantes ya estuvo detenido en Estados Unidos en tres ocasiones, pero las autoridades lo deportaron. La situación de pobreza de su familia agricultora lo orilló a dejar la primaria trunca y ya como adolescente fue un migrante más en búsqueda de una situación económica mejor a la que tenía entre huertas de aguacate en su natal Michoacán.

Ya en Estados Unidos, donde se juntaba con pandillas de la zona, comenzó a delinquir. En la década de los ochenta fue detenido por posesión de arma (1986) y luego fue capturado con su hermano Abraham “El Rodo” por tráfico de drogas (1989) en California, documentó la cadena Univisión con base en documentos de la corte. Fotografías policiacas lo muestran a sus 19-23 años con cabello abundante, sin bigote y sonrisa irónica.

En 1992, tras ser deportado y haber regresado a EU, volvió a ser aprehendido por venta de heroína. Allá, con su cuñado Abigael González Valencia, de Los Cuinis, había laborado en el negocio de la metanfetamina. Nemesio fue sentenciado a cinco años en una prisión de Texas que albergaba principalmente a migrantes indocumentados. En enero de 1997, fue puesto en libertad condicional.

Deportado de nuevo a México, ya a sus 30 años, “El Mencho” fue policía en Tomatlán, Jalisco. Finalmente se formó como sicario en el Cártel de Milenio, liderado por su paisano michoacano Óscar “El Lobo” Valencia. En ese momento era aliado del Cártel de Sinaloa, encabezado por Ignacio Coronel. En el juicio contra Genaro García Luna, declarado culpable de nexos con el cártel de Sinaloa, “El Lobo” fue uno de los testigos.

Insight Crime, una organización internacional que investiga al crimen organizado, ha documentado que tras el asesinato de “Nacho” Coronel y la captura de “El Lobo” Valencia en 2009, “El Mencho” aprovechó para fundar el Cártel Jalisco Nueva Generación, antes conocidos como los Matazetas por la masacre en Boca del Río, Veracruz, donde dejaron cadáveres frente a un centro comercial como mensaje para Los Zetas.

“Al momento de la muerte de ‘Nacho Coronel’, ‘El Lobo’ había sido capturado y el Cártel del Milenio había sufrido una serie de fracturas internas, dividiéndose en dos facciones: ‘La Resistencia’ y ‘Los Torcidos’. ‘La Resistencia’ acusaba a los últimos de haber entregado a ‘El Lobo’ a las autoridades. En el vacío de poder que dejó la muerte de Coronel, ambos grupos se enfrentaron por el control del tráfico de drogas en Jalisco y ‘Los Torcidos’ se convirtieron en lo que ahora es conocido como el CJNG, surgiendo como los sucesores de la red del capo sinaloense en la región”, plantea Insight Crime.

En un video que publicaron se presentaron como “los vigilantes del orden social en Jalisco”. En el Día de Reyes de este 2024 volvieron a regalar juguetes a los niños como lo hicieron en otros años. Pero Jalisco, su feudo, enfrenta una crisis de desaparecidos y fosas clandestinas.

“Es una burla que una organización criminal responsable de homicidios, torturas y desaparición de personas quiera dar la imagen de que está del lado de la sociedad. Si ellos estuvieran del lado del pueblo, no desaparecerían gente, no matarían, no encontraríamos cuerpos desmembrados, torturados, en fosas clandestinas, no hubiera todos los días ejecuciones en todo el estado”, dijo Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco.

Son capaces de todo, incluso de secuestrar a Iván y Alfredo, dos hijos de “El Chapo” que festejaban un cumpleaños en agosto de 2016, en el restaurante La Leche en Puerto Vallarta, territorio del CJNG. Ambos chapitos también son buscados por la DEA y los otros dos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, ya fueron capturados.

LANZAGRANADAS CONTRA SU CAPTURA

La DEA cree que “El Mencho” podría estar escondido en zonas serranas e incluso lo dieron por muerto por la insuficiencia renal que padece. En muchos sentidos ha sido un “fantasma”, dijo una fuente en 2021 a la cadena estadounidense NBC News. Pero en 2012 y 2015 se han aproximado a su captura.

“Me cayeron en un pueblo, me tiré a matar pal’ cerro, lejos de los inocentes, sin vela en este entierro / como estoy bien preparado pa’ cualquier tipo de ataque, les tumbé cuatro boludos que me tiraban del aire, por sus propios intereses me echaron todo el Gobierno y tenía que defenderme, así se los dijo ‘Mencho’”, dice un narcocorrido de 2017 del grupo Voz de Mando.

La estrofa podría referirse a aquel 1 de mayo de 2015, cuando un operativo del Ejército intentó detenerlo, pero la respuesta fue muy violenta. Se registraron bloqueos en avenidas y carreteras así como incendios de gasolineras en Guadalajara, Puerto Vallarta, Guanajuato y Colima. Un lanzagranadas del Cártel Jalisco Nueva Generación tumbó un helicóptero militar en Villa Purificación. La Sedena entonces informó: Un helicóptero Cougar matrícula 1009 fue derribado con 18 elementos a bordo. Tres militares murieron.

En agosto de 2012, aún en el Gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Marina también buscó detenerlo, pero el operativo finalizó tras bloqueos sobre la carreteraGuadalajara-Chapala.

–¿Cambiaría algo en la crisis de desaparecidos de Jalisco si “El Mencho” es capturado?– se le cuestionó al integrante de colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Héctor Flores.

–Yo creo que no porque lo que hace falta no solo es la detención de estos líderes, de estos capos del crimen organizado, sino falta una política integral por parte del Gobierno federal para tratar el tema. Lo que hemos visto es que agarran a un jefe y salen muchos grupos que se pelean, generan mucha más violencia, muertes y desapariciones. No solo es la detención de estas personas, sino la desarticulación de los mismos grupos de poder en los cárteles, en este caso el Cártel Jalisco. El hecho de que detuvieran a la cabeza no va a detener a las demás células que ostentan también muchísimo poder.

Sin embargo, su esposa, hijos, hermanos y cuñado sí han sido capturados.

“Es un capo, al igual que ‘El Mayo’ Zambada, que se vislumbra como uno de los más escurridizos del Gobierno mexicano y de las autoridades estadounidenses. A lo largo de los años han caído varias cabezas del CJNG”, dijo José Luis Montenegro, autor de Los Chapitos.

Su esposa Rosalinda González Valencia, “La Jefa”, fue clave en la expansión del CJNG, era operadora financiera y cofundó Los Cuinis, un grupo que de acuerdo con las autoridades gestiona las finanzas y lavado de dinero del cártel. Está detenida desde 2018 en una prisión de Morelos. El cuñado de “El Mencho” y cofundador de Los Cuinis, Abigael González, también está detenido en el penal de Puente Grande.

Su hijo Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, fue detenido por primera vez en enero 2014 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2020. Su hija, Jessica Johanna Oseguera, fue detenida en Estados Unidos cuando acudió a la audiencia de su hermano. Aunque fue puesta en libertad anticipada en 2022, la FGR la indaga por presuntas operaciones con recursos ilícitos.

En diciembre de ese año, arrestaron además a su hermano Antonio Oseguera-Cervantes, alias “Tony Montana”, quien operaba desde Tlajomulco, Jalisco. No fue menor: era acusado de preparar la logística, comprar armas, lavar dinero para el cártel y organizar violentas ofensivas contra grupos antagónicos. Su hermano “El Rodo”en cambio fue liberado en abril de 2024 tras una orden de un juez por irregularidades en su detención realizada días antes en Autlán, Jalisco.

Un agente de la DEA en los Ángeles atribuye a su disciplina el que haya logrado evitar su detención durante años. “‘El Mencho’ parece ser mucho más disciplinado que ‘El Chapo’. A ‘El Chapo’ le gustaba vivir un estilo de vida llamativo: autos, mujeres, buenos restaurantes, alcohol. ‘El Mencho’ se contenta con mantenerse alejado de esas cosas, hacer ejercicio, comer bien y mantenerse fuera del radar”, declaró a la cadena NBC News.

Sin embargo, ni sus miles de millones de dólares ni su poder territorial que construyó durante 15 años lo salvó de una enfermedad crónica. De acuerdo con el periodista especializado en crimen organizado, Ricardo Ravelo, ya hay varios en la fila para sucederlo como “El 03” o “La Garra”, al igual que Nemesio Oseguera-Cervantes, en su momento, traicionó y sucedió a su mentores, Nacho Coronel y “El Lobo” Valencia.

Sea “El Mencho” o su sucesor, ¿cuál será el trato que el Gobierno mexicano le dé al CJNG el próximo sexenio?

