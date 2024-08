Oposición y chavismo se movilizan en una jornada de máxima tensión por la elección

CARACAS (AP/SinEmbargo) — Simpatizantes del Gobierno venezolano y grupos de oposición salieron este sábado a las calles de la capital venezolana y otras ciudades elevando las tensiones que imperan en el país sudamericano tras las controversiales elecciones presidenciales en las que el Presidente Nicolás Maduro y sus adversarios se proclaman ganadores, mientras crece la presión internacional para encontrar una salida negociada a la crisis.

En medio de la disputa electoral entró un nuevo actor, el Tribunal Supremo de Justicia, que la noche del viernes pidió al organismo electoral que consigne en tres días las actas de escrutinio de las mesas electorales —que hasta el momento no ha publicado pese a las exigencias de varios países y de la oposición— como parte de la investigación que inició de las elecciones tras una acción judicial que presentó Maduro.

Decidido a mostrar su fuerza en las calles, el oficialismo llamó el sábado a sus seguidores a la “madre de todas las marchas” en Caracas para festejar la reelección por un tercer período de Maduro, quien en los últimos días ha endurecido los ataques hacia la oposición y en particular contra su líder María Corina Machado y el candidato opositor Edmundo González, a los que ha responsabilizado de las protestas que se generaron a inicios de semana en Caracas y varias ciudades del interior que dejaron 11 muertos y más de mil 200 detenidos, según organizaciones no gubernamentales.

https://x.com/PartidoPSUV/status/1819787952056094784

Las protestas estallaron luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE), que controla el oficialismo, proclamó al gobernante vencedor de los comicios presidenciales del 28 de julio, lo que la oposición no reconoció. En respuesta a esas acciones, el oficialismo ha convocado movilizaciones diarias en la capital desde el pasado martes para mostrar su fortaleza.

Por su parte, Machado, quien se mantiene bajo resguardo tras denunciar que su vida y libertad están en riesgo, llamó a los opositores a concentrarse en una barriada de clase media alta del este de la capital, uno de los bastiones de la oposición, para festejar la elección de González, un exdiplomático de 74 años.

La Organización de Estados Americanos (OEA) formuló el sábado un llamado para que las manifestaciones se desarrollen en paz y para la “reconciliación y justicia” del país. “Que cada venezolano, venezolana que se exprese hoy (sábado) en la calle encuentre solamente un eco de paz, una paz que refleje el espíritu de convivencia democrática”, indicó.

El pedido del organismo hemisférico se da días después de que no pudo llegar a un consenso para presionar a las autoridades venezolanas a publicar “inmediatamente” y verificar los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Maduro, luego de las críticas por falta de transparencia emitidas por organismos internacionales y líderes de la región.

La oposición dio a conocer el viernes cerca del 80 por ciento de las actas de las mesas de votación que aseguran favorecen a su candidato.

En las imágenes y videos que circulan en redes se observa a miles de personas, de ambos grupos, en las calles defendiendo su voto.

¡Que lo sepa todo el mundo: #GanóVzla! @MariaCorinaYA está aquí, con la gente, y repite: “Nosotros no promovemos la violencia y salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica”. pic.twitter.com/1f2QRfldXp

— Comando ConVzla (@ConVzlaComando) August 3, 2024