El Vaticano responde de forma tardía a polémica por la inauguración de París 2024

ROMA (AP) — El Vaticano declaró el sábado que “deploraba la ofensa” causada a los cristianos en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, la cual incluyó una escena que evocaba “La última cena” de Leonardo da Vinci y en la que aparecían drag queens.

Una semana después de que estallara un aluvión de críticas en torno al evento, la Santa Sede emitió un comunicado en francés en el que se declaraba “entristecida por ciertas escenas de la ceremonia de apertura” y se sumaba a quienes se habían sentido ofendidos.

