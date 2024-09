Misiles balísticos rusos alcanzan escuela y hospital en Ucrania; reportan 41 muertos

Por Illia Novikov

KIEV, Ucrania, 3 de septiembre (AP).— Dos misiles balísticos rusos alcanzaron un centro educativo y un hospital cercano en una región del centro-este de Ucrania, matando al menos a 41 personas e hiriendo a otras 180, dijo el martes el Presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

El ataque se produjo en la ciudad de Poltava, capital de la región del mismo nombre, según los funcionarios. Poltava se encuentra a unos 350 kilómetros al sureste de Kiev. La ciudad está en la principal ruta de autopistas y ferrocarril entre Kiev y la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkiv, que se encuentra cerca de la frontera rusa.

El ataque parece ser uno de los más mortíferos llevados a cabo por las fuerzas rusas desde que comenzó la guerra hace más de 900 días, el 24 de febrero de 2022.

I received preliminary reports on the Russian strike in Poltava. According to available information, two ballistic missiles hit the area. They targeted an educational institution and a nearby hospital, partially destroying one of the telecommunications institute's buildings.… pic.twitter.com/TNppPr1OwF

“Uno de los edificios del Instituto [Militar] de Comunicaciones [de Poltava] quedó parcialmente destruido. La gente se encontró bajo los escombros. Muchos se salvaron”, dijo Zelenski en un video publicado en su canal de Telegram.

“Todos los servicios necesarios participan en la operación de rescate”, añadió. Dijo que había ordenado “una investigación completa y rápida” sobre lo sucedido. Zelenski no dio más detalles.

Los misiles impactaron poco después de que sonara la alerta antiaérea, cuando muchas personas se dirigían a un refugio antiaéreo, dijo el Ministerio de Defensa ucraniano, que calificó el ataque de “bárbaro”.

Los equipos de rescate y los médicos salvaron a 25 personas, 11 de ellas desenterradas de entre los escombros, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Today, the russian aggressor brutally attacked one of the Poltava's educational institutions. The enemy launched two ballistic missiles.

As of now, 41 people died, and more than 180 were injured.

We express our sincere condolences to the families of the victims. This tragedy…

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 3, 2024