CRÓNICA¬ “Permaneceremos en San Lázaro”, advierten trabajadores del Poder Judicial

La Cámara de Diputados permanecerá cerrada por trabajadores del Poder Judicial que exigen que no se apruebe la reforma impulsada por el Presidente. Todas las entradas, vehiculares y peatonales están bloqueadas, y advierten que será así hasta que se cumpla un diálogo entre ellos y los legisladores.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– El bloqueo de las entradas a la Cámara de Diputados comenzó con una cadena humana a las 04:00 de la mañana. A esa hora más de 600 trabajadores del Poder Judicial bloquearon los accesos peatonales y vehiculares para evitarla discusión sobre la Reforma Judicial, sobre todo cuando Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada para avalar los cambios por sí solos.

“Nosotros vamos a permanecer aquí. Una cosa sí es cierta: no van a sesionar en este lugar, la Cámara de Diputados está cerrada”, comentó Patricia Aguayo, vocera del movimiento. Ante ello, el diputado y coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó por la mañana que se sesionará en el deportivo Magdalena Mixhuca, al oriente de Ciudad de México y muy cercano al palacio legislativo de San Lázaro, donde el debate comenzó cerca de las 4 de la tarde. Esto para evitar confrontaciones con los trabajadores que permanecen en la Cámara.

Por su parte, los trabajadores sostuvieron que se mantendrán en la Cámara de Diputados hasta que se apruebe, o no, la Reforma al Poder Judicial:

“Vamos a esperar aquí cubriendo las entradas, el objetivo primordial era que no se sesionara aquí, en este edificio insignia y finalmente no lo hicieron. Ya se están instalando compañeros con carpas, tarimas, casas de campaña para pasar la noche, entonces en eso estamos, reorganizándonos. Tenemos información de que la discusión tanto en lo general como en lo particular será hoy, entonces seguramente será una jornada maratónica para diputados pero nosotros estaremos aquí hasta que se resuelva”, dijo Aguayo.

Los legisladores habían sido citados a las 06:00 de la mañana para entrar a la Cámara y asegurar el inicio de la discusión de la reforma al Poder Judicial; sin embargo, todas las vialidades colindantes que conectan con la Cámara de Diputados fueron bloqueadas por los trabajadores, las avenidas afectadas son Congreso de la Unión, Eduardo Molina y Emiliano Zapata. El personal hará guardias en las entradas por las horas o días que dure el debate de la iniciativa.

Entrevistados por SinEmbargo, algunos trabajadores comentaron que lo que más les preocupa de la propuesta es la desaparición de la carrera judicial, así como las afectaciones que podría haber a sus prestaciones laborales. África Ramírez, oficial judicial, explicó que no está de acuerdo con esta reforma: “Principalmente en que quieren quitar la carrera judicial para poder ser juez o magistrado, yo puedo constatar toda la preparación que lleva para llegar a esos cargos, no es por dedazo, no somos privilegiados”.

En el mismo sentido, Cristian Rolón Bonilla, secretario particular en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte dijo que como planta trabajadora del Poder Judicial, están de acuerdo con una reforma pero no en los términos planteados por la iniciativa: “Como planta trabajadora reforma al pj pero no de la manera en que se está planteando. Esta reforma abarca en el fondo una reforma a la ley de amparo… por eso es que yo como personal estoy en contra, porque es una mentira que vaya a beneficiar a los grupos menos favorecidos”.

“Son dos cosas sustanciales: uno, la pérdida de la carrera judicial y la otra es la prestaciones laborales, se nos reducen porque no hablan de una cuestión específica y eso impide que nosotros tengamos certeza de nuestras condiciones de trabajo se van a mantener”, dijo José Hernández, oficial judicial C y vocero del movimiento.

Al inicio del bloqueo en los accesos a la Cámara de Diputados, manifestantes, policías y personal de algunos diputados se enfrentaron a empujones y gritos, al tiempo que en la sede alterna convocada por Morena, los diputados empezaron a arribar también en medio de protestas, pues al lugar llegaron estudiantes para manifestarse en contra.

El bloqueo de trabajadores del Poder Judicial no es la primera traba que interponen los opositores a la reforma, pues este fin de semana, una jueza federal con sede en Morelos ordenó a la Cámara de Diputados que se abstuviera de discutir cualquier proyecto que tenga que ver con el asunto, en atención a un amparo que impulsaron otros cuatro jueces. Además, en Chiapas, otro juez federal ordenó a la Cámara que, si bien puede discutir el dictamen, no podrá votarlo en el periodo que inició este domingo.

LA JORNADA EN LA SEDE ALTERNA

Mientras cientos de trabajadores permanecen bloqueando las entradas a San Lázaro, en el Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca diputadas y diputados federales arrancaron la discusión de la reforma judicial en medio de problemas operativos, protestas de estudiantes y de trabajadores, y un operativo policial para impedir obstáculos en la sesión.

La tarde de este 3 de septiembre inició oficialmente el debate de la propuesta que tiene como principal objetivo que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular. Se tiene previsto que la discusión del dictamen se extienda hasta la madrugada, ya que la reforma será debatida en lo general y en lo particular en una sola sesión y no en dos, como se había anunciado anteriormente.

Pese a que legisladores opositores criticaron el cambio de sede y la premura en discutir la reforma judicial, diputados de Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sí llegaron a la sede alterna para expresar sus posturas.

A ese lugar también llegaron estudiantes de derecho de distintas universidades para poder entregar más de 700 derechos de petición que recabaron durante su manifestación el fin de semana.

Todo esto mientras que, en sesión privada, por mayoría de ocho votos contra tres, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron a favor de sumarse a las suspensión de labores de las y los trabajadores del máximo tribunal del país para manifestarse en contra de la reforma.

