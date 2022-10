“Orlene” se degrada a tormenta tropical y permanece en tierra; no se reportan daños

Por Fernando Llano

Ciudad de México, 3 de octubre (AP).- El huracán “Orlene” tocó tierra el lunes en la costa mexicana del Pacífico, cerca del puerto turístico de Mazatlán antes de debilitarse rápidamente en su avance por el occidente de México.

Los cables eléctricos se balancearon y lanzaron una lluvia de chispas en el pueblo de El Rosario, a unos 65 kilómetros (km) al sur de Mazatlán, cerca de donde azotó el huracán.

El meteoro perdió fuerza después de pasar por las Islas Marías, una antigua colonia penal que se está desarrollando como atracción turística. La isla tiene una escasa población de empleados del Gobierno y sus edificios están hechos de ladrillo o concreto.

Los vientos de “Orlene” —que en su punto álgido el domingo llegaron a alcanzar 215 kilómetros por hora— tocaron tierra el lunes temprano a 140 kilómetros por hora (km/h) a 75 kilómetros sureste de Mazatlán, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Las autoridades no reportaron de inmediato ningún daño, pero a lo largo de la costa suspendieron las clases, cerraron puertos marítimos y habilitaron refugios.

Para el mediodía, “Orlene” se degradó a tormenta tropical con vientos máximos de 85 km/h y avanzaba hacia el norte-noreste a 17 km/h. Su vórtice estaba a 95 km al este de Mazatlán.

Había una alerta de tormenta tropical desde San Blas hasta Mazatlán, pero se prevé que el meteoro se disipe para el lunes en la noche o el martes.

El Gobierno del estado de Jalisco, donde se encuentra Puerto Vallarta, suspendió las clases el lunes en las localidades costeras. La oficina de Protección Civil de la entidad publicó un video en que se ve fuerte oleaje impactando un muelle de Cabo Corrientes.

En Sinaloa, donde está Mazatlán, se instalaron algunos albergues de emergencia.

El centro de huracanes de Estados Unidos indicó que es posible que la tormenta comience a debilitarse a medida que se acerca a la costa, aunque aún se proyecta que toque tierra siendo un huracán.

El meteoro podría causar inundaciones y precipitaciones de hasta 25 centímetros en algunos lugares, así como inundaciones costeras y oleaje peligroso.

Los puertos de Manzanillo y Puerto Vallarta quedaron cerrados a los barcos de mayor eslora, y la Armada de México anunció que los puertos de Mazatlán, San Blas y Nuevo Vallarta estaban cerrados a las pequeñas embarcaciones.

La Comisión Nacional del Agua indicó que “Orlene” podría causar deslaves e inundaciones en áreas bajas, y elevar los niveles de ríos y arroyos.

El domingo, “Orlene” alcanzó vientos de 215 km/h, como huracán de categoría 4.

The complete journey of Hurricane #Orlene from development in the eastern Pacific to landfall over Sinaloa, Mexico this morning. pic.twitter.com/pe4EOuUe7M

— Zoom Earth (@zoom_earth) October 3, 2022