AMLO pide a Congreso de Guanajuato piensen bien antes de votar contra reforma militar

El mandatario federal llamó a los legisladores de Guanajuato a pensar bien su decisión y aprobar la reforma, pues destacó que sin la presencia militar la entidad “estará peor”.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que aunque los congresos estatales voten en contra de la reforma para ampliar la permanencia de Fuerzas Armadas en las calles, el Ejército se quedará en Guanajuato, ya que aseguró que si los militares no ayudaran en tareas de seguridad, la situación en la entidad “estaría peor”.

“Con la misma claridad les digo, aun cuando voten en contra, el Ejército va a continuar en Guanajuato porque una cosa es la opinión de los de arriba y otra la soberanía popular. Y yo estoy seguro de que el pueblo de Guanajuato quiere que esté el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina porque urge que haya paz y tranquilidad en Guanajuato”, sostuvo en su rueda de prensa.

Las declaraciones del mandatario federal se dieron luego de que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de Guanajuato rechazara la reforma constitucional que extiende la presencia del Ejército en las calles hasta el 2028.

“Hay mucha violencia en Guanajuato y quiero ser muy claro si no estuviese el Ejército estaría peor […] Que no estén pensando que si votan en contra se va a retirar el Ejército, no. Eso hasta suena a plan con maña, ¿para qué quieren que se retire el Ejército habiendo tanta inseguridad y violencia?”, expresó.

En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo federal llamó a los legisladores de Guanajuato a pensar bien en su decisión y votar a favor de la reforma, pues mencionó que hay mucha inseguridad en el estado.

“Imagínense que los legisladores votaran en contra de que continúe el Ejército ayudando en tareas de seguridad, no podrían hacerlo, lo mismo en el caso de Guanajuato. Ya la comisión votó en contra, pero falta que pase al pleno y que todos los legisladores lo decidan. Yo los llamo a que lo piensen porque hay mucha violencia en Guanajuato”.

Será este jueves, cuando en sesión plenaria, posiblemente se ponga a discusión y a votación de las y los 36 diputados, el dictamen negativo generado en la de Gobernación y Puntos Constitucionales de Guanajuato sobre la permanencia del Ejército en las calles.

Oaxaca se convirtió dos semanas en la primera entidad federativa en avalar la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; le siguieron Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Sinaloa, Baja California, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Michoacán, Quintana Roo y Tamaulipas.

La minuta de la reforma para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública avanza en los Congresos de las 32 entidades federativas para lograr su constitucionalidad y sólo se necesita la aprobación de al menos 17 congresos.

Guanajuato es una de las entidades de México más violentas del país y es gobernada por Diego Sinhue Rodríguez, quien pertenece a las filas del Partido Acción Nacional (PAN), quien desde un principio rechazó la reforma militar.

Ante ello, el mandatario federal reprochó al PAN por tomar una postura “hipócrita”, pues señaló que en cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas se tienen que hacer a un lado “la politiquería y los intereses mezquinos”.