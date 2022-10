“Tengan vergüenza”: AMLO pide a fiscales estatales que renuncien si no dan resultados

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles a fiscales estatales que renuncien si no han dado resultados y criticó que en promedio se les nombran por ocho años o más.

En su rueda de prensa matutina desde Ciudad Victoria, en Tamaulipas, el Jefe del Ejecutivo federal consideró que aunque a los fiscales se les dé el cargo por un periodo largo, no quiere decir que la “gente tenga que aguantar”. Sin embargo, descartó que su Gobierno planteé una reforma, ya que, dijo, las autoridades locales son quienes tienen que resolver este tema.

“Nosotros no vamos a plantear una reforma. Yo creo que esto lo tienen que resolver las mismas autoridades locales y tener un poco de vergüenza, porque si ya llevan seis años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir: ‘ahí está mi renuncia, ya me voy’”, dijo el mandatario.