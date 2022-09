AMLO exhibe violencia en Guanajuato; critica a PAN por no querer a Ejército en calles

El mandatario federal reprochó al PAN por tomar una postura “hipócrita”, pues señaló que en cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas se tienen que hacer a un lado “la politiquería y los intereses mezquinos”.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana a los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes rechazan la iniciativa de reforma para que se amplíe la participación de las Fuerzas Armadas en las calles para tareas de seguridad, esto a pesar de la violencia registrada ayer en Guanajuato, donde se registraron 18 homicidios. La entidad es una de las más violentas del país y es gobernada por Diego Sinhue Rodríguez, quien pertenece a las filas del blanquiazul.

“Con todo respeto, la doctrina del PAN de estos tiempos es la hipocresía. Imagínense un legislador votando por que se retire el Ejército y la Marina de Guanajuato. Les voy a mostrar lo que pasó ayer en Guanajuato porque no fue el caso de Orizaba”, expresó en su rueda de prensa diaria de este miércoles.

Frente a representantes de medios de comunicación, el Jefe del Ejecutivo federal detalló que el martes se cometieron 18 homicidios en Guanajuato, lo cual, dijo, representa el 24 por ciento del total en todo el país.

“¿Es normal y que no haya salido nada? 18 homicidios. Estamos hablando del 24 por ciento de los homicidios del país de ayer. Pues estos legisladores del PAN, pues no quieren que esté el Ejército y la Marina. O sea, lo explicaba ayer: o es el negarse a todo como consigna o es aceptar que se mantenga esta situación que sin duda es creada por complicidad de autoridades con delincuencia”, añadió.

El mandatario federal reprochó al PAN por tomar una postura “hipócrita”, pues señaló que en cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas se tienen que hacer a un lado “la politiquería y los intereses mezquinos”.

“Esa hipocresía es la que no debemos de aceptar, inclusive podemos no estar de acuerdo y además es hasta sano que haya pluralidad, que se garantice el derecho a disentir, que haya oposición, que haya crítica, pero en cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas, tenemos que hacer a un lado la politiquería, intereses mezquinos, odios”.

En ese sentido, López Obrador manifestó que “ojalá y los legisladores ayuden” a aprobar esta iniciativa, pues aseguró que el país tiene que contar con más apoyo de las Fuerzas Armadas o de lo contrario se tendría “que regresar a lo de antes, que tenía una razón de ser”.

Además, el Presidente defendió la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pues afirmó que eso es fundamental “para garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad” en México.

“Los tiempos han cambiado y ahora tenemos como desafío el garantizar la paz, la tranquilidad al interior del país y contamos con una institución que se fue creando a través del tiempo y que tiene capacidad para ayudar en las tareas de seguridad pública, tiene elementos, tiene instalaciones, tiene colegios, tiene disciplina, tiene preparación, no está vinculada a grupos de intereses creados, no está vinculada a la oligarquía, el soldado es pueblo uniformado. ¿Dónde están los escándalos de los militares corruptos?”, manifestó.

“El Ejército mexicano no es como otros ejércitos y lo mismo en el caso de la Marina, entonces por qué no contar, en vez de 115 mil elementos que tenemos de la Guardia, contar con casi 400 mil más del Ejército y de la Marina. Estamos hablando de 500 mil elementos para tener en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad pública. ¿Cuántos había cuando llegamos al Gobierno? 20 mil formalmente porque estaban los militares y los marinos, pero no podían y también eso era una simulación porque aunque la Constitución lo prohibía, entraba el Ejército y entraba la Marina”, agregó.

Finalmente, López Obrador refirió que lo que se busca es reformar la Constitución, con el fin de adaptarla a la nueva realidad y no violarla, permitiendo que el Ejército y la marina ayuden para con solidar la Guardia Nacional. “Eso es todo básicamente”, concluyó.

Ayer, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y lo particular, la polémica iniciativa de reforma para que se amplíe la participación de las Fuerzas Armadas en las calles para tareas de seguridad hasta 2029 y no hasta 2018, como se había propuesto al inicio. El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva, donde este miércoles se discutirá.

Durante la reunión de las y los legisladores, primero se avaló el proyecto en lo general con 28 votos a favor y 11 en contra. Los sufragios en contra fueron del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC); mientras que Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron a favor.

Posteriormente, se abrió el debate en lo particular, ya que se incluyó una reserva presentada por la Diputada del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, la cual plantea que la presencia militar se extienda hasta el próximo 2029, en lugar de que sólo sea hasta el 2028, como lo había propuesto su compañera Yolanda de la Torre.

🚨#ÚLTIMAHORA | Se aprueba en lo general la propuesta del PRI para dejar a los militares en las calles, esto en la Comisión de Puntos Constitucionales. pic.twitter.com/owYn61z6iu — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 13, 2022

La modificación para prolongar hasta 10 años la labor de militares y marinos en materia de seguridad pública también recibió luz verde, ya que contó con 29 votos a favor y 11 en contra.

Asimismo, el tricolor propuso la creación de una comisión bicameral de diputados y senadores, con el fin de dar seguimiento a la reforma, así como obligar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a rendir en cada periodo de sesiones del Congreso de la Unión un informe sobre el avance y la capacitación de los cuerpos de seguridad civil.

Guanajuato, la entidad bajo el cargo del panista Diego Sinhue Rodríguez, cuenta con las tasas más altas de homicidios en México. Además, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha estado disputando el territorio en Guanajuato con grupos locales del crimen organizado.

Horrible la situación en #Yuriria, municipio al sur de #Guanajuato casi colindante con #Michoacán, ojalá puedan darle difusión @alvaro_delgado y @paezvarela. Como ya lo han mencionado mucho, la ineptitud o contubernio del fiscal @carloszamarr es letal para los ciudadanos pic.twitter.com/E0g0qeyukx — Bernardo Cioran (@BernardoRimbaud) September 14, 2022