Comisión del Congreso de Guanajuato rechaza reforma para tener Ejército en las calles

Por Patricio Serna

Guanajuato, Gto., 1 de noviembre (ZonaFranca).- Después de una hora de discusión entre panistas y morenistas por la reforma para ampliar la permanencia de Fuerzas Militares en la calle, la minuta remitida por el Congreso de la Unión fue dictaminada en sentido negativo en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Este miércoles, se sometió a discusión la minuta que remitió el Congreso de la Unión, con el fin de recabar los votos de los Congresos locales para determinar la procedencia de la reforma priista para ampliar la permanencia de las fuerzas militares hasta 2028.

En primer lugar, los morenistas criticaron que el dictamen se haya ordenado sin que hubiera oportunidad de un estudio a profundidad de la minuta en cuestión, y consideraron necesario no ordenar el dictamen hasta analizarlo, incluso con la participación ciudadana.

La Diputada morenista, Alma Alcaraz Hernández, expresó que al rechazar el estudio, queda en evidencia que el Partido Acción Nacional (PAN) no tiene elementos para defender “el doble discurso” del Gobierno, pues mientras solicitan el apoyo de las fuerzas militares ante la falta de capacidad policial para hacer frente a la delincuencia, pero también rechazan la reforma para no fortalecer a las corporaciones.

La negación a la discusión, a decir de la Diputada, se presenta mientras Guanajuato encabeza las cifras de elementos policiales caídos, hay un incremento notorio de homicidios de niñas, niños y adolescentes, así como mujeres, y la deficiencia policial a comparación del número de ciudadanos.

Por su parte, el coordinador de la fracción de Morena, Ernesto Millán Soberanes, criticó que el Gobierno de Guanajuato, por una parte, solicita el apoyo de las fuerzas federales, pero se niega a la reforma que permite fortalecer a la Guardia Nacional y las corporaciones estatales y municipales.

Criticó que el Gobierno del estado no ha reforzado como se debe a la policía estatal, además de una inversión de más de 100 millones de pesos para construir la barda perimetral de la academia policial de Villagrán.

“Con la reforma constitucional no se militariza el país ni la seguridad pública, al contrario, gracias a esta reforma se consolidan medidas para fortalecer las policías civiles, mientras eso sucede, las fuerzas armadas seguirán apoyando en las labores de seguridad pública en términos de lo establecido por la Suprema Corte, esto es de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, defendió.

En respuesta, el panista Rolando Alcántar señaló que desde la aprobación de la reforma para mantener a las fuerzas policiales en las calles en 2019, únicamente se han debilitado las fuerzas policiales para fortalecer a la Guardia Nacional, pese a que son las policías municipales las que atienden el llamado de la ciudadanía.

Apuntó que la reforma de nada servirá, pues pese mantenerse en vigilancia en las calles, las fuerzas militares, no pueden llevar a cabo una detención al no tener facultades jurídicas.

Agregó que desde la conformación de la Guardia Nacional, no hay una unidad donde los ciudadanos, como se lo han señalado, puedan denunciar las extorsiones y abusos de autoridad por parte de las fuerzas militares, a comparación de los Consejos de Honor y Justicia de las policías.

“No nos va a servir, por qué de nada sirve que haya brigadas, unidades, caravanas de 10 patrullas de la Guardia Nacional, acompañadas de otras cinco del Ejército Mexicano si no pueden hacer una sola detención, y no por falta de voluntad, sino por falta de marco jurídico y por falta de indicaciones de quienes su jefe supremo”.

Expresó que más conveniente que la reforma, sería establecer una policía federal con enfoque de proximidad social, pero el Gobierno federal decide dejar los trabajos a medias con la finalidad de culpar a otros por sus fallas en la materia.

Apuntó que una reforma de esta magnitud también debe de acompañarse con presupuesto para fortalecer a las policías estatales y municipales, pero desde el inicio de la administración solamente se han visto más recortes en la materia.

Alma Alcaraz respondió que con la reforma se contempla un apoyo para fortalecer a las corporaciones locales, pero Rolando Alcántar expresó que en el Presupuesto de Egresos 2023 del Poder Ejecutivo no se ven partidas adicionales para este fin.

Posteriormente, Ernesto Millán dijo que la reforma es para atender la crisis que afecta a Guanajuato y al país, por lo que solicitó trabajar juntos para fortalecer las mejoras en materia de seguridad de la mano con la ciudadanía y con un análisis a fondo de la reforma.

La Diputada por el PAN, Cristina Márquez Alcalá, refirió que con la reforma es preocupante, pues al querer ampliar la permanencia de las fuerzas militares en las calles, es un indicativo que la estrategia federal contra la seguridad ha fallado.

Apuntó que el apoyo de la Guardia Nacimiento y el Ejército Mexicano son de mucha utilidad y se agradece el que contribuyan con la estrategia coordinada del Gobierno del Estado.

“Lo que queremos son los resultados vistos a la distancia de un compromiso que data de tres años atrás y que ni siquiera tienen la capacidad de proyectar que si lo van a lograr cumplir en el 24 y quieren comprometer de una manera, no me atrevo a decir que aterrorizante para el país, cuando la tendencia no debe de ser esa, sino al contrario, mantener una fortaleza en las corporaciones de seguridad pública civil para que acompañen a los países”.