BITS |Super Mario Party Jamboree, una fiesta y la mejor entrega de la saga

En Super Mario Party Jamboree tenemos una variedad de opciones para elegir, en esta ocasión serán 7 tableros temáticos, desde un centro comercial, un volcán, un bosque, uno inspirado en Mario Kart, entre otros.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Han pasado 3 años desde la última entrega en la franquicia, Mario Party Superstars, la segunda entrega en el Nintendo Switch después de Super Mario Party que era la primera en mucho tiempo que tomaba mapas y juegos de entregas pasadas y las relanzaba en una entrega actual , sin embargo, quitaba un elemento característico de la consola que, además, hacia bastante divertida la primera entrega que llegó al Nintendo Switch: los controles de movimiento, un pequeño detalle que si bien, no dejaba de ser una entrega bastante divertida, el movimiento y lo ridículos que podemos vernos haciendo un sin fin de ademanes con el control, es lo que lo hacía verdaderamente divertido. Afortunadamente para nosotros, antes de que nos despidamos del Nintendo Switch, tenemos una nueva entrega en la franquicia de Mario Party que promete ser la cúspide todos los Mario Party’s.

Para esta entrega tenemos una gran cantidad de todo lo que engloba el juego, en primer lugar, tenemos los tableros y es que, como ya es tradición, tenemos una variedad de opciones para elegir, en esta ocasión serán 7 tableros temáticos, desde un centro comercial, un volcán, un bosque, uno inspirado en Mario Kart, entre algunos otros y unos cuantos más que tendremos que desbloquear. Cada uno, con un nivel de dificultad diferente, desde el más amigable para todos los jugadores hasta el más exigente y desafiante para quienes ya sean unos expertos en el juego, dicho esto, podemos tener la experiencia más lineal, sin tantos problemas o secretos ocultos en el mapa o la experiencia más caótica y al puro estilo Mario Party para romper amistades y terminar enojados unos con otros, si esto no sucede, no fue una buena partida.

La misión es la misma: el que consiga más estrella y monedas, gana. Los tableros llegan cargados con novedades que le dan un toque extra de diversión a cada partida, acompañados de diseños únicos que le dan su propia esencia a cada partida, por ejemplo, tenemos la pista de carreras, donde no hay manera de no pensar en Mario Kart y el que a pesar de ser un poco lineal, con apenas una vuelta y algunos pasos a desnivel, nos da esta sensación de competencia, de estar en un verdadera carrera o bien, tenemos la fortaleza del rey Bowser, donde este peculiar personaje toma un papel bastante importante y nos molestará lo más que pueda para que no sea una partida nada fácil. Las casillas de villano están de regreso, algunos objetos especiales viejos y nuevos, los compañeros de equipo, como en entregas recientes, además de que tenemos 22 personajes jugarles y dos que podremos desbloquear y que hacen sus debut por primera vez en una entrega de Mario Party como Pauline, de Super Mario Odyssey y Ninji, un personaje que en nuestra región vimos por primera vez en Super Mario Bros. 2.

Por si todo esto fuera poco, en esta ocasión tenemos más de 110 mini juegos para disfrutar, de todos los tipos posibles y para todos los gustos, haciendo de esta la entrega más completa de la serie que combina las dos grandes experiencias que hemos tenido en entregas pasadas en la consola de Nintendo y añadiendo tanto mini juegos que utilizan los controles clásicos, como controles de movimientos. Eso sí, tal vez en el modo principal de Mario Party lleguemos a ver siempre algunos repetidos y es que los mini juegos están repartidos por todos los diferentes modos de juego que nos ofrece esta entrega y no necesariamente sólo en el modo Mario Party, pero ese no le quita parte del crédito ya que sigue siendo igual de divertido que siempre.

La calidad y cantidad de mini juegos es simplemente grandiosa y es que siempre el experimentar mini juegos nuevos brinda un desafío extra cuando juegas con amigos, ya que todos estarán descubriendo cómo se hace por primera vez. Sumado a todo esto, tenemos una gran cantidad de modos de juego, como Paratroopa Flight School, Toad’s Item Factory, Rhythm Kitchen, Bowser Kaboom Squad, Mini game Bay, entre otros. Cada uno con su propio sentido del humor y características que los hacen divertido y desafiantes para lograr su cometido, pasar un buen momento entre amigos o jugando solo.

Super Mario Party Jamboree es una celebración o mejor dicho, una verdadera fiesta que toma todos los elementos que han formado parte de la saga por años y los transforma en la mejor entrega que hemos tenido.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez