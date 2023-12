ENTREVISTA | La corrupción caracterizó al neoliberalismo en México: Ana Lilia Pérez

La periodista Ana Lilia Pérez habló con SinEmbargo sobre Hijos del neoliberalismo, una investigación que desenmascara a los personajes que implementaron para su intereses este modelo depredador: líderes políticos, funcionarios cómplices, herederos de la élite burocrática y empresarios sin escrúpulos.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– El modelo neoliberal se implementó en México a partir del Gobierno de Miguel de la Madrid e inició con una serie de privatizaciones de las empresas estatales con el discurso de que así serían más eficientes. Al paso de los años, ese discurso se diluyó por el costo de concesiones manipuladas, recursos desviados, reformas estructurales y estas privatizaciones que sólo trajeron beneficios a una minoría que se mantiene en la cúspide del poder mediante los negocios que ha trazado y afianzado con el poder político.

El relato de esta realidad mexicana es narrado a precisión en la investigación de la periodista Ana Lilia Pérez, Hijos del neoliberalismo (Grijalbo), un recorrido a través de la implementación de este modelo que prometió tiempo mejores, pero que a cambio resultó en la precarización de empleos, la devastación del medio ambiente y la sistematización de la corrupción como el camino para que la clase política desde el Gobierno De la Madrid hasta el de Peña Niero se enriquecieran.

Se trata de una “radiografía del despojo de los recursos más importantes en este país y de aquellos mecanismos utilizados para ese despojo”, como compartió en entrevista la periodista Ana Lilia Pérez. “El elemento de corrupción es lo que va a caracterizar la aplicación de un modelo de esta naturaleza, eso es lo que lo hace particular o lo hace mucho más lesivo de cómo se fue aplicando en otros países”, ahondó en la plática.

Como resume la editorial: Hijos del neoliberalismo expone el modus operandi detrás del despojo de los recursos más preciados del país y revela cómo aquellos que debían haber velado por el bienestar común se transformaron en arquitectos de su propia fortuna, en detrimento de un país que desde entonces ha lidiado con altos niveles de pobreza, precarización y violencia como consecuencia de este modelo depredador.

***

—Hijos del neoliberalismo, ¿es una crónica del despojo?

—Yo lo definiría más bien como una radiografía del despojo de los recursos más importantes en este país y de aquellos mecanismos utilizados para ese despojo, ¿por quién? Bueno, una de las responsabilidades principales está en quienes han detentado cargos públicos en diversos momentos y el tipo de decisiones que se tomaron sobre el manejo de los recursos públicos ha tenido impactos de diversa índole.

—Hablar de neoliberalismo en México es hablar de la corrupción sobre todo por cómo se ha aplicado el modelo ¿lo consideras tú de esa manera, el plantear el neoliberalismo en esos términos?

—Cuando se decide aplicar este modelo y si tú revisas, cómo se aplicó en otros países, bueno en el caso mexicano está precisamente el componente de la corrupción de los funcionarios públicos y ese es el elemento que lo volvió mucho más que lesivo, aquellos mecanismos, que sí iban generando la privatización, pero también aquellos esquemas mediante los cuales se hizo costumbre que los funcionarios público pues desarrollaran muchas estrategias para el enriquecimiento personal.

Es como ese modelo de contratación, que bueno tiene su grado de dificultades, de retos, pero en el caso mexicano también está el componente de cómo se fueron creando mecanismos que dieron lugar a empresas, fantasma o empresas fachada o empresas vinculadas con el crimen organizado que logra vincularse también en el sector de las contrataciones públicas, sin duda, el elemento de corrupción es lo que va a caracterizar la aplicación de un modelo de esta naturaleza, eso es lo que lo hace particular o lo hace mucho más lesivo de cómo se fue aplicando en otros países.

—Ha significado una manera de hacer negocios entre empresas y Estado que se llegan a plantear como una amalgama, la cual es difícil llegar a diferenciar en donde empieza una o donde empieza la otra…

—Así es, empresarios que se les designa a funcionarios públicos y después se vuelven contratistas o funcionarios públicos que llegados al cargo benefician de muchas maneras a empresas con las cuales después terminarán empleándose y esto lo podemos ver desde casos de expresidentes a funcionarios de muchos muchos niveles, que es una arista que también había explicado en otros de mis libros particularmente en lo relacionado con el sector energético porque se volvió una práctica muy común, aunque hay un componente de conflicto de intereses de tráfico de influencias, pero si hacemos una revisión como lo plantea en el libro de Pemex RIP, aquellos funcionarios con los cargos más importantes en Petróleos Mexicanos que salidos del cargo se empleaban con las mismas empresas que habían sido beneficiadas en sus administraciones o además creaban sus empresas para venderle o servicios o venderle cualquier tipo de supuestas contrataciones que en muchos casos ni siquiera se hacían pero eran mecanismos para desviar recursos a la misma empresa en la administración pública en la cual ellos habían sido funcionarios y eso se volvió una práctica muy común, digamos que se normalizó.

—Señalas que los beneficiarios de las privatizaciones iniciadas con Miguel de la Madrid son básicamente los grandes ricos de hoy, hablo de los Slim, Larrea, Bailleres, Salinas Pliego. Desde el Estado se les protegió, está el Fobaproa, el rescate bancario, que aún pagamos, y pese a todo ahora se amparan en las leyes mexicanas para no pagar impuestos, para no rendir cuentas ¿cómo funciona en este sistema el Poder Judicial?

—Para que tengamos creo que mayor comprensión de estas prácticas habría que regresarnos un poquito a cuando empieza esta tendencia de las privatizaciones se va privilegiando a algunos empresarios cercanos al poder en turno, o se les entregaron bienes altamente lucrativos.

El Estado era dueño de más de mil empresas públicas, en el libro se precisa y en qué sectores, que son varios de los sectores más importantes, medulares, en una economía y esas privatizaciones dieron pie a la acumulación de esas fortunas que llegaron hasta estas revistas que cuantifican la fortunas más importantes a nivel internacional, pero no fue solo eso, sino los modelos de concesión en las cuales se estipularon también contraprestaciones bajísimas frente a la posibilidad de las ganancias, el tema del sector minero es uno de esos casos y hay muchos que estipulaban contraprestaciones bajísimas y que era explotar mediante concesiones, o sigue siendo explotar mediante concesiones, bienes de la nación y eso podríamos verlo en el abanico de concesiones que se entregaron desde estos periodos de los años 80-90 que siguen vigentes.

Y no fue solo esto sino que en este modelo de administración donde los funcionarios de altos niveles se iban sumando privilegios, sueldísimos altos y privilegios de toda índole que los hacían entre los funcionarios mejor pagados a nivel mundial, y no era solo el sueldo, sino yo documenté mucho, en este caso planteo nueva información del tipo de privilegios en funcionarios del sector energético donde podían hasta embriagarse con vinos carísimos a cuenta del erario, los viajes lujosísimos, tarjetas ejecutivas que no tenían freno, pero además se volvió un algo totalmente discrecional el tema de los perdones fiscales o las condonaciones de impuestos, algo absolutamente discrecional, para favorecer en ese otro mecanismo a los mismos empresarios cercanos al poder.

Pero también se permitió el que esas fortunas tan inmensas se administrarán desde paraísos fiscales, fortunas vinculadas a los políticos corruptos, hay que ver el caso del abogado Juan Collado con toda esta información que ha salido en torno a sus clientes y los manejos en paraísos fiscales que no se limita eso tampoco, por ejemplo, yo pude documentar en otros momentos, como muchas de las empresas que estaban siendo beneficiarias de contrataciones muy lucrativas, también eran empresas que estaban operando en su mayoría desde paraísos fiscales, eso ya va generando un daño al erario, la evasión fiscal también.

Pero cuando se llega a una administración que dice vamos a ver, este tema ya de los perdones fiscales, del pagar impuestos, del que por lo menos se paguen esos impuestos, entra el Poder Judicial a otorgar amparos para beneficiar a esos particulares por encima del interés público, pero yo diría que no es un caso solo de empresarios que tienen esos amparos por sus componendas con integrantes del Poder Judicial, hay que ver por ejemplo esta oleada de amparos que se han entregado para frenar aquellas iniciativas que han tenido como finalidad recuperar el interés público.

El caso del sector eléctrico es otro de esos sectores ,en este libro se va explicando algo que yo ya había documentado desde que estaba ocurriendo en tiempo real con Felipe Calderón como Secretario de Energía después de su presidencia, de cómo se estaba creando este mercado paralelo, el autoabasto, quiénes eran los beneficiarios, todo lo que estaba haciendo Felipe Calderón para favorecer a esas empresas con las cuales terminaría por emplearse también, otro ejemplo de las puertas giratorias y en este libro explicó con mayor detalle eso porque viene a la discusión de revertir aquellas mal llamadas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto donde se vuelve a relegar a la empresa pública que se salvó de esa extinción que hizo Calderón de Luz y Fuerza se deja la CFE pero una CFE muy debilitada y una CFE que de muchas maneras subsidiaba a esas empresas privadas.

Cuando se presentan aquellas propuestas para poner orden en ese mercado ilegal vienen también los amparos, entonces tenemos un Poder Judicial que también ha servido históricamente en muchos casos para favorecer esos intereses particulares. El caso del Fobaproa que también se recurrió por parte de los banqueros que ya habían sido beneficiados de las privatizaciones, que después fueron beneficiados de ese rescate bancario que nos sigue costando y que después cuando supuestamente se habría acordado en el Legislativo que esa deuda privada se convierta en deuda pública y nos la endosaron a todos los ciudadanos y en el libro se puntualiza, cuánto se ha pagado y cuánto falta por pagar, pero además se dijo que se harían auditorías, que se fincarían responsabilidades, que en esos canjes que se harían de los pagarés Fobaproa por bonos del IPAB, bueno se haría una revisión minuciosa ¿qué hicieron los banqueros? se ampararon para evitar que se les auditará, es decir, nuevamente vemos un Poder Judicial en ese capítulo también que no ha estado por el interés público, sino por intereses de esos mismos que históricamente fueron beneficiados.

—Se privatizó porque supuestamente iba a ser más fácil para el Estado maniobrar sin estos sectores y el sector privado los iba a poder sacar a relucir, pero la realidad es que no necesariamente es que hayan mejorado estos servicios. ¿Este sistema se alimentó de este discurso de mejoras para ir acumulando más capital en las manos de unos cuantos?

—Yo hago una revisión en los discursos que presentaron esos expresidentes para cuando iban a hacerse las privatizaciones, que si no se privatizaba tal o cual se derrumbaría la economía, y ese discurso lo escuchamos en muchos momentos y están ahí para quien desee consultarlos, están esos discursos que yo revisé de manera muy puntual porque estaba esa como amenaza, el crear miedo en la ciudadanía para después proceder a las privatizaciones y siempre con el argumento, la ineficiencia del Estado, los privados, va a ser más eficiente, le va a convenir a la ciudadanía, va a haber mejores servicios, es decir, se hablaba de todos los supuestos beneficios que se tendrían para el ciudadano que no llegaban, no llegaron y si nosotros revisamos los servicios que tenemos en este país por parte de particulares en muchos sectores, en el de los bancos, que se imponen de las comisiones más cuantiosas a nivel mundial, esos mismos bancos que operan en otros países, países europeos donde sus comisiones son mucho menores que las que imponen en el mercado mexicano, las telecomunicaciones también y muchos otros servicios, en tanto, hay contraprestaciones para el Estado pues que siguen siendo lesivas porque además tienen consecuencias, el caso del sector minero por ejemplo.

Vuelvo a eso porque es uno de los grandes pendientes, el que han generado esos modelos extractivistas, desplazamientos forzados reconocidos así por la propia ONU en los informes que se hizo en México el del tema de desplazamiento forzado se identificó el tema minero y el tema minero del extractivismo a partir de las concesiones que se entregaron en estos periodos desde el gobierno de Salinas de Gortari y cómo se convirtieron en maneras de operación muy lesivas para la ciudadanía y que han generado daños irreversibles. En ese sentido me parece que el Estado tendría que revisar de manera muy puntual cada una de las concesiones que se operan en la actualidad, revisar las contraprestaciones y revisar la exigencia que se debe hacer para poner freno a muchas de esas actividades que siguen generando daños.

—Es ineludible hablar de neoliberalismo y desligarlo de la violencia…

—Has planteado un punto que es medular para nuestro país: la operación del crimen organizado. Debemos tener claro que cuando hablamos de crímenes organizado se habla de grupos criminales que podemos encontrar que tienen negocios, que tienen operación en distintos sectores, en algunos casos coludidos también con empresarios y que generan violencia en este país y que ese es uno de los grandes temas que están pendientes, el cómo se va a combatir el crimen organizado.

Yo lo expuse con mucha puntualidad en el caso del huachicol que el libro El Cartel negro es el que expone esta práctica, un libro que se publica en cuando estaba el gobierno de Felipe Calderón y lo que se hizo bueno fue perseguirme a mí, tuve que estar en asilo político a partir de la publicación de ese libro, una serie de agresiones que fueron también registradas por organismos internacionales y que se dejó crecer ese delito, y se dejó crecer porque había muchos intereses, porque muchos estaban ganando con ese robo criminal a la principal paraestatal de nuestro país y que vinculó precisamente la operación del crimen organizado en ese tipo de actividades.

Se dejó crecer y entonces el crimen organizado va a diversificando sus operaciones, sus negocios, los territorios que va controlando y ese es uno de los grandes temas que se tienen por parte de las autoridades para hacer mucho mayor trabajo de inteligencia, de freno al lavado de dinero que permite ese flujo de recursos criminales, que operen las organizaciones, que se armen, que tengan presencia en zonas donde se dedican a todo tipo de actividades, desde el cobro de piso a los productores de limones, a los productores de aguacate, en los comercios formales, comercios de distinta índole que tienen que pagar ese impuesto mafioso y esto tiene que ver también con este tipo de operaciones donde se prioriza totalmente el mercado, donde eso es a lo que se le da el mayor valor, a la comercialización de todo.

Hay una necesidad que tenemos en este país muy importante de que se trabaje más el tema de lavado de dinero, pero que además es una problemática a nivel global, hay que plantearlo también porque el combate al crimen organizado debe ser también en acciones conjuntas de niveles globales, por eso son importantes aquellas reuniones internacionales donde se discute cómo se va a trabajar con esos temas que tienen que involucrar a autoridades de distintos países, porque esa es la manera también mediante la cual se mueve el crimen organizado.

—Hasta qué punto el neoliberalismo sigue enquistado en el poder político mexicano sobre todo cuando vemos por un lado al PRI, PAN y PRD aliados en un frente político, y del otro lado tenemos a Morena, que en el discurso está combatiendo este modelo neoliberal, pero que tiene personajes como Ignacio Mier Diputado que seguramente será senador y que fue uno de los legisladores votó a favor del Fobaproa.

—El caso Fobaproa recordamos lo que fue esta esta deuda que se endosó a la ciudadanía, porque quienes formaban parte de ese gabinete de Hacienda de Ernesto Zedillo que decide enviarla al Congreso para que el Congreso avale que se vuelva adeuda pública, pues también vuelven al escena a la escena pública, pero además tenemos por una parte que en ese momento, a finales de los años 90 que es cuando llega al Congreso esa discusión, el PRD era la oposición y hacían discursos donde señalaban que no se le podría dar más oxígeno a un dinosaurio que era el PRI, así lo definían los legisladores.

Yo estoy recuperando parte de los posicionamientos que se hicieron en el Congreso y que cualquier ciudadano puede revisarlos porque están ahí como parte de toda esa memoria que va quedando de las sesiones del Congreso, y ahora se presentan en una alianza con un bloque que avaló este proceso porque el Fobaproa se hizo posible debido al respaldo que el PAN le dio al PRI en esa decisión y vemos también que quienes avalaron esa decisión, pues ahora están como parte de una plataforma que plantea pues que se necesita otro modelo de administración.

Yo te diría que buena parte de la clase política en este país tiene memoria selectiva, por eso es tarea de nosotros los periodistas poner a la luz esa información que sea verás, que sea verificable, que está comprobada absolutamente, también como un recordatorio de lo que han hecho gobiernos distintos, funcionarios públicos distintos, cuando han detentado esos cargos de poder, porque si los políticos tienen una memoria selectiva, en los ciudadanos está también esa responsabilidad de enterarnos y aquí jugamos un papel clave nosotros los periodistas en nuestro trabajo de investigación que además debe ser muy puntual, debe ser siempre con información absolutamente respaldada en este caso con documentación, porque es la ciudadanía, quien va a tomar decisiones, quienes tienen sus manos la toma de decisiones.

Para mí hay algo muy importante de poner a la luz información que resulta medular para la ciudadanía, el tema de la rendición de cuentas y los temas de transparencia que van de la mano, es necesario transitar hacia sociedades que seamos cada vez más exigentes del desempeño de los funcionarios públicos, que no se repitan más esas historias de malos manejos, por eso también aquí está el caso Segalmex y se dice los pendientes que se tienen en ese caso y se plantea como un caso que que debe haber respuestas, que se deben fijar responsabilidades, porque también se debe evaluar a quienes afecta el mal desempeño de los funcionarios públicos.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.