¿Dónde comer en Monterrey, Nuevo León? Acá un par de restaurantes imperdibles

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- Al hablar de la comida de Monterrey, Nuevo León, sin duda se piensa en el cabrito, uno de sus platillos más representativos, sin embargo, esta ciudad del norte del país cuenta propuestas gastronómicos interesantes en las que hay comida mexicana que mezcla sabores nuevos con los ingredientes de toda la vida, además de sushi una experiencia japonesa muy disfrutable.

SUSHI BY UME

Lo que uno espera con la comida es viajar a través de los sabores hasta el lugar de origen del platillo que se está degustando, en ocasiones esto se cumple y es maravilloso. En Sushi By Ume ofrece una experiencia Omakase lo más apegada posible a lo que se vive en Japón, además de que la atención es espectacular.

Este restaurante comenzó de manera indirecta su historia en el 2011, cuando Ryuji y Kiyomi Umemoto llegaron a Monterrey desde Tokio; Ryuji, conocido como “Ume San”, abre un Yakitori clásico; en 2017 nace “Yakitori Ume” en un espacio casi secreto ubicado en la segunda planta de Trébol Park, el espacio resultaba muy reducido para la cantidad de personas que recibían; frente a esto, en 2019 cambian de local -en la misma plaza-, con la pandemia resultó muy dificil mantenerse a flote por lo que Ryuji y Kiyomi deciden volver a Tokio, no obstante, tras una platica con Ludovic Anacleto, dueño de Grand Cru, este se pone en contacto con su socio Armando Téllez y deciden proponer su ayuda a Kiyomi y Ryuji para que la

ciudad no pierda tal joya culinaria.

Sushi By Ume es un restaurante que no está a la vista de todos, pero al cruzar su puerta, todo permanece en calma y fuera del ajetreo de la ciudad, aquí la comida es la protagonista y no esperes encontrar un sushi con aguacate o mango, ya que eso no es algo tradicional japonés; con una decoración sobria y hermosa, todos los que forman parte de este proyecto, reciben a los comensales de manera muy amable y explican cada paso.

En su menú hay opciones como Ankake de cangrejo, nigiri de Akami marinado + yuzukosho; Camarón + Uni-miso+ Flama; Mizore Misoshiru de Hongos y el flan de matcha.

Al platicar con los chefs se nota la dedicación de los chefs y de cada persona involucrada en este proyecto gastronómico. Sushi by Ume permite acercarse a la tradición japonesa de una manera muy bella y amable.

Sushi By Ume se encuentra en Trébol Park (Av. Lázaro Cárdenas 2424, Zona Loma Larga Oriente, Monterrey, N.L.), sin embargo, hay que realizar reservación con mucho tiempo de anticipación ya que el lugar es pequeño y brinda una gran experiencia por lo que su agenda se llena rápido.

VERNÁCULO

Comida tradicional pero al estilo del chef, que celebra la cocina nacional y pone su toque en cada platillo. En Vernáculo los platillos cautivan y se puede disfrutar de algo que parece sencillo como sopa de fideo, sin embargo, tiene un gran sabor. Destaca que Vernáculo ha estado nominado como mejor restaurante nuevo de México por Mexbest 2023, además de la nominación a Revelación del 2023 en Monterrey por Players Restaurant Choice.

Aparece en la guía “Los grandes restaurantes de México” 2023, publicado por Culinaria mexicana.

PLUS: DESAYUNAR EN SANTIAGO, NUEVO LEÓN

El desayuno es la parte más importante del día o al menos eso dicen, por lo que es una gran opción, viajar a Santiago desde Monterrey es muy sencilla. Aquí los postres son una delicia.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.