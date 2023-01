Estadio sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, llevará el nombre de Pelé en su honor

Madrid, 4 Ene. (EUROPA PRESS).- La FIFA pondrá el nombre del brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé” al campo de fútbol de su sede de Zúrich (Suiza) como “homenaje de la comunidad futbolística” al legendario futbolista, fallecido el pasado jueves a los 82 años.

El máximo mandatario del organismo rector del fútbol mundial visitó el lunes la capilla ardiente de “O Rei” en el estadio Urbano Caldeira de Santos (Brasil). Allí propuso que las 211 federaciones miembro de la FIFA dieran el nombre de Pelé a al menos un estadio o un recinto deportivo de sus países.

El exfutbolista brasileño fue enterrado este martes en el Memorial Necrópolis Ecuménica, el cementerio vertical más alto del mundo, después de un cortejo fúnebre por la ciudad portuaria de Santos y de recibir la visita de más de 230 mil aficionados durante su velatorio de 24 horas en el estadio.

Flags at the Home of FIFA in Zurich are flying at half-mast today, as we remember the eternal king: Pelé. pic.twitter.com/2elG8s576e

— FIFA (@FIFAcom) December 30, 2022