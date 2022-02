Rusia descalifica declaración de EU sobre presunta propaganda para atacar Ucrania

Moscú, 4 feb (EFE).- Rusia calificó este viernes de “absurdas” las declaraciones de autoridades de Estados Unidos sobre la supuesta preparación de un video falso para utilizarlo como pretexto de ataque contra Ucrania.

El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, dijo la víspera que Rusia “podría producir un vídeo gráfico de propaganda, con cadáveres y actores que simularían ser gente de luto” para justificar su ataque a Ucrania.

En ese sentido, esas armas podrían ser representadas de tal forma que parezca que han sido suministradas por Occidente a Ucrania, dijo Kirby.

El portavoz del Pentágono reiteró que Estados Unidos tiene información sobre los intentos de Moscú de fabricar un pretexto para invadir Ucrania.

