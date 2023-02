Al Ahly jugarán con Real Madrid en semis de Mundial de Clubes; Flamengo, con Al-Hilal

RABAT, Marruecos (AP) — Mohamed Afsha anotó tras un desvío a los 88 y el Al Ahly alcanzó las semifinales del Mundial de Clubes al superar por 1-0 al Seattle Sounders.

Afsha le dio al travesaño en su primer intento, pero Seattle no pudo despejar y el defensa Alex Roldan despejó el segundo intento del mediocampista que rebotó superando al portero Stefan Frei.

Al Ahly will meet Real Madrid in the #ClubWC Semi-finals after edging the Seattle Sounders.

