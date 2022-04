ONU: Próximos años serán “críticos” para limitar el calentamiento global al 1.5 ºC

Ginebra/Madrid, 4 abr (EFE).- Los próximos años serán “críticos” para limitar el calentamiento global al 1.5 ºC desde los niveles preindustriales, pero las emisiones de gases de efecto invernadero deberán reducirse en un 43 por ciento para el año 2030 y, las de metano, en un tercio.

Se trata de la tercera y última parte del sexto Informe de Evaluación (IE6), un tipo de documento que el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas publica cada seis o siete años para actualizar lo que la comunidad científica internacional sabe sobre la crisis climática, sobre sus consecuencias presentes y futuras y sobre sus posibles soluciones.

Este trabajo -elaborado conjuntamente por 278 autores de 65 países y que ha contado con la contribución de otros 354 expertos- se ha centrado en la mitigación del cambio climático, es decir, en las acciones capaces de reducir las emisiones GEI necesarias para evitar los peores impactos de la crisis climática.

UN MENOR CONSUMO DE GAS, CARBÓN Y PETRÓLEO

La reducción de emisiones lograda a partir de las mejoras en eficiencia en los procesos alimentados con gas, carbón y petróleo es inferior al aumento de las emisiones debido a la cada vez mayor actividad en la industria, la energía, el transporte, la agricultura y la construcción, han calculado los especialistas.

The evidence is clear: the time for action is now. We can halve emissions by 2030.

The #IPCC has just released its latest #ClimateReport on the mitigation of #climatechange.

Press Release ➡️ https://t.co/N9cLJFBbnA

Read the report ➡️ https://t.co/mIdBKgvokW pic.twitter.com/JbvFYy72qf

— IPCC (@IPCC_CH) April 4, 2022