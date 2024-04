El Gobierno de Israel protege a Tomás Zerón, acusa el Presidente; reclama extradición

El mandatario recordó que entre México e Israel no existe acuerdo de extradición, pero que se trata de un asunto de derechos humanos, por lo que criticó que el Gobierno israelí no haya ayudado.

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que “claramente” el Gobierno de Israel le brinda protección a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que ayudó a construir la narrativa de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, para evitar su extradición a México.

El mandatario señaló en su conferencia de prensa diaria que la extradición de Tomás Zerón no ha avanzado por la protección del Gobierno de Israel, por lo que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que plantee que protegen a un presunto violador de derechos humanos.

“Lo de [Tomás] Zerón no ha avanzado, se nota claramente que hay protección del Gobierno de Israel. Le he enviado dos cartas a dos ministros, al que está actualmente y al anterior, y no ha habido respuesta. Nos dijeron que en diciembre [de 2023] habría un fallo y no ha habido”, reclamó.

“Es lo que quiero que hoy también plantee la Secretaría de Relaciones Exteriores porque no es posible que Israel esté protegiendo a un presunto torturador, violador de derechos humanos. Ya lleva como un año o más que envíe la primera carta, y no hay respuesta”, añadió.

El mandatario recordó que entre México e Israel no existe acuerdo de extradición, pero que se trata de un asunto de derechos humanos, por lo que criticó la supuesta protección del Gobierno israelí hacia Tomás Zerón.

“Y sí, no tenemos tratado de extradición, pero esto es un asunto fundamental que tiene que ver con derechos humanos y no sé por qué [no aprueban la extradición]. […] Hoy o mañana se pronuncia la Secretaría de Relaciones Exteriores con relación a los dos casos [Andrés Roemer y Tomás Zerón] para que expliquen”, señaló.

El pasado 28 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador había revelado que recibió una respuesta por parte del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien le envió una carta donde pedía la extradición de Tomás Zerón, a lo que señaló que está “ayudando” en la solicitud de cooperación, al tiempo de defender a las Fuerzas Armadas ante las críticas de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales por impedir que las investigaciones avancen.

“Acabo de recibir una carta del Primer Ministro de Israel acerca de su interés por ayudarnos, porque allá está uno de los que participó en la fabricación de la ‘Verdad Histórica’, este señor Zerón participó en tortura, estamos solicitando que lo extraditen, estamos trabajando en eso. Ellos tienen toda la información. Primero había un pacto de silencio, nadie hablaba”, indicó en su conferencia matutina emitida desde Nayarit.

Más tarde, cuestionado sobre los detalles de la carta, el Presidente contestó: “Están ayudando en la solicitud de cooperación, me dice [Netanyahu] su interés en ayudar, hay comunicación y lo están revisando, no puedo decir más, pero respondió la carta”.

“Hay de parte del Gobierno de Israel disposición de ayudarnos, están ayudando también del Gobierno de Estados Unidos, por ejemplo tenían grabaciones de algunos miembros de la delincuencia que habían participado, pedí a la Vicepresidenta Kamala Harris que nos las enviaran y sí las enviaron. Así avanzamos pero hay muchísimas cosas”, aseveró.

Tomas Zerón de Lucio cuenta con dos órdenes de aprehensión en México: la primera se giró en marzo de 2020 por el delito de tortura, y en abril de 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la segunda orden por su presunta responsabilidad en actos de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, integrante de Guerreros Unidos, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas.

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado reiteradamente a las autoridades israelíes que extraditen a Zerón de Lucio.

Zerón fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y ha sido señalado como un agente clave detrás de la “verdad histórica” junto al exprocurador Jesús Murillo Karam, recientemente detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.

El exdirector de la AIC ha sido acusado de tortura en el caso y rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de cooperar en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas.