México es el principal socio comercial de EU; rompe récord de exportaciones en marzo

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).- La Oficina del Censo de Estados Unidos publicó esta mañana los datos de las exportaciones de México hacia el país vecino en marzo, que fueron por 42 mil 824 millones de dólares, lo que representa la cantidad más alta en ese rubro desde que se tiene registro, es decir, 1985.

De acuerdo con los datos publicados, México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos, pues representó el 16.1 por ciento del total de ese ámbito, en segundo quedó Canadá, con 15.5 por ciento, mientras que el tercer lugar lo ocupó China con 10.1 por ciento.

Las exportaciones mexicanas, que alcanzaron los 42 mil 824 millones de dólares, tuvieron una alza de 5.86 por ciento a tasa anual, mientras que en su variación mensual mostraron un crecimiento de 20.01 por ciento.

#TradeDeficit in March 2023 down 9.1% to $64.2B. #Exports up 2.1% to $256.2B. #Imports down 0.3% to $320.4B (seasonally adjusted). https://t.co/ELorSSWR1y #CensusEconData pic.twitter.com/z80XcetfkL

— U.S. Census Bureau (@uscensusbureau) May 4, 2023