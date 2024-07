El Presidente dejará objetos de arte popular que le han dado como patrimonio del país

El Presidente López Obrador dejará un inventario de los regalos que le han dado sus seguidores cuando se mude de Palacio Nacional, a fin de que las artesanías que posee pasen a formar parte del patrimonio cultural del país.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para su mudanza de Palacio Nacional, luego de que concluya su cargo el próximo 30 de septiembre, dejará el arte popular que a lo largo de su sexenio le han regalado sus seguidores para que forme parte del patrimonio del Gobierno.

“Todo lo que tenga que ver con arte popular se queda para el patrimonio del Gobierno, muchas cosas que me regala la gente las he estado entregando”, mencionó desde Palacio Nacional.

“Por ejemplo, toda la decoración de los cuartos de las que eran las celdas en las Islas Marías. Tienen muchas cosas que se han entregado, de los pueblos para los visitantes, nada más que lo sepan ―y aquí me voy a meter en problemas con Beatriz [Gutiérrez Müller], porque ella ayudó con eso para la decoración― muchas cosas se han entregado, artesanías. Lo demás va a quedar inventariado porque es patrimonio”, detalló.

El 16 de diciembre de 2022, el Presidente López Obrador inauguró el Centro Turístico Islas Marías en Isla María Madre, antiguo centro penitenciario que tenía capacidad de albergar hasta 13 mil personas privadas de la libertad durante su funcionamiento, que abarca desde el siglo XX hasta 2019. Actualmente, el complejo cuenta con un Centro de Atención a Visitantes, el mirador Chapingo, el Museo de Sitio y una planta henequenera.

El Artículo 7, 40 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos no deben aceptar obsequios de cualquier persona u organización con motivo del ejercicio de sus funciones para sí ni para sus cónyuges, concubinos o parientes y mucho menos si son de contratistas o proveedores del Gobierno federal.

Durante la celebración de tradiciones, festejos y costumbres como los cumpleaños, se permite la recepción de regalos otorgados sólo en el ámbito de su esfera privada, siempre y cuando no se ponga en riesgo la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, principios establecidos en el Artículo 109 constitucional.

Por este motivo, desde casi el inicio de su Administración, el Presidente López Obrador entrega dichos obsequios al Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), quien se encarga de la venta, donación o destrucción de estos regalos otorgados a funcionarios públicos. Entre los objetos de valor documentados están libros, retratos del Presidente y su esposa, o guates de béisbol.

Ayer, el Presidente reiteró que una vez que termine su sexenio, cancelará sus redes sociales, se alejará de la vida política y se irá a vivir a Palenque, Chiapas; y anunció que pedirá licencia en el partido Morena, ya que no estará activo. “Me voy a jubilar y voy a pedir licencia porque ya no voy a participar en ninguna actividad pública-política, y aprovecho para ir diciéndole a mucha gente que me quiere, como yo los quiero a ellos, que ya no nos vamos a poder encontrar porque voy a vivir en Palenque”, mencionó.

El pasado 26 de junio, el Jefe del Ejecutivo federal había compartido que los primeros tres años de su retiro trabajará en un libro sobre la sociedad y la vida en la época prehispánica. Para su trabajo, precisó, comenzará con la cultura Olmeca, seguirá con la maya, y por último, con la Azteca.

AMLO se convertirá en el primer mandatario mexicano en concluir su sexenio el 30 de septiembre de 2024 y no el 1 de diciembre, como sucedía desde 1917. Deberá pasar la Banda Presidencial el 1 de octubre a Claudia Sheinbaum Pardo.

-Con información de Dulce Olvera.