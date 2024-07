Novak Djokovic sufre un poco, pero avanza a la tercera ronda del torneo de Wimbledon

LONDRES (AP).— Novak Djokovic aseguró que no le hubiera sorprendido que su duelo de segunda ronda ante el joven Jacob Fearnley en Wimbledon se hubiera extendido hasta un quinto set, pero está “agradecido que no fue así”.

El siete veces campeón en el All England Club superó 6-3, 6-4, 5-7, 7-5 al escocés de 22 años en la Cancha Central este en otra prueba a su estado físico tras su reciente operación de rodilla.

Fearnley, quien llegó con un comodín, recibió una gran ovación de una sección de la afición al llevarse el tercer set.

“Sacó muy bien, fue difícil quebrar su servicio. Definitivamente me hizo trabajar”, añadió, “y por supuesto, todo depende del rival del otro lado de la red. Me hizo ganarme el triunfo”.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam reconoció que debió ganar en sets seguidos, pero que “realmente no estaba cómodo en mi propia piel, especialmente en el tercero y cuarto”.

Jessica Pegula (5) se convirtió en la tenista mejor sembrada que pierde. La estadounidense cayó 6-4, 6-7 (7), 6-1 ante Wang Xinyu. Esta fue la primera victoria de Wang ante una rival del Top 10.

La dos veces campeona de Australia Aryna Sabalenka era la tercer sembrada del torneo antes de que se diera de baja antes de su duelo de primera ronda por una lesión de hombro.

El gran día británico inició con dificultades después de que Yuriko Lily Miyazaki, quien recibió un comodín, ganó sólo 19 puntos en la derrota 6-0, 6-0 el jueves ante Daria Kasatkina.

Miyazaki, de 28 años, cometió 31 errores no forzados para caer ante la 14ma sembrada del torneo. La rusa viene de ganar el título en Eastbourne.

En la cancha central, Jacob Frearnley, tenista escocés de 21 años que recibió un comodín, enfrenta al siete veces campeón Novak Djokovic.

En un duelo completamente británico en la segunda ronda en la cancha 1, Katie Boulter enfrenta a Harriet Dart antes del encuentro entre Jack Draper y Cameron Norrie.

Más tarde en la cancha central, Andy Murray jugará en dobles con su hermano Jamie. El dos veces campeón de Wimbledon se dio de baja del torneo individual.

Kasatkina ahora se verá ante Paula Badosa, quien avanzó el jueves al vencer 6-4, 6-2 a Brenda Fruhvirtova.

Madison Keys (12) celebró el Día de Independencia de Estados Unidos con una contundente victoria 6-2, 6-2 ante Wang Yafan para alcanzar la tercera ronda.

