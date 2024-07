ENTREVISTA¬ El PRI puede sobrevivir sin “Alito”, pero es complicado frenarlo: Sauri

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- Dulce María Sauri, expresidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que el tricolor puede sobrevivir sin Alejandro Moreno Cárdenas en la dirigencia nacional, pero reconoció, que las posibilidades de frenar la reelección de “Alito”, como es conocido y quien busca extender por segunda ocasión su gestión, son mínimas.

En entrevista con “Los Periodistas”, Dulce María Sauri señaló que a pesar del gran descontento que existe entre algunos militantes del PRI, la realidad es que Moreno Cárdenas tiene control total del partido, situación que reduce las posibilidades de impedir su reelección.

“La posibilidad real de contener la asamblea del domingo es muy escasa, lo sé y lo reconozco […] Se trata básicamente, y tengo que reconocerlo, de esperar contra toda esperanza porque no hay evidencia en el pasado inmediato que abone en el terreno de refutar conductas, actitudes, decisiones que en vez de ayudar al partido lo han lastimado profundamente”.

—¿Con Alejandro Moreno Cárdenas que espera usted que suceda en los siguientes años en el PRI de cara a la siguiente presidencial que es a donde va a extender su mandato? —se le preguntó.

—En las conversaciones que tuvimos en 2018-2019 le decía que la mayor amenaza para el PRI era la de la irrelevancia, es decir, que da lo mismo que los grupos parlamentarios del PRI voten a favor o en contra de cualquier iniciativa. La irrelevancia del PRI es evidente. Si tuviera que hacer una apuesta diría que sin Alejandro Moreno el PRI tiene la mitad de posibilidad de sobrevivir en el 2030, con Alejandro Moreno, esas posibilidades no sé si ponerlo en el 5 por ciento, por no decir 0. Es muy claro el deterioro electoral que está en relación directa con desprestigio de la dirigencia nacional del partido. ¿Qué nos espera con la dirigencia de Alejandro Moreno en 2027? ¿Un cinco por ciento de la votación nacional como le pasó al PRD en 2021? ¿Para el 2030 no vamos a alcanzar el porcentaje mínimo y perder el registro? No se lo merece este partido histórico que ha sido el PRI —la exgobernadora de Yucatán.