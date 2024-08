Después de las armas, un documental íntimo y humano del movimiento zapatista

El documental muestra una cara diferente del zapatismo, una sin pasamontañas, en la que se escucha la voz de cinco de sus participantes, qué pasó con ellos durante y después del movimiento armado, todo abordado con respeto.

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- Al pensar en un documental del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es inevitable imaginarse un largometraje en el que se hable de la Primera Declaración de la Selva Lacandona, del movimiento armado y del aspecto político, sin embargo, encontrarse con Después de las armas brinda una perspectiva diferente que resulta fresca y es que por primera vez cinco ex integrantes de EZLN hablan de sus razones, su experiencia, su vida antes, durante y después del EZLN.

Después de las armas es un documental de Héctor Laso, que cuenta con la producción de Denise Maerker y la compañía productora N+ Docs; forma parte de la Selección Nacional de Doqumenta MX, el Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción que se realizará del 7 al 11 de agosto 2024 en la ciudad de Querétaro.

CONTAR LA HISTORIA DE LOS QUE COMBATIERON

Héctor Laso, quien cuenta con una formación periodística, platicó con SinEmbargo acerca de este documental en el que buscaron contar una historia e irse a lo humano, a las personas.

“Una reportera [Fátima Monterrosa], que por cierto cubrió el movimiento hace 30 años, encuentra a Mario, Mario nos cuenta su historia y nos muestra el diario que escribió su hija cuando tenía 10 años y en el diario narra cómo fue el combate de su papá en Ocosingo, la reportera, Fátima, le toma foto al diario, lo trae, lo leemos y era una historia narrada desde el orgullo de que era su padre el que estuvo combatiendo pero no romantizaba el movimiento, sino te mostraba lo que había vivo el papá; todo esto la historia de Mario, la historia de su hija es esto lo que queremos contar, no la historia de los zapatistas en activo sino la historia de los que ya combatieron y cómo viven ahora”, explicó el director del documental, Héctor Laso, quien también es director de Documentales de N+.

Héctor visitó a Mario y platicó con él durante cerca de 6 horas en las que revisitaron el movimiento en un momento muy íntimo. Mario los llevó a conocer a Benito, la mano derecha de Mario y de inmediato se rompió el hielo con una comida muy amena lo que permitió lograr la confianza e intimidad que se percibe en cada toma.

N+ les brindó acceso al material del movimiento zapatista: 300 cintas, en las que se encontraban los 12 días de enfrentamiento, que en un inicio era el tema del documental, todo cambió tras grabar, regresar a casa y revisar el material: “la historia no eran los 12 días, la historia eran ellos y era su paso por esos 12 días”.

UNA HISTORIA QUE SE CUENTA POR PRIMERA VEZ

Mario, Elisa, Benito, Luis Miguel y Felicia se muestran sin pasamontañas, en su cotidianeidad, realizando labores en casa, mientras platican acerca de las razones que los llevaron a unirse al movimiento, qué aprendieron de él y qué pasa después.

“Ellos no le habían contado su historia a nadie, porque ellos están acostumbrados a ser clandestinos, ellos estaban acostumbrados a que quien hablaba eran los lideres y no eran ellos, entonces ellos decidieron guardarse esta historia para sí mismos y ahora que los encontramos decidieron contarla”, dijo Héctor.

Benito y Elisa se conocieron en el ejercito zapatista, su historia de amor inició ahí y, como menciona Laso, se conjuga poco antes de disparar en un momento clave. La grabación de este documental permitió que incluso hablarán entre ellos de lo que había pasado y que vieran las imágenes de aquel enfrentamiento.

“Ellos no habían visto nada del enfrentamiento armado nunca, toma en cuenta que ellos se salen del movimiento casi entrando el año dos mil, estuvieron en la selva desde 10 años antes, Mario desde los 80 […] ellos no tenían este acceso a la televisión para poder ver qué había pasado, uno de los shock para ellos fue ver cómo se referían los medios, y en este caso Televisa, cómo se referían, para ellos fue ‘yo no había visto los muertos, no había escuchado que nos decían extranjeros, yo no había escuchado que nos decían presuntos indígenas, entonces ¿qué somos?'”.

La necesidad y la sensación de hartazgo a la discriminación y abuso, son elementos clave que Elisa y Benito mencionan como razones por las que se unieron al EZLN, que se mostró como un escape, una oportunidad de lograr un cambio.

“Yo les digo a todos, cuando presentamos la película, les pido encarecidamente imagínense que ellos durante 30 años guardaron su historia y al fin decidieron contárnosla, para ellos es importantísimo sentir que ahora ya son escuchados […] siempre han tenido voz pero no han tenido el micrófono”.

LA EDUCACIÓN Y EL RESPETO ENTRE HOMBRE Y MUJER

En el largometraje, resalta el papel del respecto entre el hombre y la mujer: “Combatir el machismo, si quieres que haya paz se empieza con la igualdad”, se escucha decir a uno de los protagonistas de este documental.

“Ellos lo tienen mas desarrollado que nosotros tal vez, mucha gente de las grandes ciudades no tienen tan desarrollado, esa equidad real, porque puede haber una equidad de pose, pero esa equidad real en donde ellos ya no entienden los roles es ‘vamos a hacerlo'”, apuntó Héctor y rememora una escena en la que las familias están preparando una cena y se puede notar la armonía y sincronización cocinando entre todos, un ejemplo de convivencia.

De la mano va la educación, de la que mencionan es un arma poderosa, más que incluso un avión bombardeando. “Te lo dice Benito, no logramos cambiar el estado pero hoy hay educación, no es que y ano haya analfabetas, es que ellos tuvieron acceso a la educación, entonces los cambios sucedieron en ellos, eso no puede ser menor, aunque haya sido en ellos y en sus hijos a mi me parece que es un cambio gigante, Elisa te dice ‘yo tendría todos esos hijos si yo no hubiera entrado al ejercito zapatista, esa seria mi realidad y te dice hoy valió la pena, vale la pena cargar estas esquirlas por mis dos hijas”, retoma Héctor.

Las hijas de Elisa trabaja en un taller y estudia, su hija menor está en una asociación que da cursos de empoderamiento a las mujeres; mientras que la hija de Mario, está estudiando su segunda carrera, su hijo estudia ingeniería. “Esa es la trascendencia […], dicen en nosotros hubo un cambio, sabemos leer, sabemos escribir, conocemos el idioma español no solamente nuestra lengua originaria, aprendimos la equidad, la igualdad y además se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, ellos dicen los cambios se dieron en nosotros”.

Este documental cuenta con Julián López y Héctor Laso en la dirección de fotografía, la edición estuvo a cargo de Maricela Pérez, Daniel Cabrera y Héctor Laso, en el guión Carlos Morales, Lena Esquenazi en diseño sonoro y la música en manos de Camilo Froideval.

Después de las armas es un documental que muestra una cara diferente del zapatismo, una sin pasamontañas, que no juzga, en la que se escucha la voz de cinco de sus participantes, de lo qué pasó con ellos en el movimiento armado y después de este.

se presentará el jueves 8 de agosto a las 19:30 horas en la Explanada de la Facultad de Filosofía UAQ y habrá un Conversatorio, además del domingo 11 de agosto a las 18:00 horas en Cineteca Rosalío Solano, esto como parte de Doqumenta.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.