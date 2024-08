La tormenta tropical “Debby” se encamina a Florida; se emiten alertas de huracán

MIAMI (AP).— Una depresión tropical al norte de Cuba se convirtió el sábado en la tormenta tropical “Debby”, la cual se pronostica que se transformará en un huracán mientras avanza por el Golfo de México rumbo a Florida.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó en una actualización publicada las 8:00 horas de este domingo que “Debby” estaba unos 250 kilómetros al suroeste de Tampa y unos 330 km al sur-suroeste de Cedar Key, Florida. La tormenta se desplaza en dirección norte-noroeste a 20 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 96 km/h.

Se esperaba que la tormenta ganara fuerza en el suroeste del Golfo y se convirtiera en huracán antes de tocar tierra en la región del Big Bend de Florida, según el Centro de Huracanes.

Ráfagas de viento y tormentas eléctricas se han extendido a lo largo de una amplia región, incluido el sur de Florida, los cayos del estado y las Bahamas. Había alertas de huracán y de tormenta tropical activas para secciones de la costa del estado, y se emitió un aviso por tormenta tropical para la costa de Georgia.

Es probable que “Debby” genere intensas lluvias e inundaciones en gran parte de la costa de Florida en el Golfo de México para el domingo por la noche. Los pronósticos muestran que el sistema podría tocar tierra el lunes como una poderosa tormenta tropical o convertido en huracán y cruzar a través del norte de Florida para ingresar al océano Atlántico.

Los meteorólogos advierten que también podría generar fuertes lluvias sobre el norte de Florida y las costas de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte en los primeros días de la próxima semana.

“Debby” es la cuarta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico en lo que va de 2024, luego de la tormenta tropical “Alberto”, el huracán “Beryl” y la tormenta tropical “Chris”, las cuales se formaron en junio.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami pronostica que el sistema se fortalecerá a medida que avance frente a la costa suroccidental de Florida, donde el agua ha estado extremadamente cálida. Se prevé que la intensificación sea más rápida el domingo.

5 am EDT: Tropical Storm #Debby strengthening, expected to become a hurricane before it makes landfall in the Florida Big Bend Monday morning. Significant impacts expected across much of the southeast U.S. Here are the Key Messages. Visit https://t.co/tW4KeGdBFb for details. pic.twitter.com/tA1LowuROo

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 4, 2024