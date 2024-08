Las pruebas que desataron críticas a Khelif y Lin fueron deficientes: Comité Olímpico

Por John Leicester

PARÍS (AP).- El Comité Olímpico Internacional afirmó este domingo que los arbitrarios análisis practicados a las boxeadoras Imane Khelif y Lin Yu-Ting, pruebas que desataron una controversia al identificar a las dos púgiles erróneamente como mujeres transgénero —o incluso como hombres—, fueron “tan defectuosos que es imposible tomarlos en cuenta”.

El portavoz del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, volvió a defender enérgicamente a la argelina Khelif y a la taiwanesa Lin, y criticó a la proscrita Asociación Internacional de Boxeo (AIB), la cual afirmó que las boxeadoras no pasaron las pruebas de elegibilidad para la competencia femenina.

Las dos deportistas fueron “analizadas” durante los campeonatos mundiales de 2023, porque “había sospechas en contra ellas”, reveló Adams, criticando el proceso que las señaló.

IOC President Thomas Bach responds to questions about the women’s boxing competition and makes it very clear there was never any doubt on the athletes being women, and that the current online abuse is unacceptable. pic.twitter.com/Xvd6SvtmQ5

— IOC MEDIA (@iocmedia) August 3, 2024