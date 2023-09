“Es tiempo de continuar y consolidar la 4T”: Javier May oficializa renuncia a Fonatur

El ahora exdirector del Fonatur habría decidido dejar su cargo para aspirar por la gubernatura de Tabasco en las próximas elecciones de 2024.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- Javier May Rodríguez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y encargado del Tren Maya, renunció este día a su puesto para competir por la candidatura de Morena para la gubernatura de Tabasco.

A través de sus redes sociales, May Rodríguez compartió la carta que envió a la Secretaría particular del Presidente, en la que presentó su renuncia como director del Fonatur.

“Considero que en todos estos cargos y encargos que me ha confiado hemos cumplido la misión y ahora es tiempo de continuar y consolidar la transformación, por lo que presento a usted mi renuncia con carácter de irrevocable”, se lee en el documento.

Ha sido un honor, Presidente @lopezobrador_. Seguiremos luchando por el pueblo. pic.twitter.com/JJ81zOl7jX — JAVIER MAY (@TabascoJavier) September 4, 2023

“Desde hace más de 30 años en Tabasco nos unimos a su movimiento para darle al pueblo de México un mejor destino. Lo hemos hecho sin descanso, sin claudicar, siempre inspirados en el principio de que ‘por el bien de todos, primero los pobres'”, agregó.

El ahora exdirector del Fonatur destacó su labor en el programa de Sembrando Vida, y su paso al frente de la construcción del Tren Maya, obra insignia del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta mañana el Presidente había anunciado que May Rodríguez renunciaría a su cargo, aunque no precisó cuándo lo haría, pero sí señaló que sería para buscar la gubernatura de Tabasco, entidad natal de ambos.

“Sí, va a renunciar. Él ha actuado en la oposición, siempre leal al pueblo y también a nuestro movimiento. Dos veces Presidente Municipal de Comalcalco. Hace poco nosotros ayudamos bastante, bastante, bastante y se gobernaba Tabasco por nuestro movimiento. Creo que fue a partir de la elección de 2012 que con mucho dinero compraron votos y en todo el país impusieron a quien enfrenté en ese entonces [Enrique Peña Nieto]”, dijo.

“Entonces Javier, pues ya cierra un ciclo, va a regresar a Tabasco. Está pensando y tiene derecho, como otros, porque aquí no hay ‘dedazo’. Eso se acabó. Decide el pueblo, pero sí quiero agradecer por todo su apoyo”, expresó el Presidente de México.

Ante la salida de Javier May del Fonatur, desde donde condujo la construcción del Tren Maya, se nombró al General Óscar David Lozano Águila como “el director general de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya”.

DOS GRUPOS DE MORENA BUSCARÁN LA CANDIDATURA EN TABASCO

En Tabasco, una de las nueve entidades que elegirán a su Gobernador en 2024, Morena es el epicentro de la contienda. En este partido hay dos facciones que buscan la candidatura: los “adancistas”, partidarios de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, y los llamados “fundadores”, quienes respaldan a Claudia Sheinbaum, plantearon analistas consultados por SinEmbargo.

En el centro de esta contienda figura Javier May Rodríguez, director general del Fonatur, quien encabeza el grupo de los fundadores y se ha posicionado como el favorito, de acuerdo con lo que muestran las encuestas. Aunque los “adancistas” también buscarán la candidatura, ya sea a través de Yolanda del Carmen Osuna Huerta, Alcaldesa de Centro, o de Jaime Lastra, líder de la bancada de Morena en el Congreso Local.

Según analistas consultados por SinEmbargo, la carrera a la gubernatura quedará ceñida al proceso interno de Morena, pues destacaron que la oposición en esa entidad está tan desdibujada que se ha reducido únicamente a la representación proporcional y no tiene figuras destacadas.

Siempre leal al pueblo y al movimiento, el compañero @TabascoJavier cumple con el encargo del Presidente @lopezobrador_ quien agradece su labor y compromiso con el @TrenMayaMX y el sureste. En #Tabasco estamos listos para recibirlo con gran emoción y alegría. #YaVieneJavierMay pic.twitter.com/V5SU2wkDFf — Ovidio Peralta Suárez (@OvidioPeraltaS) September 4, 2023

JAVIER MAY, EL FAVORITO

El pasado 11 de julio, el director general de Fondo Nacional de Fomento al Turismo anunció que a partir del 1 de septiembre dejaría su actual cargo para buscar la candidatura a la gubernatura de Tabasco.

“Nos queda mes y medio en Fonatur, y estamos apurándonos para poder cerrar ya y hacer entregas del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, señaló el funcionario a medios locales en su gira por Tabasco.

May dijo que su gestión al frente del Fonatur fue un “reto importante”, donde contó con el apoyo de “un gran equipo y se lograron muchas cosas gracias al liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Javier May, del grupo de los fundadores, es quien se ha perfilado como el fuerte aspirante para lograr la candidatura de Morena, y con ello ganar la gubernatura de Tabasco. Las encuestas respaldan su perfil como favorito.

Aunque se menciona a Octavio Romero como una posible opción, el catedrático Leopoldo Arellano señaló que el director de Pemex carece de la misma densidad política y conocimiento en el estado como lo tiene Javier May, lo que hace que su aspiración no destaque con la misma fuerza que May.

En tanto que, del grupo de los adancitas, quien se ha posicionado en las encuestas es la Presidencia Municipal de Centro, Yolanda Osuna. Sin embargo, los expertos resaltan problemas de gestión que la colocan en desventaja en comparación con Javier May, quien parece tener una mejor posición.

Querido @TabascoJavier ha sido un gusto trabajar de tu mano en @bienestarmx y en las tareas de la obra más grande de los últimos tiempos: el @TrenMayaMX, estas grandes responsabilidades que se te confirieron, las condujiste con el mayor profesionalismo y amor por el pueblo. Sé… pic.twitter.com/ZYaLy9OjDF — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 4, 2023

No obstante, aunque el INE aún no ha emitido la resolución sobre las candidaturas por género, se plantea que, si Tabasco debe presentar una candidata, Yolanda Osuna podría tener una oportunidad, pero su presencia actualmente se considera más testimonial debido a los desafíos de gestión que enfrenta.

Finalmente, los analistas destacaron que el respaldo del Presidente, quien, según dijeron, ha sido cuidadoso de no decantarse públicamente por ninguno de los dos grupos, será un factor decisivo en esta elección, ya que quien sea elegido como candidato de Morena se convertirá en el próximo Gobernador o Gobernadora.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Massive Caller publicada el 25 de julio, Javier May es quien encabeza las preferencias para ser el candidato del partido en el poder con un 29.1 por ciento, frente al 16.2 por ciento de Octavio Romero Oropeza y el 14.7 por ciento de César Raúl Ojeda. En ese ejercicio, no figuró la Alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna.

En cuanto a la oposición, el priista Fabian Granier obtuvo un 23.7 como el perfilado para ser el candidato de la alianza PAN, PRI y PRD y, en segundo lugar, Soraya Pérez con un 15.5 por ciento. Mientras que de Movimiento Ciudadano se menciona un solo nombre: Gerardo Gaudiano, actual Diputado federal y nieto del exgobernador Leandro Rovirosa Wade, exgobernador de Tabasco en el periodo 1977–1982.

En tanto que una encuesta realizada por Enkoll en mayo para el periódico local Diario Presente en Tabasco, Javier May Rodríguez, actual director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, es el aspirante mejor posicionado en Morena para la candidatura rumbo a las elecciones gubernamentales.

El sondeo ubica a Javier May con un 31 por ciento de preferencias. En segundo lugar, se encuentra la Alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna, con un 16 por ciento. En tercer lugar, César Raúl Ojeda Zubieta y Rosalinda López Hernández, esposa del actual Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y hermana del aspirante y exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, quienes obtuvieron un 11 por ciento de las preferencias. Por otro lado, Oscar Cantón y Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, obtuvieron tan sólo un ocho por ciento y un dos por ciento de intención del voto, respectivamente.

Al mismo tiempo, el partido en el poder conserva una sólida ventaja frente a los opositores con un 68 por ciento de las intenciones del voto, por lo que en cuanto a la pregunta de “¿A quién prefiere como candidato o candidata de Morena para Gobernador o Gobernadora de Tabasco?”, May Rodríguez registró un 31 por ciento de preferencias, colocándose a 16 puntos de su más cercana competidora, Yolanda Osuna, quien registra un 15 por ciento.

En cuanto a los partidos opositores, se ha perfilado una figura fuerte como posible candidato, y la encuesta partió de mencionar a aquellos por quienes la población votaría en un planteamiento hipotético para las elecciones de Gobernador o Gobernadora de Tabasco. En esta pregunta, May Rodríguez (Morena) arrasa con un 59 por ciento de preferencias, mientras que los posibles aspirantes por otros partidos son Gerardo Gaudiano Rovirosa de Movimiento Ciudadano, quien obtiene un siete por ciento; Soraya Pérez Munguía (PRI), con un cuatro por ciento; y Juan Manuel Fócil Pérez (PRD) con un cuatro por ciento.

-Con información de Sugeyry Romina Gándara