Dos grupos de Morena buscarán la candidatura de Tabasco, el estado del Presidente

En Tabasco la lucha por la gubernatura se concentra entre dos grupos de Morena. A pesar de representar un pequeño porcentaje de los electores nacionales, la importancia del estado es de carácter simbólico, ya que es el lugar de origen del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- En Tabasco, una de las nueve entidades que elegirán a su Gobernador en 2024, Morena es el epicentro de la contienda. En este partido hay dos facciones que buscan la candidatura: los “adancistas”, partidarios de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, y los llamados “fundadores”, quienes respaldan a Claudia Sheinbaum, plantearon analistas consultados.

En el centro de esta contienda figura Javier May Rodríguez, director general de Fonatur, quien encabeza el grupo de los fundadores y se ha posicionado como el favorito, de acuerdo con lo que muestran las encuestas. Aunque los “adancistas” también buscarán la candidatura, ya sea a través de Yolanda del Carmen Osuna Huerta, Alcaldesa de Centro, o de Jaime Lastra, líder de la bancada de Morena en el Congreso Local.

Según analistas consultados por SinEmbargo, la carrera a la gubernatura quedará ceñida al proceso interno de Morena, pues destacaron que la oposición en esa entidad está tan desdibujada que se ha reducido únicamente a la representación proporcional y no tiene figuras destacadas.

“Internamente en Tabasco, lo que se observa, es un par de grupos muy claramente definidos que están tratando de lograr esa designación (la candidatura). Por un lado, el grupo que apoya a Adán Augusto, y por otro lado, un grupo que ha emergido, que son aquellos que están cercanos a Claudia Sheinbaum, también autodefinidos como fundadores […] Cada uno tiene un interés en lograr la designación del partido Morena a la gubernatura, y quien lo logre va a ser Gobernador, de eso no tenemos ninguna duda”, expresó el doctor en ciencias políticas y sociales, Marco Leopoldo Arellano Toledo, catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

“En Tabasco se está librando una batalla más que entre Morena y la oposición, entre dos grandes bloques de Morena […] En el panorama local no se ve que pueda haber una disputa seria, por lo menos en la gubernatura, de la oposición, coaligada o por su lado, frente a Morena, entonces me parece que verdaderamente la disputa, la pelea preelectoral será entre los dos grandes bloques de Morena”, agregó el columnista político local y analista, Víctor Sámano Labastida.

La competencia en Tabasco se vuelve interesante y, según Sámano Labastida, vale la pena observar de cerca, ya que aquí se están dirimiendo los bloques que, aunque dispersos a nivel nacional, tienen cierta relevancia, pues a pesar de que Tabasco representa un pequeño porcentaje de los electores nacionales, su importancia es de carácter simbólico como el lugar de fundación de Morena y el hogar del Presidente.

UN TERRITORIO GUINDA

Desde 2018, Tabasco se ha transformado en un bastión absoluto para Morena. Prácticamente todos los distritos locales han sido conquistados por el partido, reduciendo la presencia de la oposición a representaciones proporcionales en el Congreso, explicaron los expertos.

En las elecciones de 2018 —recordó Víctor Sámano— Morena obtuvo el 61 por ciento de la votación, superando a sus competidores y consolidando su presencia en la política local. El PRI, que había sido el partido gobernante, experimentó un declive importante, quedando en tercer lugar.

El control de las alcaldías también quedó en manos de Morena, que en 2018 obtuvo una victoria aplastante al capturar 15 de las 17 en disputa. Mientras tanto, el PRD y el PVEM lograron hacerse con una cada uno. El PRI no consiguió ganar ninguna. En el Congreso, Morena continuó su dominio, asegurando 21 diputados, mientras que el PRD obtuvo 6 escaños, el PVEM 3 y el PRI consiguió cinco.

El panorama en las elecciones intermedias de 2021 mostró un escenario similar, donde Morena continuó su dominio en el ámbito municipal. El editorialista tabasqueño recordó que el partido guinda ganó en 14 de los 17 municipios en juego, mientras que el PRD logró una alcaldía, al igual que Movimiento Ciudadano, y un candidato independiente también obtuvo una victoria.

En cuanto a las diputaciones, Morena nuevamente se impuso, asegurando 21 posiciones de mayoría; mientras que las diputaciones plurinominales se distribuyeron entre varios partidos, incluyendo el PRI, PRD, PVEM y Movimiento Ciudadano.

“Han ganado desde 2018 prácticamente todos los distritos locales y prácticamente la oposición se ha quedado reducida a las representaciones proporcionales en el Congreso y en ningún ayuntamiento tiene presencia. Entonces sí ha habido un tsunami electoral desde 2018 en Tabasco, lo que ha tenido como consecuencia un reacomodo de los grupos internos de los grupos políticos”, coincidió por su parte Marco Leopoldo Arellano Toledo.

Los resultados de Morena, como se pueden ver, dejaron a la oposición desdibujada en la localidad y, para la siguiente elección de 2024, sin posibilidades de competencia.

“Del PRI se menciona a Maritza Mallely Jiménez Pérez y Fabián Granier como los referentes del PRI, pero con una posición muy empequeñecida y muy difícil de que sea competitivo”, detalló Arellano.

La más reciente encuesta elaborada por Massive Caller el 24 de julio pasado muestra que Morena tiene una amplia ventaja con un 56.8 por ciento de intención del voto, frente a un 21.2 por ciento que obtiene el PAN, PRI y PRD, y un 6.9 por ciento de Movimiento Ciudadano; mientras que un 11.5 por ciento aún no decide.

LA PUGNA POR LA GUBERNATURA

En la actualidad, se observa una lucha interna entre los grupos bien definidos: los seguidores de Adán Augusto López, por un lado, y los cercanos a Claudia Sheinbaum, por otro lado, compiten por obtener la designación del candidato.

Los especialistas explicaron que uno de los grupos son los “adancitas”, también conocidos como “Neo Modernistas”, que está compuesto principalmente por exfuncionarios priistas del Gobierno estatal. Además, varios expriistas que se han unido a Morena bajo el liderazgo de Adán Augusto López también forman parte de este grupo.

En este grupo, de acuerdo con Marco Leopoldo Arellano, se encuentra Jaime Lastra, quien lidera la bancada de Morena en el Congreso, junto con la Alcaldesa Yolanda Osuna y los diputados federales Mario Hiervo y Manuel Rodríguez, quienes se mencionan como aspirantes a la candidatura.

Por su parte, Víctor Sámano destacó que en el grupo de los adancitas también se encuentra Raúl Ojeda Zubieta, el presidente del Consejo Político Estatal de Morena y tres veces candidato a Gobernador.

Los “fundadores”, el otro grupo que respalda abiertamente a Claudia Sheinbaum, incluye a Javier May Rodríguez, director de Fonatur, y Octavio Romero, director de Pemex, quienes han acompañado a López Obrador desde 1988 y se autodenominan “fundadores”, explicaron los expertos.

“Ellos han estado junto con López Obrador desde 1988 y desde que fue candidato al Frente democrático nacional y luego fundado del PRD. Todo el tiempo, lo han acompañado, por eso se llaman los Fundadores”, abundó Arellano Toledo.

En este bloque también figuran José Ramiro López Obrador, hermano del Presidente, y la Diputada federal Lorena Méndez, junto con el Senador Ovidio Peralta, añadió el académico.

En esta lucha interna, de acuerdo con Arellano, los “fundadores” tomaron la iniciativa al apoyar rápidamente a Claudia Sheinbaum, lo que exacerbó la rivalidad con el grupo “adancista”, liderado por Adán Augusto López. La presencia de Javier May en el grupo de “fundadores” lo ha perfilado como un candidato principal.

“Es una división que viene desde cuando los integrantes de Morena estaban en el PRD. Por un lado, está la corriente que encabeza Adán Augusto López y por el otro lado, toda la corriente que encabeza Javier May y que se identifica también con Octavio Romero”, abundó por su parte Víctor Sámano.

En sus inicios, estas corrientes eran dispersas, pero a lo largo del tiempo comenzaron a agruparse en bloques, los cuales comenzaron a surgir de manera dispersa en el año 2000, pero con el tiempo se consolidaron en agrupaciones más definidas, de acuerdo con el periodista y analista.

Para 2014, el movimiento Morena tomó forma en Tabasco. Los primeros líderes de Morena en el estado, en su momento de fundación, fueron Javier May, quien asumió la presidencia del Comité Estatal, y Octavio Romero, quien se convirtió en el presidente del Consejo Político.

Sámano destacó que un hito significativo se dio en el año 2015, cuando estas dos figuras de Morena en Tabasco decidieron participar en las elecciones, buscando cargos importantes. Octavio Romero buscó la alcaldía del Centro, mientras que Javier May se postuló para la alcaldía de Comalcalco, su lugar de origen. En esta contienda, Javier May resultó vencedor, asegurando la alcaldía de Comalcalco. Sin embargo, Octavio Romero no tuvo la misma suerte y no logró ganar la alcaldía del Centro. Cabe destacar que durante este período, el dirigente estatal era Adán Augusto López.

Un dato relevante en este contexto, abundó Sámano, fue la participación de Rosalinda López, hermana de Adán Augusto López, quien también provenía del PRD. En 2015, Rosalinda López fue candidata del Partido Verde y del PAN, compitiendo en las elecciones para disputar la victoria tanto al PRI como contra Morena, encabezado por Octavio Romero.

“De tal manera que eso se traslada a la disputa que hay en estos momentos por el territorio tabasqueño, entre estos dos bloques”, dijo.

JAVIER MAY, EL FAVORITO

El pasado 11 de julio, el director general de Fondo Nacional de Fomento al Turismo anunció que a partir del 1 de septiembre dejará su actual cargo para buscar la candidatura a la Gubernatura de Tabasco.

“Nos queda mes y medio en Fonatur y estamos apurándonos para poder cerrar ya y hacer entregas del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, señaló el funcionario a medios locales en su gira por Tabasco.

May dijo que su gestión al frente del Fonatur fue un “reto importante”, donde contó con el apoyo de “un gran equipo y se lograron muchas cosas gracias al liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Javier May, del grupo de los fundadores, es quien se ha perfilado como el fuerte aspirante para lograr la candidatura de Morena, y con ello ganar la gubernatura de Tabasco. Las encuestas respaldan su perfil como favorito.

Aunque se menciona a Octavio Romero como una posible opción, el catedrático Leopoldo Arellano señaló que el director de Pemex carece de la misma densidad política y conocimiento en el estado como lo tiene Javier May, lo que hace que su aspiración no destaque con la misma fuerza que May.

En tanto que, del grupo de los adancitas, quien se ha posicionado en las encuestas es la Presidencia municipal de Centro, Yolanda Osuna. Sin embargo, los expertos resaltan problemas de gestión que la colocan en desventaja en comparación con Javier May, quien parece tener una mejor posición.

No obstante, aunque el INE aún no ha emitido la resolución sobre las candidaturas por género, se plantea que, si Tabasco debe presentar una candidata, Yolanda Osuna podría tener una oportunidad, pero su presencia actualmente se considera más testimonial debido a los desafíos de gestión que enfrenta.

“Lo que sí es muy claro es que la exposición que Yolanda Osuna tiene como alcaldesa de Centro, la capital del estado, le ha dado cierta presencia cuando se hacen las revelaciones de las candidatas mujeres”, señaló Víctor Sámano.

“Las posibilidades de Yolanda Osuna, alcaldesa municipal, aún están en el aire, ya que el INE no ha emitido la resolución sobre las candidaturas por género. Sin embargo, si se busca una candidata mujer, Yolanda Osuna podría tener una oportunidad […] Da la impresión de que Yolanda Osuna en esa ecuación podría ser una candidata, pero en este momento su participación es más testimonial, porque lucha con muchos problemas de gestión que le han imposibilitado destacar o ser una de las favoritas en las encuestas ante el electorado tabasqueño”, abundó Marco Leopoldo Arellano.

Finalmente, los analistas destacaron que el respaldo del Presidente, quien, según dijeron, ha sido cuidadoso de no decantarse públicamente por ninguno de los dos grupos, será un factor decisivo en esta elección, ya que quien sea elegido como candidato de Morena se convertirá en el próximo gobernador o gobernadora.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Massive Caller publicada el 25 de julio, Javier May es quien encabeza las preferencias para ser el candidato del partido en el poder con un 29.1 por ciento, frente al 16.2 por ciento de Octavio Romero Oropeza y el 14.7 por ciento de César Raúl Ojeda. En ese ejercicio, no figuró la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna.

En cuanto a la oposición, el priista Fabian Granier obtuvo un 23.7 como el perfilado para ser el candidato de la alianza PAN, PRI y PRD y, en segundo lugar, Soraya Pérez con un 15.5 por ciento. Mientras que de Movimiento Ciudadano se menciona un solo nombre: Gerardo Gaudiano, actual diputado federal y nieto del exgobernador Leandro Rovirosa Wade, exgobernador de Tabasco en el periodo 1977–1982.

En tanto que una encuesta realizada por Enkoll en mayo para el periódico local Diario Presente en Tabasco, Javier May Rodríguez, actual director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, es el aspirante mejor posicionado en Morena para la candidatura rumbo a las elecciones gubernamentales.

El sondeo ubica a Javier May con un 31 por ciento de preferencias. En segundo lugar, se encuentra la Alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna, con un 16 por ciento. En tercer lugar, César Raúl Ojeda Zubieta y Rosalinda López Hernández, esposa del actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y hermana del aspirante y exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, quienes obtuvieron un 11 por ciento de las preferencias. Por otro lado, Oscar Cantón y Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, obtuvieron tan solo un 8 por ciento y un 2 por ciento de intención del voto, respectivamente.

Al mismo tiempo, el partido en el poder conserva una sólida ventaja frente a los opositores con un 68 por ciento de las intenciones del voto, por lo que en cuanto a la pregunta de “¿A quién prefiere como candidato o candidata de Morena para Gobernador o Gobernadora de Tabasco?”, May Rodríguez registró un 31 por ciento de preferencias, colocándose a 16 puntos de su más cercana competidora, Yolanda Osuna, quien registra un 15 por ciento.

En cuanto a los partidos opositores, se ha perfilado una figura fuerte como posible candidato, y la encuesta partió de mencionar a aquellos por quienes la población votaría en un planteamiento hipotético para las elecciones de gobernador o gobernadora de Tabasco. En esta pregunta, May Rodríguez (Morena) arrasa con un 59 por ciento de preferencias, mientras que los posibles aspirantes por otros partidos son Gerardo Gaudiano Rovirosa de Movimiento Ciudadano, quien obtiene un 7 por ciento; Soraya Pérez Munguía (PRI), con un 4 por ciento; y Juan Manuel Fócil Pérez (PRD) con un 4 por ciento.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.