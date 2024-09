Diputados de la izquierda sacan en un día la Reforma gradual del Poder Judicial

Con 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones, los diputados tuvieron que sesionar en una sede alterna en el Deportivo Magdalena Mixhuca debido a que desde las primeras horas de este martes, alrededor de 600 trabajadores del Poder Judicial bloquearon todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– La Reforma Judicial fue aprobada en lo general por la mayoría calificada de Morena y sus aliados, el PT y Partido Verde, en la Cámara de Diputados. Con 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones, el oficialismo avaló en la primera sesión de esta Legislatura los cambios en la Constitución que abren la puerta a la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

Los diputados tuvieron que sesionar en una sede alterna en el Deportivo Magdalena Mixhuca debido a que desde las primeras horas de este martes, alrededor de 600 trabajadores del Poder Judicial bloquearon todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro. Por la tarde, el Diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara Baja, dio a conocer que se había avalado el cambio de sede. También adelantó que la Reforma sería avalada en lo general, como ya ocurrió, y en lo particular en una misma sesión.

La votación se dio luego de seis rondas de discusión, a lo largo de las cuales las diputadas y los diputados de todas las bancadas expusieron sus puntos a favor o en contra de lo que se plantea en la Reforma. Por ejemplo, Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, Diputado de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que “la mayoría de magistrados y jueces de distrito cumplen con su responsabilidad”, además de que la elección popular de estos “no es la ruta correcta”.

359 votos a favor, 135 en contra y 0 abstenciones. Aprobado, en lo general, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma del #PoderJudicial. — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 4, 2024

Por otra parte, el Diputado Gilberto Herrera Solórzano, de Morena, afirmó que el Poder Judicial actual “está corrompido”, y muestra clara de ello son los casos de criminales que ha dejado en libertad, así como la condonación de impuestos que ha permitido a “grandes empresarios”.

Finalmente, en punto de las 3:12 horas, se consideró “suficientemente discutido” el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, tras lo cual se dio paso a la votación, misma que, informó la presidencia de la Mesa Directiva, se tomaría en dos bloques, para lo cual se pidió recabar los votos “de viva voz”, de las diputadas y los diputados.

Fue a las 16:11 horas del martes cuando dio inicio la sesión con 371 diputados y en medio de reclamos del Diputado José Elías Lixa Abimerhi del Partido Acción Nacional (PAN), quien reclamó que no se cumplió la palabra de garantizar la seguridad y el ingreso de todos los diputados. Por esta razón, el vicepresidente de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, decretó un receso de 30 minutos para garantizar la presencia de más legisladores.

A las 16:55 el Diputado Gutiérrez Luna reanudó la sesión al determinar que había un quorum legal con la presencia de 372 diputados, no obstante el PAN y Movimiento Ciudadano reclamaron en distintas ocasiones que no había garantía para establecer que los presentes en la sede alterna eran legisladores. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de Rubén Moreira Valdez, sostuvo a su vez que la sede alterna no contaba con los elementos suficientes para llevar a cabo el debate de la Reforma al Poder Judicial.

El primer partido en fijar su postura fue el Diputado emecista Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, sobrino del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien señaló que MC está en contra de esta reforma porque no facilita el acceso a la justicia de los ciudadanos. “Se trata de una reforma política y no jurídica, superficial y caprichosa y porque nada bueno surge de la venganza y la revancha”, declaró.

Posteriormente tomó la palabra el Diputado priista Yerico Abramo Masso, quien indicó que debido a la suspensión judicial que existe el grupo parlamentario del PRI participó en el debate con cautela. Posteriormente consideró que la reforma era inadecuada y representaba un daño a las instituciones democráticas. No obstante, la Diputada del PT, Mary Carmen Bernal Martínez (PT), le recordó que la sesión no era ilegal al recordar que el Artículo 65 de la Ley de Amparo determina que en caso de reformas a la Constitución Política el juicio de amparo es improcedente. Asimismo, abundó, el artículo 39 de la Constitución establece que el pueblo puede darse el sistema de Gobierno que decida y ese derecho es inalienable.

Al subir a tribuna, Juan Luis Carrillo Soberanis, del Partido Verde, indicó que la tarea primordial del Poder Judicial es la impartición de justicia, en ese sentido, expuso que la reforma agilizará la resolución de los asuntos en litigio; en particular, refirió, en materia de derecho penal se establecerá un plazo de seis meses a 1 año para que las personas sometidas a juicio tengan una resolución. Afirma que el sistema tradicional de elección de jueces, magistrados y ministros tiene como trasfondo el interés particular de aquellos que ostentan el poder económico.

No obstante, minutos después, la Diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) señaló que el día de hoy inició “la caída de la República” y afirmó que es una mentira que Morena consiguió la mayoría calificada y acusó, sin presentar ninguna prueba, que se sobornó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Momentos después, cuando habló la Diputada Margarita Zavala, también exprimera dama durante el Gobierno de Felipe Calderón, opinó que la reforma se trata de “una venganza” con la Ministra presidenta Norma Piña Hernández. También acusó que los trabajadores del Poder Judicial “pagarán las consecuencias” de la iniciativa, pues serían reemplazados.

Que dice la diputada del PAN, Margarita Zavala, que ni es Reforma ni es Judicial 🥴 Y dice que con esto se va a despedir a todos los trabajadores del Poder Judicial. Sí, la misma que se quedó callada en el caso de Luz y Fuerza del Centro de Calderón.

pic.twitter.com/tV0kPMFUpv — Dany Santoyo (@danysantoyo_) September 4, 2024

“Más que una reforma, es una sustitución de personas, porque es el despido masivo del personal del Poder Judicial. Sustituyen a las personas y las despiden”, añadió.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados realizó el 1 de septiembre la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Carta Magna, en materia del PJF, y que establece que los puestos de ministros, magistrados y jueces sean designados por medio de elección popular.

De esta forma, en la primera sesión ordinaria de la Legislatura LXVI, las y los diputados federales de Morena y sus aliados rechazaron las resoluciones de dos jueces de distrito que concedieron amparos para frenar la discusión de la referida reforma en el palacio de San Lázaro.

🔴La bancada de Movimiento Ciudadano pide reunirse en la Cámara de Diputados, no en Magdalena Mixiuhca. pic.twitter.com/WNgmzUN9cl — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 3, 2024

Asimismo, hace un par de días, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, informó que se instalarán este martes las próximas Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para dictaminar las minutas que les envíe la Cámara de Diputados del paquete de 20 reformas constitucionales presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La próxima Legislatura arrancará ya con una ruta trazada. La Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha pedido a los legisladores del oficialismo iniciar, desde el próximo martes, los procesos para sacar adelante el paquete de reformas, las cuales son consideradas clave para consolidar su legado político y blindar la “Cuarta Transformación de México”.

De las iniciativas enviadas por el mandatario nacional en febrero, la mayoría quedaron ya dictaminadas, con excepción de la Reforma Electoral, que volverá a ser presentada por Sheinbaum Pardo. Mientras tanto, otras ya están listas para ser tratadas en el pleno, como es el caso de la Reforma Judicial; así como la eliminación de los organismos autónomos y el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La reforma del Presidente estimaría que en 2025 serían electos, por voto popular, 34 cargos del Poder Judicial de la Federación: cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina, 10 magistrados y 10 jueces, y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).