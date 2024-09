Dmytro Kuleba renuncia como Ministro de Exteriores de Ucrania; ataques rusos no cesan

Por Illia Novikov y Emma Burrows

KIEV, Ucrania (AP).— El Ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, una de las figuras más reconocibles del país en la escena internacional, presentó su renuncia el miércoles antes de una importante remodelación del Gobierno. Mientras, la ofensiva rusa causó al menos siete muertos en una ciudad del oeste del país, un día después de uno de los ataques con misiles más letales desde el inicio de la guerra.

Kuleba, de 43 años, no explicó los motivos de su renuncia, cuya solicitud será debatida por los legisladores en la próxima sesión plenaria, dijo el presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, en su página de Facebook. Otros cuatro ministros presentaron su dimisión el martes en la noche, por lo que la reestructuración del Ejecutivo podría ser la más grande desde que Moscú lanzó su invasión en febrero de 2022.

El Presidente del país, Volodímir Zelenski, indicó la semana pasada que los cambios en el Gobierno eran inminentes, mientras la guerra, que cumplirá mil días en noviembre, está a punto de entrar en una fase crítica.

Ucrania necesita “nueva energía, y eso incluye en la diplomacia”, dijo el mandatario el miércoles. Durante una conferencia conjunta con el Primer Ministro de Irlanda, Simon Harris, que estaba de visita en el país, Zelenski indicó que no podía revelar el nombre de ninguno de los nuevos integrantes del Ejecutivo porque no sabía si los candidatos aceptarían su invitación para unirse al Gobierno.

Zelenski necesita mantener la moral del país alta en plena guerra de desgaste con vecino y afianzar la determinación de la Nación para el que podría ser otro duro invierno. Rusia ha destrozado la red eléctrica ucraniana, inutilizando alrededor del 70 por ciento de su capacidad de generación de electricidad, e interrumpió el suministro de calefacción y agua. Y el letal ataque del miércoles sobre Leópolis —que está cerca de la frontera con Polonia, socio de la OTAN, y lejos del frente— puso de manifiesto hasta qué punto todo el país está a merced de las capacidades de largo alcance de las fuerzas del Kremlin.

La arriesgada incursión de las tropas de Kiev hace casi un mes en la región fronteriza rusa de Kursk levantó el ánimo de los ucranianos y contrarrestó meses de noticias negativas desde el frente oriental. El objetivo último de la operación no estaba claro, pero Zelenski dijo que quiere crear allí una zona de seguridad para evitar los ataques transfronterizos rivales.

Su homólogo, Vladímir Putin, continúa empeñado en que su ejército siga avanzando en el este de Ucrania. El asalto ruso en Donetsk, donde Kiev carece de soldados y defensas antiaéreas, y los ataques con misiles de largo alcance que alcanzan repetidamente zonas civiles en todo el país, indican que el mandatario continuará siendo inflexible e implacable en sus esfuerzos por aplastar a la resistencia ucraniana.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, dijo el martes por la noche que Putin cree que Rusia “puede someter lenta e indefinidamente a Ucrania mediante avances progresivos y que Rusia puede conseguir sus objetivos con una guerra de desgaste contra las fuerzas ucranianas que dure más que el apoyo occidental” a Kiev.

Zelenski también tiene en mente las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, que podrían suponer un cambio en el respaldo militar de Washington a su país.

Today, we signed a bilateral security agreement between Ukraine and Ireland, which will enable us to fully realize the potential of cooperation between our countries, as well as with our partners within the entire framework of security agreements.

The agreement also ensures… pic.twitter.com/BpYmCUTR8f

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2024