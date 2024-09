Pancrany y la mansión embrujada: una historia de misterio clásico plagada de portales

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– Los youtubers Pancracio y Dany tienen para sus seguidores una aventura en Pancrany y la mansión embrujada (B DE BLOK), una historia llena de misterios a la Scooby Doo, con referencias a Frankenstein de Mary Shelly y con muchos, muchos, portales que sacuden a un pueblo, pero sobre todo a una enorme y laberíntica mansión y cuyo culpable es un viejo conocido: Permon.

En entrevista, Dany platicó cómo buscaron que las ideas y los sueños que habían tenido como Pancrany hace mucho se vieran reflejadas en esta aventura. “Qué mejor que incluir a nuestro público, que es el conocedor de nosotros pero siempre tratando de hacer que el público, de alguna manera, se sienta identificado y que no sienta como un giro de 180, en decir ‘¿sabes qué? lo que estoy leyendo es Pancridany y no una persona u otro lector distinto”, comentó.

En tanto, Pancracio compartió que siempre quisieron hacer una historia como la de Frankenstein, pero con referencias a los clásicos del misterio y terror. “Dijimos ‘queremos hacer algo distinto, por qué no agarramos una referencia de Scooby Doo y unos cuantos clásicos’, porque son clásicos que hoy en día los niños no conocen mucho, ‘por qué no traerlos de vuelta algo más moderno’, y agarramos una idea de cada uno y al principio fue un poco difícil, pero ya una vez que tuvimos la idea, ya de ahí para adelante fue muchísimo más fácil y todo fluyó”.