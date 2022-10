Abogado detenido por el feminicidio de su esposa es llevado a servicio médico y muere

El abogado se encontraba recluido por la presunta comisión del delito de feminicidio contra la cantante Yrma Lydya Gamboa, quien fue asesinada en el restaurante Suntory, ubicado en la colonia Del Valle de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Jesús Hernández Alcocer, el abogado de 79 años que presuntamente asesinó a su esposa, la cantante Yrma Lydya Gamboa, en un restaurante de la colonia Del Valle, falleció este martes en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

La noticia fue dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina a través de un breve comunicado, en el cual refirió que el abogado “había manifestado sentirse mal de salud, por lo que fue trasladado al servicio médico del centro, donde se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo”. No obstante, su muerte fue reportada las 10:45 horas.

“Jesús ‘N’, quien se encontraba privado de su libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, esta mañana manifestó sentirse mal de salud, por lo que fue trasladado al servicio médico del centro, donde se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo; sin embargo, a las 10:45 horas fue diagnosticado sin signos vitales”, informó la dependencia capitalina.

Agregó que Jesús Alcocer tuvo un infarto cerebro vascular el pasado 12 de septiembre y se le realizaron tomografías debido a una condición de salud delicada. Previamente, Hernández Alcocer había manifestado sentirse mal por problemas crónico degenerativos.

El abogado se encontraba recluido luego de que el pasado 26 de junio, un Juez de control le dictó prisión preventiva oficiosa por la presunta comisión del delito de feminicidio por haber disparado en contra de la cantante dentro del restaurante Suntory.

La defensa del sospechoso argumentó durante la audiencia que él no mató a su pareja sentimental, sino que fueron “personas extrañas” que buscaban extorsionar a la joven.

USABA ARMAS Y LITIGÓ SIN TENER TÍTULO

De acuerdo con el diario Reforma, Jesús Hernández Alcocer era un amante de las armas, su favorita era una pistola escuadra calibre .380 chapada en oro.

Los abogados que lo conocen contaron al diario que cuando quería arreglar un asunto, lo primero que hacía era poner su pistola en la mesa, en lugar de su cédula profesional, lo que intimidaba a las personas y por eso era temido como un gángster.

El abogado, quien según medios no quiso declarar por el homicidio de Yrma Lydya, usó una de sus armas para disparar tres veces contra su esposa. No obstante, la pistola no fue presentada ante el Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México, por lo que se investiga su paradero.

Refirieron que, aunque sí fue decomisada un arma, no se trataba de la utilizada para cometer el feminicidio, por lo que las diligencias para su localización se mantenían ayer, incluso en el domicilio del abogado, en Jardines del Pedregal.

Las autoridades investigan una discusión sobre divorcio como móvil del feminicidio.

El diario también reveló que, según el registro de su cédula profesional, apenas en 2017 el presunto homicida se tituló como licenciado en derecho por la Universidad del Distrito Federal, aunque para entonces ya llevaba décadas implicado en la gestión de asuntos jurídicos.

MALTRATABA A SU ESPOSA

Yrma Lydya inició hace más de una década su carrera como cantante y participó en por lo menos 10 telenovelas y seis obras de teatro. Recibió el Premio Nacional de Cultura otorgado por el Senado y un Doctorado Honoris Causa de la Cámara de Diputados por sus aportes a la cultura.

La cantante Dulce la recuerda como una joven talentosa, pero muy dependiente de su esposo, quien la protegía en exceso. “Era como un parajito en una jaula de la que quizá quería salir, pero no podía, porque él era el que la apoyaba, el que la ayudaba, era muy dependiente de él”, dijo al diario El País.

Según la cantante, tres guardaespaldas seguían constantemente a la joven, los que él había dispuesto, por lo que Dulce descartó que ella pudiera tener algún otro romance.

El medio La-Lista, en una nota publicada por la periodista Ariadna Lobo, destacó que Yrma Lydya había denunciado a su esposo por agredirla y golpearla con un arma en diciembre de 2021, pero las autoridades cerraron la investigación luego de que ella le otorgara el perdón.

La-Lista, que tuvo acceso a la carpeta de investigación con número CI-FIAO/UAT-AO-4/UI-1S/D/02254/12-2021, reportó que se abrió el 20 de diciembre de 2021 en la Coordinación Territorial de Álvaro Obregón de la Ciudad de México por el delito de violencia familiar.