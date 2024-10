Claudia advierte que Piña y aliados quieren exhibirla autoritaria; “no vamos a caer”

Aseguró que las y los ministros que votaron a favor no tienen el sustento legal para aprobar la consulta, misma que ahora será turnada para su estudio a otro Ministro para determinar si el Alto Tribunal tiene facultades para revisarla y frenarla.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó esta mañana a la votación mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar que dicha instancia sí puede analizar la constitucionalidad de la Reforma al Poder Judicial. “No vamos a caer en provocaciones”, aseguró.

Con ocho votos a favor y tres en contra, la Corte admitió ayer una consulta a trámite que impugna la Reforma Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, la mandataria mexicana aseguró que esta medida se trata de un intento de provocación por parte del sector del Poder Judicial que está en contra de la iniciativa aprobada en septiembre de este año. Sin embargo, afirmó que no su Gobierno no caerá y reiteró la democracia que hay en México.

“[Pretenden] provocarnos para que les demos argumentos de decir: ‘¡Ay, miren qué autoritarios son!’ No vamos a caer en ninguna provocación. En ninguna. Y yo más bien digo que es un ‘golpe aguado’, no un golpe de Estado. Porque la verdad, ¿qué sustento tiene?”, enfatizó desde la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Además, aseguró que las y los ministros que votaron a favor no tienen el sustento legal para aprobar la consulta, misma que ahora será turnada para su estudio a otro Ministro para determinar si el Alto Tribunal tiene facultades para revisarla y frenarla.

“Los ministros y ministras que votaron para analizar la reforma al Poder Judicial saben que están procediendo ilegalmente. Ellos lo saben. Porque son constitucionalistas. Y ellos conocen la Constitución”.

La Presidenta también enfatizó que la elección a juzgadores, que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha comenzado con sus reuniones para organizarla, sucederá, pues eso es lo que dice el Artículo 39 constitucional. “Es la decisión del pueblo de México”, añadió.

La Suprema Corte determinó ayer que sí puede analizar la constitucionalidad de la Reforma Judicial luego de que ocho ministros votaran a favor. Por su parte, la Ministra Lenia Batres Guadarrama, quien votó en contra, aseguró que al aceptar la resolución de la consulta, la Corte estaría dando “un golpe de Estado”.

Las y los ministros que votaron a favor fueron Juan Luis González Alcántara, Norma Piña Hernández, Margarita Rios Farjat, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek. Junto con Lenia Batres, las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel votaron en contra.

La Suprema Corte busca determinar el alcance de sus facultades contenidas en el Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, y por la independencia de sus miembros.

En la discusión del proyecto, la Ministra Lenia Batres Guadarrama acusó de estar ante un escenario de “golpe de Estado” por dar entrada a la resolución, lo cual compartió la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

“Si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado Constitucional de Derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador (el Congreso) que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial”, afirmó Batres.

Asimismo, en su posicionamiento, la Ministra advirtió sobre las implicaciones de abrir la puerta a que la SCJN pueda discutir reformas constitucionales y calificó a la Corte como “tiránica”.

NOROÑA ACUSA CARÁCTER FACCIOSO DE LA SCJN

Poco después de que se diera a conocer el voto mayoritario a favor de la Suprema Corte, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, externó su inconformidad ante la decisión.

Noroña compartió una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), donde afirmó que, con dicha acción, la Suprema Corte estaba acreditando “su carácter faccioso”, además de autoimponerse como un poder supremo.

En palabras del Legislador del Partido del Trabajo (PT), la institución bajo la presidencia de Norma Lucía Piña Hernández estaba asumiéndose “por encima del Poder Legislativo, del Ejecutivo y, sobre todo, del soberano: del pueblo de México”.

La @SCJN acaba de acreditar su carácter faccioso, asumiéndose como el supremo poder, por encima del poder legislativo, del ejecutivo y, sobre todo, del soberano: del pueblo de México. Les reiteramos: nada detendrá la elección de las personas juzgadoras en junio de 2025. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) October 3, 2024

Del mismo modo, resaltó que, a pesar de la medida aprobada por la Suprema Corte para tratar de invalidar la Reforma al Poder Judicial, nada podrá detener el proceso para que, en 2025, se lleve a cabo la primera elección de jueces y ministros mediante un ejercicio de voto en el que participará la población.

Además, aseguró que la SJCN puede intentar lo que sea, inclusive “pararse de cabeza”, pero no evitará que jueces, ministros y magistrados sean elegidos a través del voto popular.

En entrevista para el programa de “Los Periodistas”, que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo al Aire, el Senador Noroña aseguró que el nuevo intento de la Corte por detener la Reforma al Poder Judicial, es un acto de provocación que no debe ser respondido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ni por ninguno de sus simpatizantes.

“La Corte ha cometido un acto de temeridad, de mucha irresponsabilidad al aceptar, ni siquiera debió aceptarlo porque no tiene facultades de revisar una reforma constitucional. Creo que no van a hacer mucho más allá de lo que han hecho, creo que está claro de que sin dan un paso en falso no vamos a cambiar nuestra determinación de elegir a las personas juzgadoras, no nos vamos a salir de ese carril. Pueden pararse de cabeza pero no van a evitarlo”.

El presidente del Senado reiteró que pese a sus intentos, la Suprema Corte no tiene la facultad de detener un proceso electoral:”Lo de hoy es un acto de provocación porque ellos no tienen ninguna facultad, ninguna es ninguna, para detener un proceso electoral, ahí estarían invadiendo funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tampoco tiene facultades, no las tiene nadie”.

