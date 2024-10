ENTREVISTA¬ Ministros buscan generar inestabilidad para que se metan EU y OEA: Repper

El abogado Andrés García Repper apuntó en entrevista con “Café y Noticias” que sí existe la posibilidad de iniciar un juicio político en contra de los ministros. “De hecho en este momento ya actualizaron por lo menos tres causales del juicio político, que no queramos llevar, que no quiera llevar la Presidenta estas situaciones a un límite en este momento, pues es muy natural y comprensible”

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– Los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avalaron revisar la constitucionalidad de la Reforma Judicial están incurriendo en un acto de provocación para que la gente presione a los Poderes Legislativo y Ejecutivo a disolver al máximo tribunal de justicia del país y así victimizarse ante la comunidad internacional, planteó Andrés García Repper, abogado especializado en derecho electoral y procedimientos político-constitucionales.

“Es un acto de provocación, quieren probar que la gente se enoje, exijamos juicios políticos, exijamos una reforma que los disuelva, etcétera, para poder victimizarse ante la comunidad internacional y crear condiciones de inestabilidad porque en este momento ya lo están intentando, para que intervenga la OEA, Estados Unidos, Human Rights Watch, para que digan ‘México no espérate’ y nos quieren llevar a una crisis en la que ciertos agentes internacionales se pongan de su lado”, planteó Repper en entrevista con “Café y Noticias”, programa de SinEmbargo Al Aire.

Este jueves, la Suprema Corte determinó con el voto de 8 ministros que sí puede analizar la constitucionalidad de la Reforma Judicial, luego de admitir la procedencia de una consulta elaborada por jueces y magistrados federales, quienes de acuerdo con Andrés García Repper no tienen las facultades para presentar una impugnación de este tipo.

“Están tejiendo sobre el aire, se están sacando de la manga reglas y procedimientos”, expresó el abogado especialista en procedimientos político-constitucionales. “No tenían los jueces posibilidad de exigir que se revisara: solamente (podía hacerlo) la tercera parte de la Cámara de Diputados, la tercera parte de la de Senadores, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía, la Consejería Jurídica”.

El abogado García Repper insistió en ese sentido que ninguna de estas instancias facultadas para hacelro promovió el recurso ante la Corte. “Fueron ellos mismos, entonces ya se fueron por la libre, y podría ser en una semana (que resuelvan los ministros), pero no son tan nobles, no lo van a decir en una semana van a irse pateando el bote para llevar las cosas a un límite constitucional”.

—¿Usted considera que hay razón en asegurar que la Corte está dando o está en en días de dar un golpe de Estado? —se le preguntó.

—Más bien, para que exista el Golpe de Estado tiene que darse lo que se está detectando es que lo están intentando porque están abriendo la posibilidad de que sea la propia Corte la que dice ‘esta reforma que se hizo con base en la Constitución no vale’. Al decir esto, claro, no lo han dicho, están abriendo la posibilidad de hacerlo. Al decir esto se estarían poniendo por encima de los otros dos poderes, aparte de la voluntad popular y de la Constitución —explicó.

Andrés García Repper expuso que hay varios tipos de golpes de Estado: los técnicos, “que sería más o menos el ejemplo en el que estaríamos, porque a través de inventarse reglas supuestamente jurídicas se quieren sobreponerse por encima del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de la Constitución y de la voluntad popular”.

Ahondó que también hay golpes de Estado que son al interior de un solo poder “como lo vimos en Chile con (Augusto) Pinochet” cuando el propio Poder Ejecutivo, el Ejército en este caso, se revela y ataca al titular y ellos se imponen como la máxima autoridad. Y hay golpes de Estado mediático que son provocados por lo que se llama el blandigolpismo que es generar unas condiciones de desaliento, de zozobra, de falta de certeza y de certidumbre en general que provoque que la sociedad diga no estamos de acuerdo con el estado de cosas, queremos un nuevo gobierno, un poco lo que le hicieron a Pedro Castillo (en Perú), lo que le hicieron a Evo Morales (en Bolivia)”.

García Repper sostuvo que en el caso de la Suprema Corte de México se está frente a una intentona “ridícula”, pues se trata de “un pequeño grupo de personas, son ocho ministros y una veintena de abogados, empresarios, que se reúnen en torno a ellos con megáfono y con un poder que tienen para poder este estar digamos intentando a sembrar la duda sobre eso, pero no tienen facultades”.

“La Corte ya ahorita ya se separó de todas las vías legales, constitucionales y esto lo están haciendo inventándose una nueva ruta, inventándose reglas. No han descalificado la reforma, pero eso no quiere decir que no esté mal lo que están haciendo, ya el mero hecho de que se autoricen ellos mismos a entrar a revisar una reforma constitucional es considerarse por encima del Constituyente y el constituyente representa la voluntad popular y a ellos no los eligió el pueblo” abundó.

Cuestionado si los ministros están tomando decisiones con base en sus propios intereses, aclaró que la Corte no puede conocer de algo sobre lo cual ya se ha pronunciado. “Está establecido en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y en su Código de Ética. Jurídicamente se quieren pronunciar sobre algo sobre lo que ya opinaron y ya han hecho una y mil manifestaciones, entonces están incurriendo en un conflicto de interés, que viola justamente la equidad esencial que debe existir en cualquier” juicio.

“Un juicio es un triángulo en el cual el juez está en medio de las dos partes, pero no puede ser el juez una de las dos partes. Aquí son los ministros los que están en contra la de la legislación, entonces esto vipla la equidad fundamental y, además, al hacer esto están suponiéndose como un poder nacido no sé de dónde, o sea, cuál es el fundamento para que existan es una especie de naturalismo de poder divino, de ‘nosotros estamos por encima de todos ustedes’”.

—¿Hay riesgo de que se tambalee la reforma?

—Ellos como ya están fuera de toda ley, norma, tradición jurídica, presidentes o jurisprudencias, pues podemos esperar lo que sea. Ellos pueden en dos días, tres días, una semana decir esta reforma es inconstitucional y no es válida, pero eso que ya están haciendo, pues ya está fuera del orden jurídico.

“No tienen razón, están intentando crear nuevas facultades que no existen y el espíritu o la razón por la que existe la división de poderes es para que ningún poder viole las capacidades de otro y ellos argumentan que esto viola su autonomía porque han confundido una cosa. Ellos creen que autonomía significa endogamia para reproducirse como si el Poder Legislativo se nombrara a sí mismo o como si el Poder Ejecutivo nombrará al siguiente Presidente sin necesidad de que interviniera el pueblo. Son tan antidemocráticos y su formación están antidemocrática y tan vertical en el Poder Judicial que para ellos el tema de las elecciones y la democracia, de verdad y lo escuchas esto declaraciones no lo digo yo, no es importante, o sea la gente no sabe, el pueblo desconoce, nosotros somos los verdaderos guardianes de sus derechos, somos los guardianes de la Constitución”, lamentó.

Andrés García Repper indicó que en realidad se cumplió con todo el procedimental para aprobar la Reforma Judicial, “la liturgia constitucional de que entre por el Ejecutivo, pase por comisiones de Cámara de Diputados, lo votes, después se turne vía minuta al Senado, después el Senado lo turna a las comisiones, etcétera, se vaya como minuta a la legislaturas. Estamos cumpliendo con el procedimiento que establece la propia Constitución de reforma que es el (artículo) 135 y es el Constituyente permanente, que es el Legislativo más las legislaturas locales”.

El abogado García Repper apuntó que sí existe la posibilidad de iniciar un juicio político en contra de los ministros. “De hecho en este momento ya actualizaron por lo menos tres causales del juicio político, que no queramos llevar, que no quiera llevar la Presidenta estas situaciones a un límite en este momento, pues es muy natural y comprensible, pero de que ya actualizaron esas causales ya están actualizadas, ya se podría actuar en contra de ellos y destituirlos en este momento”.

“Cuáles son las consecuencias de un juicio político: uno, la absolución, o sea no eres culpable, no eres responsable; dos, te destituimos; o tres, te destituimos y te inhabilitamos para ejercer cargos públicos, independientemente de que en el estudio o en el juicio político se llegaran a advertir conductas que pudieran ser perseguidas por la vía penal, por ejemplo. No estamos hablando en este momento de ese tipo de conductas, pero no las descartamos que pudieran llegar a darse por parte ministros, magistrados o jueces”.

