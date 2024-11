¬ RADICALES ven un reto en el porvenir de Claudia y de México: lidiar con Washington

En esta entrega de ¬ RADICALES, Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado y Fabrizio Mejía Madrid analizaron los distintos retos que tendrá la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, uno de ellos, quizá el que más destaca, será la relación que entablará con el nuevo Gobierno de Estados Unidos que podría ser lidereado por el republicano Donald Trump o por la demócrata Kamala Harris.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha comenzado su administración de manera intensa, pues durante el primer mes de su Gobierno se implementó la Reforma al Poder Judicial, situación que provocó protestas por parte de trabajadores y la renuncia hasta el momento de 8 ministros.

A esta situación se suman los hechos violentos en diferentes puntos del país que generaron el despliegue de las fuerzas de seguridad. Además enfrentará nuevos retos como el inicio de las relaciones con el nuevo Presidente de Estados Unidos coincidieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado y Fabrizio Mejía Madrid.

“Yo creo que al cumplir un mes claudia Sheinbaum se le terminan las vacaciones y comienza el verdadero reto. Hay que recordar que apenas este martes es la elección en Estados Unidos. Gane Kamala Harris o gane Donald Trump no importa, pero sobre todo si gana Donald Trump porque ya hay una precondición con el personaje”, afirmó Alejandro Páez Varela.

El periodista recordó que al igual que durante su primer mandato como Presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha amenazado con endurecer las políticas migratorias con el objetivo de deportar a más de 10 millones de inmigrantes.

“El personaje está avisando dos asuntos importantes que impactan directamente a México. Uno es una nueva política migratoria que incluye la posibilidad de deportar a 10 millones de individuos ¿lo veo sucediendo? no, no lo veo, pero el solo anuncio en sí, provoca inestabilidad en la relación bilateral. Luego está la otra parte que es la parte económica, se acordó con él mismo una revisión del Tratado de Libre Comercio, afortunadamente quien lo revisa con él, entre otros estaba Marcelo Ebrard, que ahora está en economía”.

Páez Varela expresó su confianza porque en caso de Kamala Harris sea electa Presidenta, no exista el problema del menosprecio, perse, a los mexicanos. Respecto a los primeros días de Gobierno de Claudia Sheinbaum, Páez indicó que la Presidenta ha dejado clara la continuidad de las políticas sociales y la atención directa a los núcleos más necesitados.

“Se construye un mensaje muy claro de que la política social va a seguir y va a mejorar el 2.0 es real y va a seguir y va a mejorar o sea y también sabe que en la medida en la que ella mantenga la atención directa sobre los los núcleos de necesitados, los grupos vulnerables, en esa medida va a mantener ella vigente el espíritu de lo que el presidente López Obrador llamó cuarta transformación y ese espíritu está vinculado directamente en la sangre de las mayorías, punto”.

Por su parte, Fabrizio Mejía señaló que en su discurso Trump sigue tratando de criminalizar a los mexicanos que viven en Estados Unidos, vendiendo la idea de que son los responsables del consumo y distribución de drogas en territorio norteamericano.

“Sigue siendo un asunto de mexicanos del señor que pasa y que además pasa drogas, estuvieron insistiendo durante toda la campaña los republicanos en que el fentanilo pasaba vía los migrantes ilegales cuando es completamente falso”.

El analista indicó que las elecciones en Estados Unidos normalmente no le suelen importar a los mexicanos, pues tanto con republicanos como con demócratas México siempre ha salido perdiendo.

“Cuando hay elecciones en los Estados Unidos a México le da más o menos igual que sean demócratas o republicanos, se han portado igual de mal, Estados Unidos es un aparato que incluye a las principales industrias armamentistas, de químicos, etcétera que no se reflejan exactamente en quién llega a la Casa Blanca, es decir, siguen en ese mecanismo de apropiación de recursos de intervención en los países, etcétera, porque esa estructura no cambia con el cambio de partido entonces para México es más o menos igual”.

En el caso de Claudia Sheinbaum, Fabrizio Mejía señaló que entre los principales retos que tendrá Claudia Sheinbaum será la revisión del Tratado de Libre Comercio.

“La revisión del tratado en 2026 va a tener como puntos principales el asunto del maíz transgénico que va a estar prohibido ya a partir de ese momento porque es una reforma constitucional, la prohibición de las minas a cielo abierto también es una prohibición constitucional, la nacionalización de litio que hizo López Obrador van a ser puntos de conflicto”.

En tanto, Álvaro Delgado señaló que es de enorme relevancia que haya habido otra fase de reformas constitucionales para garantizar los programas sociales en México, que se blinden constitucionalmente programas que benefician a alrededor de 30 millones de mexicanos.

“Me parece que es algo de enorme relevancia en México ¿Quién va a poder desmontar eso? solamente un gobierno antagónico que alcance la mayoría constitucional como la tiene actualmente Morena y sus aliados”.

El periodista destacó que durante el primer mes de este nuevo Gobierno ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación renunciaron como parte de la implementación de la Reforma Judicial,.

“Otro elemento que a mí me parece muy importante en este primer mes de Claudia Sheinbaum es la renuncia de 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parte ya de la implementación de la Reforma Judicial, que ya esté definido también quiénes van a buscar ser jueces magistrados y muchos de los cuales han decidido ya no participar en este proceso, entonces habrá otros que si van a participar. Ya se integró también en cada uno de los tres poderes del Estado el comité de evaluación que va a procesar justamente quienes cumplen los requisitos para convertirse en juzgadores por el voto popular el próximo 2025”.

Destacó que este primer mes de Claudia Sheinbaum ha definido con toda claridad cuál va a ser la conducta que asumirá ante la delincuencia, ante la inseguridad y ante la violencia.

“No es menor que haya estado en presente en una conferencia de prensa el Fiscal General de la República no como subordinado, sino como ente fundamental para luchar contra la impunidad Sin que se modifique de manera estructural la estrategia de paz, no de guerra, del gobierno de López Obrador si hay un muy claro mensaje de que van por los criminales, que no pueden andar por la calle echando bala contra las personas”.

Finalmente, destacó que Sheinbaum no será una Presidenta que se deje intimidar y recordó la respuesta al empresario Claudio X. González a quien calificó como un “junior tóxico”.

“No es nada suavecita, quien la crítica va a encontrar una respuesta, es el caso de Claudio X. González el jefe de la oposición de la derecha que le puso un estate quieto la Presidenta de México”.

Alejandro, Álvaro, Fabrizio y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-alvaro-fabrizio-hector