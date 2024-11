VIDEO ¬ “Si quieres no vengo y me quedo en Madrid”, dice Felipe VI a un damnificado

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- “Si quieres, no vengo y me quedo en Madrid… “, fue una de las frases que alcanzó a decir el rey Felipe IV de España a un damnificado por la DANA que azotó Valencia la semana pasada, como respuesta a los reclamos y molestia por la interrupción en los trabajos de rescate y recuperación de cuerpos que implicó su presencia y la de su comitiva en la zona del desastre.

En videos compartidos por redes sociales, se muestra al rey y a la reina siendo duramente increpados por la gente que labora en las zonas más afectadas por la depresión aislada en niveles altos del martes de la semana pasada, la tragedia de su tipo más grande en la historia reciente de España y que provocó al menos 214 muertos y un número indeterminado de personas desaparecidas.

“Tenéis que entender que estáis bloqueando el movimiento (…) de todos los camiones. Llevamos dos horas aquí parados por ustedes”; dijo con molestia un hombre, al argumentar que la presencia de la monarquía española estorbaba.

OJO a este vídeo, que esto no lo sacarán en las TV. Los vecinos de Paiporta les recriminan al Rey y la Reina que por culpa de su comitiva no entren camiones para limpiar y ayudar al pueblo

El rey les responde con chulería "Si quieres no vengo y me quedo en Madrid"

