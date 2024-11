Haces, brazo derecho de Monreal, le sale caro a la 4T. Ahora por fraude en Diputados

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) aseguran que Pedro Haces Barba falseó su voto a favor de la reforma de impugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución debido a que no se encontraba en la sesión que se realizó el pasado miércoles. El propio Diputado ha confirmado que, en efecto, se encontraba en Estados Unidos en donde se reunió con dirigentes sindicales de ese país.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– Las acusaciones contra el Diputado Pedro Haces Barba de haber falseado su voto sobre la Reforma en materia de supremacía constitucional podrían ser tratadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde una mayoría de ministros se han posicionado como opositores del actual Gobierno.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante la Corte una acción de inconstitucionalidad por esta reforma que, alegan, se aprobó “mediante un proceso fraudulento”. El Diputado Germán Martínez, quien hace seis años se pasó a Morena para luego regresar al PAN, sostuvo que el voto a distancia por parte de Haces no era procedente.

Si el máximo tribunal de justicia del país da entrada a este recurso de la oposición podría revertir la Reforma en materia de supremacía constitucional, la ruta que el oficialismo ha establecido para blindar que la Corte haga cambios a las reformas, como la Judicial, que ya son letra en la Carta Magna.

Pedro Haces es el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Es “el segundo” luego del Diputado Ricardo Monreal, como lo ha dicho el propio coordinador de la bancada de Morena. Lo cierto es que ha sido una figura controvertida en la Cuarta Transformación, pues aunque juega un papel importante en el sindicalismo y ahora en la bancada morenista, ha estado envuelto en varios escándalos, el más reciente por este “voto fantasma”, como le han llamado, cuando él se encontraba fuera del país.

El propio Haces Barba ha confirmado que, en efecto, se encontraba en Estados Unidos en donde se reunió con dirigentes sindicales de ese país. Versiones extraoficiales afirman que el Diputado de Morena acudió al partido de las Grandes Ligas realizado en Nueva York en el que se coronaron Los Dodgers de Los Ángeles, una acusación que de momento no ha sido demostrada.

—Ayer no estuve presente. Y el PAN no es mi papá para andar viendo qué hago y qué no hago —dijo el Diputado Haces Barba, al ser cuestionado si acudió a la sesión del 30 de octubre.

—¿Dónde estaba?

—Trabajando donde hay que trabajar, recuerden que soy un dirigente nacional obrero. Tengo que recorrer todo el país.

—¿Estuvo en la Serie Mundial?

—Que lo averigüe el PAN.

—¿Votó ayer, diputado?

—No, ayer no estuve aquí.

—Pero su voto apareció en el tablero.

—No sé por qué.

—¿Habrá fantasmas?

—Yo creo que sí es posible.

“¡Esto es una burla al proceso legislativo! El diputado morenista, @PedrohacesO, admite que no fue a la sesión donde se aprobó la destructiva reforma de Morena, pero su nombre aparece en el tablero como si hubiera votado a favor”, reclamó el Senador Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, al compartir una foto que, se supone, es la de la votación de este miércoles. Además ha dicho que también presentará un recurso contra la discusión.

Este lunes, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que no “hubo un fantasma”, sino que todo “fue una intermitencia técnica”.

“Hubo una intermitencia técnica que no trascendió a lo parlamentario porque no quedó registrado el voto en Gaceta, que además no era algo que tuviera trascendencia en el resultado mismo de la votación y quedó en la idea de que se daría este informe de manera detallada, con particularidades técnicas, y que quien quisiera revisar estaría en aptitud de revisar de manera muy transparente para evitar cualquier suspicacia y dando la cara a todos los grupos parlamentarios, para que podamos seguir nosotros desde nosotros garantizando la autenticidad de lo que sucede en las votaciones y en los pases de lista”, sostuvo este lunes.

—¿Se trató de un error técnico o de un error humano? —se le preguntó al Diputado.

—No, fue una intermitencia del sistema de internet, del proveedor, hay un proveedor que da esta servicio, y esta intermitencia se presenta a veces cuando por equivocación un Diputado utiliza una tableta que no le corresponde, a veces en esa intermitencia se carga momentáneamente el voto, se revisa y ya no se fue contabilizado, pero fue un tema eminentemente técnico que tiene que ver con la proveeduría del internet.

Y ahondó: “Hubo una intermitencia técnica del servicio de internet que reflejó momentáneamente algo que no era existente y que no contó para la votación y que así consta en la Gaceta Parlamentaria”.

¿QUIÉN ES PEDRO HACES?

Además de contar con una amplia trayectoria política y sindical, Pedro Haces Barba también es conocido por ser un ferviente defensor de las corridas de toros en México y por las polémicas con las que ha salpicado a Morena.

Al líder sindicalista de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) se le ha visto antes en eventos exclusivos como corridas de toros en Sevilla y el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami, lo que ha generado críticas sobre su coherencia con los principios de austeridad del partido oficialista.

La polémica alrededor de Pedro Haces se extiende debido a que en 2023 fue señalado como uno de los empresarios y políticos que pagó miles de dólares a una empresa española de desinformación llamada Eliminalia para “limpiar” su reputación en la red.

Dicha plataforma fue empleada también por Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz y hoy encarcelado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Haces Barba, quien también fue uno de los fundadores del partido Fuerza por México, contrató a la firma española por 110 mil (aunque no se conoce la divisa que pagó, ya que no aparece en los documentos revisados), esto para “desaparecer” cientos de enlaces de noticias publicadas entre 2019 y 2020, detalló El País.

Uno de los textos, publicado en SinEmbargo en marzo de 2019, revela que Pedro Haces Barba estuvo preso por una averiguación previa por robo de vehículo y portación de armas prohibidas. Así consta en el expediente número CRV/114/98 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cuya copia está en poder de SinEmbargo, la cual señalaba que el entonces Senador suplente de Germán Martínez Cázares estuvo preso.

Haces también es conocido por ser un ferviente defensor de las corridas de toros en México. En repetidas ocasiones ha llamado a la comunidad taurina a recabar firmas para evitar que este tipo de eventos sean suspendidos en la capital del país.

“Algunos se dedican a ver el toro desde la barrera, esos solo critican y destruyen. Otros ponemos el pecho y corazón por defender la Fiesta Brava”, son algunos de los mensajes que comparte Haces Barba en redes sociales.

Tal es su afición por los toros que en diciembre de 2022 anunció la construcción de una nueva plaza de toros al poniente de la Ciudad de México con capacidad para 12 mil personas.

“Construiremos junto con un gran amigo, el ingeniero Carlos Peralta, una plaza de toros para 12 mil espectadores. No se pretende competir con nadie, simplemente que una metrópoli como la Ciudad de México cuente con un espacio taurino más. Es importante la unión de todos, porque la unión hace la fuerza”, dijo Haces en conferencia al presentar el serial taurino en Texcoco, Estado de México.

El empresario es propietario de “Don Bull Productions México”, una empresa que promueve este tipo de eventos, la cual lidera junto al promotor taurino Simón Casas a través de la empresa Natalia.

La familia Haces ostenta dos ganaderías bravas en la zona del Ajusco: Pedro Haces e hijos y Los Ébanos.

