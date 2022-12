VIDEOS: Astronautas chinos regresan a Tierra luego de trabajar en estación Tiangong

Beijing, China, 4 de diciembre (AP) — Tres astronautas chinos aterrizaron en una zona desértica del norte de China el domingo, tras estar seis meses trabajando en la construcción de la estación Tiangong, símbolo del ambicioso programa espacial del país, reportó la televisora estatal.

La cápsula que llevaba al comandante Chen Dong y a los astronautas Liu Yang y Cai Xuzhe tocó tierra en el desierto Gobi a eso de las 20:10 horas (12:10 GMT), agregó el medio.

Antes de partir de la estación, coincidieron por casi cinco días con tres colegas que llegaron el miércoles para la misión Shenzhou-15 para su propia estadía de seis meses, en lo que fue la primera vez que China tuvo seis astronautas en el espacio al mismo tiempo.

Los astronautas fueron sacados de la cápsula por personal médico unos 40 minutos después de llegar a Tierra. Sonreían ampliamente y parecían estar en buena salud, saludando alegremente a los trabajadores en el centro de aterrizaje.

Liu, una de los astronautas, se expresó emocionada de ver a familiares y compatriotas.

Los tres astronautas eran parte de la misión Shenzhou-14, que fue lanzada en junio. Tras su llegada al Tiangong, Chen, Liu y Cai supervisaron cinco acoplamientos con diversas naves espaciales, incluyendo una que trajo el tercero de los tres módulos de la estación.

La estación Tiangong es parte de los planes chinos de tener una presencia espacial permanente.

China en 2003 se convirtió en el tercer Gobierno en colocar a un astronauta en órbita por su cuenta, después de la antigua Unión Soviética y Estados Unidos.

El Gobierno ha lanzado sondas robóticas al lado oscuro de la Luna y a Marte. En 2020, una sonda trajo muestras de la Luna a la Tierra por primera vez desde los años setenta.

Una tripulación de tres astronautas chinos despegó el martes para la última fase de construcción de Tiangong. El tercero y último módulo de la estación se acopló a la estación este mes.

🚀Long March 2F Y15 soars from Jiuquan Satellite Launch Center in Northwestern China at 15:08UTC, carrying 3 #Shenzhou15 astronauts to @TiangongStation the China Space Station https://t.co/FzLYfBXKdT pic.twitter.com/BBCse5IEIs

— China 'N Asia Spaceflight 🚀🛰️🙏 (@CNSpaceflight) November 29, 2022