¡Atentos, Reyes Magos! Metro y Metrobús en CdMx tendrán horarios especiales

Los Reyes Magos que trabajen entre la noche del 5 y 6 de enero podrán hacer uso del Metrobús y del Metro, los cuales tendrán un horario especial.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– El Día de los Reyes Magos es una celebración que emociona a personas de todas las edades, especialmente a las y los niños de México que mandan una carta con sus deseos. Los Reyes Magos a veces visitan con anterioridad, y están disponibles en centros comerciales y plazas públicas para tomarse una foto.

Las autoridades de la Ciudad de México emitieron algunas recomendaciones para los Reyes Magos que decidan utilizar el Metro cuando pasen por la capital del país este 5 de enero, incluso si viajan con juguetes grandes.

El Metro operará en su horario habitual, estará brindando servicio entre las 05:00 y las 24:00 horas. “Personal de vigilancia y transportación se mantendrán atentos y brindarán las facilidades para garantizar la seguridad de las personas usuarias, principalmente en estaciones de mayor afluencia en la Red”, agregó la red social del transporte.

Este 6 de enero, el Metro operará con horario habitual, de 05 a 24 horas. Personal de vigilancia y transportación se mantendrán atentos y brindarán las facilidades para garantizar la seguridad de las personas usuarias, principalmente en estaciones de mayor afluencia en la Red.

Además, el Metrobús tendrá un horario extendido de operación. El 5 de enero operará en un horario de 04:30 a 24:00 horas, y tendrá facilidades para ingresar con juguetes y bultos correctamente empaquetados.

Entre las 23 horas el 5 de enero y hasta las 03:00 horas del 6 de enero, las unidades de Metrobús tendrán un intervalo de paso de 15 minutos entre ellas en sus siete líneas.

Como apoyo a los Reyes Magos, la noche del 5 al 6 de enero tendremos horario extendido en nuestras 7 líneas.

Como apoyo a los Reyes Magos, la noche del 5 al 6 de enero tendremos horario extendido en nuestras 7 líneas.

PERRITOS DEL METRO ENTREGARÁN CARTAS DE REYES

El Metro de la Ciudad de México anunció que 25 perritos que han sido rescatados en zonas de riesgo y reciben refugio temporal en el Centro de Transferencia Canina (CTC) serán los mensajeros que harán llegar las cartas de niñas y niños a los Reyes Magos.

“Por tercer año consecutivo, los canes del CTC tienen la ardua y poderosa misión de hacer llegar las cartas de los pequeños a Melchor, Gaspar y Baltasar, las cuales se recibieron vía correo electrónico: [email protected] con el fin de evitar el uso de globos que afectan y contaminan al medio ambiente”, indicó la dependencia en un comunicado.

El sistema de transporte compartió una de las cartas que recibió por parte de un niño llamado Santi, quien pidió a los Reyes Magos salud para su familia y su perrita, Ziara.

“Hola, queridos Reyes Magos. Mi nombre es Santi y les escribo para pedirles mucha salud para toda mi familia, que

cuides mucho a mis papis y a mi perrita Ziara, y quiero pedirles unos rompecabezas porque me encanta intentar

armarlos, también me encantaría pedirles cuentos para que mami me los lea, y unos libros para colorear con

crayolas, prometo seguir portándome bien. ¡Los quiero!”, se lee en uno de los correos recibidos.

Otros niños pidieron a los Reyes Magos que cuiden a los perritos que se encuentran en la calle y cuyos dueños los maltratan.

Los canes encargados de hacer la entrega de las cartas este año serán: Temo, Tepo, Tenca, Juan, Potra, Rey, Magón, Paz-cual,

Zara, Ta-za, Villano, Vally, Cuco, Río, Pepe, Nezi, Estrellita, Cholo, Quiz, Baya, Chabo, Lita, Martha y Nezito.