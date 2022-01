El COI afirma que los Juegos de Beijing 2022 se realizarán como estaban planeados

Por Graham Dunbar

GINEBRA, 5 de enero (AP).- Un día después de que el líder del equipo de Suiza pidió conversaciones sobre la posibilidad de aplazar los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing debido a la pandemia de coronavirus, el CPI prometió que se realizarán como está programado.

El comité olímpico suizo dijo que el COI dio garantías sobre la realización del certamen el mes próximo durante una videoconferencia con equipos.

El Comité Olímpico Internacional prometió además evaluaciones casi por caso de los deportistas que se recuperan tras dar positivo de coronavirus antes de viajar a China, dijo el equipo suizo en una declaración.

El COI espera evitar un segundo aplazamiento consecutivo. Los Juegos de Verano en Tokio, originalmente programados para el 2020, fueron aplazamos por un año debido a la pandemia. La decisión fue tomada cuatro antes de la inauguración.

🔥🎉We are excited to launch our #DualOlympicCity video series, 🎇celebrating Beijing as the first Dual Olympic City in the world!️❄️ It's time to experience Beijing and look forward to the extraordinary performances we will see at #Beijing2022! ⛸️🛷 pic.twitter.com/VGWxUsnUo6

— Beijing 2022 (@Beijing2022) October 11, 2021