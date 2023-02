“Metamorfosis”, la experiencia inmersiva de Okuda San Miguel llena de color y sueños

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La Ciudad de México cuenta con una oferta variada de eventos y exhibiciones para todos los gustos y a partir de febrero hasta el 11 de marzo un mundo lleno de colores y de sueños se adueña del Frontón México con la experiencia inmersiva “Metamorfosis” en la que el artista contemporáneo Okuda San Miguel lleva a los asistentes a pensar en el mundo interior y en las transformaciones con figuras geométricas coloridas y esculturas de gran escala.

“Metamorfosis es un show de esculturas principalmente pero planteado de una manera inmersiva, es decir, combina escultura con proyección, con mapping, con luz dentro de las propias esculturas y creo que es la primera vez que todos estos elementos los combino para hacer un show, es decir, normalmente mis shows son de pintura más que otra cosa, bordado y escultura pero [Metamorfosis] es más enfocado a que el público forme parte de la obra y la sienta de otra manera no sólo como espectador”, compartió Okuda San Miguel en entrevista a SinEmbargo .

Okuda es uno de los artistas españoles más reconocidos, ha realizado exposiciones e intervenido edificios en sitios como Los Ángeles, Pekín y Madrid; su lenguaje iconográfico es muy característico y singular: estructuras geométricas y patrones multicolores. “Metamorfosis” es una exhibición muy ambiciosa y especial en la que se enfrentó a combinar por primera vez varios elementos como el sonido y las proyecciones con sus esculturas, parte de esto nació en la pandemia, la pausa en la que parece entrado el mundo entero lo llevo a detener sus viajes y entrar en “nuevas locuras”, como él lo menciona, como el mundo virtual y la arquitectura.

“Una de las piezas fundamentales del show es una casa calavera y es la primera, bueno, obvio, he hecho esculturas, pinturas pero es la primera vez que hago una escultura que se puede vivir dentro y creo que era el lugar para hacerlo, primero porque la calavera es ícono y un símbolo principal de la cultura mexicana de la cual me inspiro mucho”, señaló Okuda.

La cultura mexicana es muy rica y Okuda se inspira en los alebrijes y en el día de muertos que tanta tradición tiene en el país por lo que para él es aún más importante y especial que este show inmersivo se realice en México. El artista nacido en Santander, España, destacó el edificio en el que se instaló “Metamorfosis”: el Frontón México, al que llamó “un marco incomparable”, en especial por el hecho de que enfrente está el Monumento a la Revolución.

“Me inspira mucho la tradición y el tema ancestral, las culturas antiguas, me parece como que tengo un rollo, como digital y futurista mezclado con la tradición y con lo ancestral y creo que todo mi color tiene mucho que ver con México, no sólo mi color si no los símbolos que utilizo, con México y todas las culturas ancestrales”, resaltó San Miguel.