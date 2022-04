Portero argentino que llamó a México rival “fácil” se desdice: “Lo viví con ansiedad”

El arquero que creo polémica por su reacción al conocer al conocer que jugaría contra México en el Mundial, aclaró que no considera al “Tri” como un rival fácil y que sólo se dejó llevar por el momento de emoción.

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 5 de abril (LaOpinión).- Durante el sorteo del Mundial de Catar, Dibu Martínez, arquero de la selección Argentina reaccionó con euforia al conocer que México sería su rival en donde además lo catalogó como un equipo fácil. Finalmente y luego de unos días de aquella reacción, el portero del Aston Villa tuvo que salir a explicar a qué se debió su reacción que causó tanta controversia y enojo, sobre todo, en la afición mexicana.

Así reaccionó Dibu Martinez cuando vio que México iba al grupo de Argentina. 😂🇦🇷🇲🇽pic.twitter.com/cTpR1ES9tW — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) April 1, 2022

El “Dibu” aclaró, luego de haberlo exclamado, que no considera a México como un rival fácil, y que solo se dejó llevar por el momento de emoción.

En el video, grabado por su esposa, que se viralizó rápidamente en redes sociales se puede apreciar como el arquero salta junto a su hijo y grita “easy, easy” al momento en que México queda emparejado en el grupo C. Muchos hinchas mexicanos se manifestaron inmediatamente para tachar de soberbio y falta de respeto al guardameta campeón de América.

“Lo viví con ansiedad, es mi primer Mundial. Es un grupo jodido, lindo, pero tenemos un buen arranque con Arabia Saudita. Nos tocó México primero y, saltando, llega un momento en el que ya no sabés si un rival es bueno o malo. Son cosas lindas y no lo podía vivir sentado, tenía que estar parado. Me puse más nervioso que en un partido. Igual lo vi con mi familia, mi suegro portugués y mi suegra, brasileña”, reveló Emiliano Martínez en una entrevista realizada a través de Twitch para el diario Olé.

Desafortunadamente para la afición mexicana la estadística en duelos entre México y Argentina no es nada alentadora para el “Tri” ya que desde hace 15 años los aztecas no han podido ganarle a la albiceleste, por lo que Catar 2022 podría ser una buena oportunidad para romper dicha estadística.

